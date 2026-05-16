"ميلان فوق الجميع" | أليجري يحسم جاهزية مودريتش لموقعة جنوى.. وحقيقة "خلافه" مع إبراهيموفيتش

لقد حانت اللحظة الحاسمة في الموسم بالنسبة لميلان؛ حيث سيحل الروسونيري غداً في تمام الساعة 12:00 ظهراً ضيفاً ثقيلاً على جنوى، بالتزامن مع مباريات جميع الفرق الأخرى المتنافسة على المقاعد الثلاثة المتبقية والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتلعب كتيبة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري جزءاً كبيراً من مستقبلها الأوروبي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، فهدف "الديافولو" واضح تماماً: حصد النقاط الثلاث في إقليم ليجوريا، ثم إكمال المهمة في الجولة الأخيرة على ملعب سان سيرو أمام كالياري. وفي حال تحقيق انتصارين، سيضمن ميلان حسابياً تأهله للنسخة القادمة من المسابقة القارية.

وعشية المباراة، ظهر أليجري - كعادته - في المؤتمر الصحفي للحديث عن اللقاء ومناقشة أبرز الملفات الساخنة، بما في ذلك مستقبله مع الفريق.

