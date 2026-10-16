مشكلة لغوية .. أليجري يكشف حقيقة الخلاف مع دي بروينه ضد فياريال

ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنابولي، قلّل من أهمية الجدل الحاد الذي وقع مؤخرًا مع نجم خط الوسط كيفين دي بروينه.
وتحدّث المدرب المخضرم إلى وسائل الإعلام ليوضّح الالتباس اللغوي الذي أشعل نقاشهما على خط التماس في فترة صعبة يمرّ بها نابولي.
ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنابولي، قلّل من أهمية الجدل الحاد الذي وقع مؤخرًا مع نجم خط الوسط كيفين دي بروينه.
وتحدّث المدرب المخضرم إلى وسائل الإعلام ليوضّح الالتباس اللغوي الذي أشعل نقاشهما على خط التماس في فترة صعبة يمرّ بها نابولي.
تحوّل التوتر بين أليجري ودي بروينه إلى حديث الساعة بعد الأداء الأوروبي المخيب لنابولي أمام فياريال.
وأشارت تقارير إلى أن صانع الألعاب البلجيكي تجاهل تعليمات تكتيكية محددة، ما أدى إلى مشادة ساخنة بين الطرفين. لكن أليجري سارع إلى نفي وجود أي مشكلات قديمة خلال مؤتمره الصحفي الأخير، معتبرًا أن ما حدث مجرد سوء فهم نتج عن اختلاف اللغتين.
وأوضح المدرب: "هل أزعجني؟ لا، كان هناك سوء فهم، لا أكثر. هذه الأمور تحدث وستحدث مرة أخرى. إذا فهم أحدنا الآخر على الفور، فهذا أفضل: أنا كنت أتحدث الإيطالية، وهو كان يتحدث الإنجليزية، ثم بدأت أتحدث بالإنجليزية وأراد هو أن يفهم بالإيطالية. الفتى ذكي، وقد فهم".
وإلى جانب علاقته الشخصية بدي بروينه، سُئل أليجري عن نزعة نابولي إلى التفريط في تقدمه خلال المباريات الأخيرة. واتبع المدير الفني السابق ليوفنتوس نهجًا واقعيًا في التعامل مع الانتقادات التي جاءت بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، مشيرًا إلى أن الرأي العام غالبًا ما تحدده النتيجة النهائية بالكامل، لا الأداء الفعلي على أرض الملعب.
وحذّر أليجري من المبالغة في ردّ الفعل تجاه الخسارات الفردية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الانتصارات لا تعني دائمًا أن الفريق مثالي. وقال المدرب: «ليس الأمر أنك عندما تتلقى عودة في النتيجة وتخسر يكون كل شيء كارثة، أو أنك عندما تفوز يكون كل شيء على ما يرام. أتفهم أن النتيجة توجّه الرأي. وهذا يعني أن الأهم دائمًا هو النتيجة».
ولتوضيح وجهة نظره بشأن الهوامش الضيقة بين النجاح والفشل، أشار أليجري إلى مباراة سابقة أمام فروزينوني. وفي حين حصدت تلك المباراة الإشادة بسبب أداء نابولي، رأى مدرب نابولي عيوبًا دفاعية كبيرة كان من الممكن أن تؤدي بسهولة إلى نتيجة مختلفة لو كان الخصم أكثر فعالية في الهجمات المرتدة.
وقال أليجري: "على سبيل المثال، أمام فروزينوني قال الجميع إنها كانت مباراة جميلة وممتعة، لكننا استقبلنا ثماني هجمات مرتدة، ولو أنهم استغلوها بشكل جيد لما كنا هنا نتحدث عن مباراة جيدة". وطالب لاعبيه بالحفاظ على مستويات أعلى، قائلاً: "علينا أن نتطور وعلينا أن نطالب بذلك، فاللاعبون يمتلكون الجودة".
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
في الوقت الذي يستعد فيه نابولي لمواجهته المقبلة أمام فينيسيا، قدّم المدرب تحديثًا إيجابيًا بشأن الجاهزية البدنية لخياراته الدفاعية. فقد عاد كل من فيليبو ماريانوتشي وسام بويكيما إلى التدريبات الجماعية بشكل كامل، ما يمنح أليجري العمق المطلوب في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى استعادة الاستقرار في مستواه بالدوري الإيطالي بعد فترة من التذبذب.
وأكد أليجري أن اللاعبين باتا جاهزين للمساهمة، رغم اختلاف طريق كل منهما للعودة إلى الفريق الأول. وقال أليجري: «لقد تعافيا؛ الأول غاب لمدة ثلاثة أشهر، والثاني لم يشارك في فترة الإعداد قبل الموسم. إنهما لاعبان يمكن الاعتماد عليهما، ووجودهما جاهزَين يمثل ميزة».