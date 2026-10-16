مشكلة لغوية .. أليجري يكشف حقيقة الخلاف مع دي بروينه ضد فياريال

تحوّل التوتر بين أليجري ودي بروينه إلى حديث الساعة بعد الأداء الأوروبي المخيب لنابولي أمام فياريال.

وأشارت تقارير إلى أن صانع الألعاب البلجيكي تجاهل تعليمات تكتيكية محددة، ما أدى إلى مشادة ساخنة بين الطرفين. لكن أليجري سارع إلى نفي وجود أي مشكلات قديمة خلال مؤتمره الصحفي الأخير، معتبرًا أن ما حدث مجرد سوء فهم نتج عن اختلاف اللغتين.

وأوضح المدرب: "هل أزعجني؟ لا، كان هناك سوء فهم، لا أكثر. هذه الأمور تحدث وستحدث مرة أخرى. إذا فهم أحدنا الآخر على الفور، فهذا أفضل: أنا كنت أتحدث الإيطالية، وهو كان يتحدث الإنجليزية، ثم بدأت أتحدث بالإنجليزية وأراد هو أن يفهم بالإيطالية. الفتى ذكي، وقد فهم".