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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
ترجمه

أليجري غاضبًا بعد مواجهة روما: لأول مرة منذ 25 عامًا لست في موقف يسمح لي بالتصريح!

ماسيميليانو أليجري
نابولي
نابولي ضد روما
روما
الدوري الإيطالي

تحدث مدرب نابولي بعد التعادل 3-3 مع روما

ماكس أليجري، مدرب نابولي، تحدث إلى DAZN بعد التعادل 3-3 مع روما على ملعب مارادونا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.


الطرد

«الحكم الرابع استدعى الحكم وطردني. لم أفعل أي شيء على الإطلاق: الأمر مخيّب للآمال، لكنني في المرة القادمة سأبقى على مقعد البدلاء»، بحسب ما نقلته TMW. «في كل مرة أتحرك فيها، أُطرد. أرى آخرين يدخلون أرض الملعب ويقلبون الأمور. أشكر ساكاني، وبخلاف ذلك ليس لديّ سوى الثناء على اللاعبين».


التراجع البدني

«الليلة لعب الفريق بشكل جيد أمام فريق روما القوي. لم نكن نستطيع فعل المزيد بشأن الهدف الثالث، لكن إذا لعبنا بهذه الروح، فسنصعد في جدول الترتيب».


  • الأهداف الكثيرة التي استُقبلت

    "لقد غيّرتُ طريقة لعبي؛ الآن أريد من الجميع أن يندفعوا بكل قوة نحو الهجوم".


    دي بروينه كصانع ألعاب متراجع

    "لن يكون بمقدوره اللعب طوال الوقت. لدينا جيلمور ولوبوتكا، ويجب أن تكون هذه هي الروح. أنا غاضب جداً لأننا لم نفز بالمباراة".


    الكأس نصف ممتلئة أم نصف فارغة

    "الليلة، وللمرة الأولى منذ 25 عاماً، لست صافي الذهن بما يكفي للتعليق على المباراة".



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