"المستقبل هو الأحد المقبل" .. أليجري يعلق على شائعات تدريب ريال مدريد

مساء الأحد، ستتركز أنظار عشاق كرة القدم في ميلانو على ملعب سان سيرو، حيث ستقام المباراة رقم 246 من ديربي ميلانو. سيكون ميلان بقيادة ماسيمليانو أليجري هو الفريق "المضيف"، بينما سيكون إنتر بقيادة كريستيان كيفو، المتصدر، هو الضيف.

مباراة ميلان وإنتر هي بالتأكيد الفرصة الأخيرة لإعادة فتح باب المنافسة على اللقب، بالنظر إلى الفارق الواضح الذي حققه النيرازوري حتى الآن، والذي يبلغ +10، والذي مع نفس النتيجة في نهاية الديربي، أو مع +13 أكثر حسماً، سيقفز بهم مباشرة نحو اللقب. على العكس من ذلك، فإن تقليص الفارق إلى -7 قد يبقي مسألة اللقب 2025/2026 مفتوحة لفترة أطول.

كالمعتاد، حضر أليجري المؤتمر الصحفي، هذه المرة لتقديم مباراة ليست مجرد مباراة، بل تتجاوز مفهوم الديربي: إنها التحدي الذي يمكن أن يعيد فتح السباق على لقب الدوري.