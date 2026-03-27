فيرتس أغنى ألمانيا عن موسيالا في كأس العالم.. والدفاع لغز يبث الرعب في قلب ناجلسمان!

شهد ملعب سانت جاكوب بارك في مدينة بازل السويسرية ليلة كروية اتسمت بالجنون الفني والتهديفي حيث نجح المنتخب الألماني في تحقيق فوز صعب ومثير على نظيره السويسري بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في لقاء ودي يأتي ضمن التحضيرات المكثفة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقدم المانشافت عرضًا هجوميًا مبهرًا طوال دقائق المباراة مظهرًا قدرة فائقة على صناعة الفرص والوصول إلى المرمى بأشكال متنوعة لكن هذا التوهج الأمامي لم ينجح في إخفاء الثغرات الدفاعية العميقة التي كادت أن تطيح بآمال الألمان في الخروج بنتيجة إيجابية من هذا الاختبار القوي.

وبدأت المباراة بوتيرة سريعة للغاية حيث سجل دان ندوي هدف التقدم لسويسرا في الدقيقة 17 قبل أن يعادل جوناثان تاه الكفة في الدقيقة 26 برأسية متقنة.

واستمر السجال التهديفي حتى اللحظات الأخيرة ليعلن فوز ألمانيا برباعية جاءت في توقيتات حاسمة من عمر اللقاء الذي أدار كفة أحداثه الحكم كريس كافانا بحزم كبير.



