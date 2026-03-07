Goal.com
Francesco Schirru

"المستقبل هو الأحد المقبل" .. أليجري يعلق على شائعات تدريب ريال مدريد

مؤتمر صحفي قبل الديربي لماكس أليجري

مساء الأحد، ستتركز أنظار عشاق كرة القدم في ميلانو على ملعب سان سيرو، حيث ستقام المباراة رقم 246 من ديربي ميلانو. سيكون ميلان بقيادة ماسيمليانو أليجري هو الفريق "المضيف"، بينما سيكون إنتر بقيادة كريستيان كيفو، المتصدر، هو الضيف.

مباراة ميلان وإنتر هي بالتأكيد الفرصة الأخيرة لإعادة فتح باب المنافسة على اللقب، بالنظر إلى الفارق الواضح الذي حققه النيرازوري حتى الآن، والذي يبلغ +10، والذي مع نفس النتيجة في نهاية الديربي، أو مع +13 أكثر حسماً، سيقفز بهم مباشرة نحو اللقب. على العكس من ذلك، فإن تقليص الفارق إلى -7 قد يبقي مسألة اللقب 2025/2026 مفتوحة لفترة أطول.

كالمعتاد، حضر أليجري المؤتمر الصحفي، هذه المرة لتقديم مباراة ليست مجرد مباراة، بل تتجاوز مفهوم الديربي: إنها التحدي الذي يمكن أن يعيد فتح السباق على لقب الدوري.

  • المطاردة مستمرة

    بالإضافة إلى الإشادة بالديربي نفسه وضرورة اللعب من أجل الفوز، كما هو واضح، تحدث أليجري عن أن الترتيب الحالي لا يكفي بالتأكيد للعودة إلى دوري أبطال أوروبا. ولهذا السبب فإن كل مباراة مهمة من حيث العودة إلى أوروبا:

    "بعد المباراة سنرى ما إذا كنا لا نزال متأخرين بـ 10 نقاط أم 7 أم 13. من الواضح أن 57 نقطة ليست كافية للعودة إلى دوري أبطال أوروبا. من يلاحقنا يركض، ولا يزال لدينا جدول مباريات صعب: لنفكر في كل مباراة على حدة".

    "هل يجب أن نكون أكثر حذرًا؟ إنتر يسجل بأشكال عديدة، وسيتوقف الأمر على مشاركة دومفريس. بالتأكيد لديهم العديد من الحلول لتسجيل الأهداف، لكننا أيضًا نمتلك الجودة. حاليًا هم أقوى فريق في الدوري".

    "هل أعتقد أن السباق على اللقب مفتوح؟ في كرة القدم لا يمكنك أن تعرف ماذا سيحدث".

    • إعلان

  • المصابون

    الشك الكبير في مباراة ميلان وإنتر هو بارتيساغي، الذي قد يغيب عن الديربي مرة أخرى:

    "لقد تدرب أمس، وسأقرر غدًا ما إذا كان سيشارك هو أم إستوبينان" قال أليجري في مؤتمر صحفي. "إستوبينان في حالة جيدة جدًا، مثل جميع اللاعبين الآخرين".

    "نحن جميعًا بخير باستثناء لوفتوس وغابيا وجيمينيز الذي لم ينضم بعد إلى الفريق ولكنه سينضم قريبًا".

    "ليو وبوليسيتش يتحسنان مثل إستوبينان. في هذه المرحلة من البطولة، الدوافع هي التي تصنع الفارق. فولكروج أيضًا في حالة أفضل".

  • الرد على لياو

    بعد كريمونا والمباراة التي فازت فيها في اللحظة الأخيرة ضد كريمونيسي، قال رافائل لياو إنه سيبقى في المنزل قبل الديربي:

    "إذا بقي في المنزل كل ليلة، فقد أخطأ لأنه كان عليه الخروج. ليس معنى وجود مباراة ديربي أنه يجب عليه البقاء في المنزل دائمًا".

    "هل تحدث عن مباراة حياة أو موت؟ رافا كان يتحدث عن كرة القدم، ويجب قبول كلماته. نحن نعطي أهمية كبيرة للكلمات، التي يتم تفسيرها".

  • مستقبل أليجري

    في الأيام الأخيرة، ترددت أنباء عن انتقال أليجري إلى ريال مدريد، لكن مدرب ميلان لا يريد التفكير في مستقبله في مكان آخر:

    "أنا مرتبط حتى عام 2027. المستقبل هو الغد، ثم الأحد المقبل. أنا بخير في ميلان، وأنا سعيد جدًا. لقد بدأنا مشروعًا في يوليو، والنادي يعمل من أجل المستقبل".

    "لكن حتى نحقق الهدف، يجب أن نركز على الحاضر. لم نحقق أي شيء بعد؛ يجب أن يعود ميلان للعب في دوري أبطال أوروبا".

