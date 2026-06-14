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علي رفعت

ألمانيا وكوراساو | الكل فائز رغم السباعية.. الوافد الجديد حقق ما أراد والماكينات وجدوا ضالتهم أخيرًا!

فقرات ومقالات
ألمانيا ضد كوراساو
ألمانيا
كوراساو
كأس العالم

سباعية قاسية ولكن!

نجح المنتخب الألماني في استهلال مشواره ببطولة كأس العالم 2026 بفوز عريض ومقنع على حساب نظيره منتخب كوراساو بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات المجموعة الخامسة. 

افتتح فيليكس نميشا التسجيل مبكرًا للماكينات في الدقيقة السادسة، قبل أن يدون ليفانو كومينيسيا هدفًا تاريخيًّا لكوراساو في الدقيقة الحادية والعشرين، ليعود المنتخب الألماني ويفرض تفوقه بثلاثة أهداف متتالية سجلها نيكو شلوتربيك في الدقيقة الثامنة والثلاثين، وكاي هافيرتز من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ثم جمال موسيالا مع انطلاقة الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة السابعة والأربعين، قبل أن يضيف ناثينال براون الخامس في الدقيقة 68 وينهي دينيس أونداف السادس في الدقيقة 77 ويختتم كاي هافيرتس التهديف في الدقيقة 88 بالهدف السابع.

 التقرير التالي يرصد لكم المكاسب الهامة للطرفين من هذه المواجهة.


  • الوافد الجديد يحقق معجزته الخاصة


    لم تكن الخسارة الرقمية الكبيرة للمنتخب الكاريبي سوى تفصيل هامشي في حكاية تاريخية صاغها أبناء المدرب المخضرم ديك أدفوكات، فالمنتخب الذي يمثل أصغر دولة تشارك في تاريخ المونديال من حيث تعداد السكان والذي لا يتجاوز 160 ألف نسمة، نجح في حفر اسمه بخطوط من ذهب في السجلات المونديالية.

    اللحظة التي هز فيها ليفانو كومينيسيا الشباك الألمانية معلنًا عن التعادل المؤقت فجرت عاصفة من الفرحة الجنونية في المدرجات والإعلام، لتؤكد أن كوراساو حققت بالفعل الهدف الأسمى من زيارتها الأولى للمحفل العالمي، وقدمت أداء شجاعًا ومنظمًا نال احترام وتصفيق الجميع رغم فارق الإمكانيات الشاسع والنتيجة الكبيرة في النهاية.

    ألا تقصد كلماتي، فقط شاهد اللحظات الأخيرة بعد صافرة النهاية وكيف احتفت الجماهير بنجومها رغم النتيجة الكبيرة وستفهم تمامًا ما أعنيه.


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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الماكينات الألمانية تكسر لعنة البدايات


    على الجانب الآخر، دخل المنتخب الألماني هذه النسخة محملًا بضغوط هائلة ورغبة عارمة في التخلص من عقدة المباريات الافتتاحية التي طاردته في كأسي العالم الماضيين، حيث تجرع مرارة الهزيمة أمام المكسيك بهدف نظيف في روسيا 2018 قبل أن يسقط مجددًا أمام اليابان بهدفين لهدف في قطر 2022.

    وهي العثرات التي تسببت وقتها في خروجه المبكر والمذل من دور المجموعات، وجاءت مواجهة كوراساو بمثابة الفرصة المثالية لرجال المانشافت من أجل استعادة الهيبة المفقودة، وتفادي مفاجآت البدايات السيئة التي استمرت ثماني سنوات كاملة.


  • سر التفوق الألماني؟!

    بأي حال من الأحوال كان التفوق الألماني في تلك المباراة منتظرًا فنيًا وبدنيًا ومن كل النواحي، لكن قد تكون للمعلومة التالية تأثيرًا ما على رأيكم.

    ألمانيا لعبت المباراة في واحد من ملاعب قليلة للغاية ومحدودة في البطولة مغطاة بالكامل ومكيفة، وهو ما قد يكون قد ساهم في ظهور نجوم المانشافت بدنيًا في حالة ممتازة رغم الطقس الحار في المدينة والذي وصل إلى 31 درجة مئوية.


  • بيت القصيد


    تجلت في هذه المباراة الروح الحقيقية لبطولات كأس العالم، حيث غادرت كوراساو الملعب برأس مرفوعة بعد أن اقتنصت لحظة مجد تاريخية بهدفها الأول في شباك بطل عالم سابق.

    في حين تنفست ألمانيا الصعداء ووجدت ضالتها أخيرًا في انطلاقة قوية تمنحها الثقة الكاملة لاستكمال مشوار المونديال دون النظر إلى أشباح الماضي، ليعلن إطلاق صافرة النهاية عن سيناريو مثالي خرج فيه الجميع فائزًا من أرضية الميدان.


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