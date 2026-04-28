التقى رئيس قسم كرة القدم العالمية في «ريد بول» بصحيفة «بيلد» لمناقشة المباريات النهائية المقبلة، والتحدث عن المرشحين المفضلين لديه، وكشف عن الطريقة التي سيتابع بها البطولة.
ليست لألمانيا بل لفلسفتين كرويتين مختلفتين تمامًا .. يورجن كلوب يختار أكثر مباراة يتطلع لها بكأس العالم 2026
وعندما سُئل عما إذا كان سيشاهد يوماً ما مباراة في كأس العالم دون أن يلاحظه أحد وبكل راحة في إحدى الحانات، أجاب المدرب السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند قائلاً: «دون أن يلاحظني أحد؟ نعم، سيكون ذلك رائعاً. لكن هذا لن يحدث أبداً. وأنا أتطلع بشدة لمباراة اسكتلندا ضد البرازيل؛ فهي تبشر بأن تكون مباراة رائعة لأن فلسفتين كرويتين مختلفتين تماماً ستتواجهان».
يرى كلوب أن هناك مجموعة واسعة من المتنافسين في كأس العالم هذه. ويضم المنتخب الألماني بينهم، لأنه، كما يقول، "كل شيء ممكن!" ومع ذلك، يمكنه "تسمية عشرة فرق أخرى لديها فرصة كبيرة أيضاً". ويشرح أن النجاح يتطلب الحظ، والبقاء خالياً من الإصابات، وجودة حقيقية في تشكيلة الفريق.
وعندما سُئل عن أبرز المرشحين، ذكر "أبطال العالم مثل الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، بالإضافة إلى هولندا". كما سلط الضوء على البرتغال باعتبارها حصاناً أسوداً محتملاً، وعلى النرويج باعتبارها فريقاً يضم "جيلاً ذهبياً" بقيادة إرلينج هالاند. ومع ذلك، رفض المدرب البالغ من العمر 58 عاماً تضييق قائمته المختصرة إلى ثلاثة فرق فقط.
أطلق يورجن كلوب تحذيرًا بشأن اسكتلندا.
وعندما يتعلق الأمر بالفرق المفاجئة، ينصح كلوب قائلاً: "أعتقد أنه يجب عليكم متابعة الفرق البريطانية عن كثب. لأنها إذا تمكنت من الاستعداد للبطولة بشكل جيد، فستصل إلى مراحل متقدمة. فهي تمتلك جيلاً جيداً من اللاعبين".
ولم يقتصر كلامه على منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل، بل أضاف: "يمكن لاسكتلندا أن تسبب أذى لخصومها بطرق عديدة؛ فهي تمتلك فريقاً جيداً. لكن في النهاية، وبحلول الدور ربع النهائي، لن يبقى سوى المرشحين الأوفر حظاً".
تبدأ البطولة في 11 يونيو بمباراة تجمع بين المكسيك، إحدى الدولتين المضيفتين، وجنوب أفريقيا، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 19 يوليو على ملعب ميتلايف في إيست رذرفورد.
وسيقوم كلوب بتحليل أحداث البطولة بصفته محللاً تلفزيونياً لقناة MagentaSport.
مسيرة يورجن كلوب كمدير فني
الموسم النادي 2001–2008 ماينز 05 2008–2015 بوروسيا دورتموند 2015–حتى الآن ليفربول