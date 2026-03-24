ألمانيا، تشكيلة المنتخب ضد سويسرا وغانا: من هم اللاعبون الذين اختارهم يوليان ناجلسمان للمنتخب الألماني، ومن هم نجوم الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) الغائبون؟

أعلن مدرب المنتخب الألماني جوليان ناجلسمان رسمياً عن تشكيلة فريقه للمباريات الاستعدادية لكأس العالم في سويسرا (27 مارس) وضد غانا (30 مارس).
هنا في SPOX ستعرفون من سيشارك ومن سيغيب!
يخوض يوليان ناجلسمان أول مباراتين دوليتين بوجود لاعبين يشاركان لأول مرة وستة لاعبين عائدين. يبرز اسمان بشكل خاص في قائمة الـ 25 لاعباً: مع لينارت كارل وجوناس أوربيغ، يرقّي مدرب المنتخب الألماني موهبتين من بايرن ميونيخ مباشرة إلى التشكيلة الأولى. كما يتم تعزيز التشكيلة باللاعبين الدوليين من الدوري الإنجليزي الممتاز: باسكال غروس، كاي هافرتز وأنطون ستاخ. يضاف إلى ذلك أنطونيو روديجر، دنيز أونداف وجوشا فاغنومان.
هؤلاء اللاعبون جدد مقارنة بالترشيح الأخير:
من بين اللاعبين الذين سيغادرون التشكيلة، فين داهمن الذي سيحل محله جوناس أوربيغ. كما لن يشارك سعيد الملا. وكان ناجلسمان قد انتقد مؤخرًا قلة وقت اللعب الذي يحصل عليه في نادي 1. FC كولن.
اللاعبون الغائبون مقارنة بالترشيح الأخير:
كما استبعد ناجلسمان نجم خط الوسط جمال موسيالا من تشكيلته للمباريات الودية. وبسبب مشاكل الإصابة الحالية التي يعاني منها موسيالا، تقرر بالتشاور مع نادي بايرن ميونيخ وفرق الأطباء المعنية عدم ترشيح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. كما غادر جيمي لويلينج، الذي كان قد وصل إلى معسكر الاتحاد الألماني لكرة القدم في هيرتسوجيناوراخ وهو يعاني من مشاكل في ربلة الساق، المعسكر مرة أخرى. كما لن يشارك في المباريات نيكلاس فولكروغ، وتيم كلايندينست، وماكسيميليان ميتلشتات، وماكسيميليان باير.
|المركز
|اللاعب
|النادي
|حارس المرمى
|أوليفر باومان
|TSG هوفنهايم
|حارس المرمى
|ألكسندر نوبل
|ف.ب. شتوتغارت
|حارس المرمى
|يوناس أوربيغ
|بايرن ميونيخ
|الدفاع
|فالديمار أنتون
|بوروسيا دورتموند
|مدافع
|ناثانيال براون
|اينتراخت فرانكفورت
|مدافع
|باسكال غروس
|برايتون آند هوف ألبيون
|مدافع
|جوشوا كيميش
|بايرن ميونيخ
|دفاعي
|أنجيلو ستيلر
|ف.ب. شتوتغارت
|مدافع
|ديفيد راوم
|RB لايبزيغ
|مدافع
|أنطونيو روديجر
|ريال مدريد
|مدافع
|نيكو شلوتربيك
|بوروسيا دورتموند
|مدافع
|أنطون ستاخ
|ليدز يونايتد
|مدافع
|جوناثان تاه
|بايرن ميونيخ
|مدافع
|ماليك ثياو
|نيوكاسل يونايتد
|مدافع
|جوشا فاغنومان
|ف.ب. شتوتغارت
|مهاجم
|ليون جوريتزكا
|بايرن ميونيخ
|مهاجم
|سيرج غنابري
|نادي بايرن ميونيخ
|مهاجم
|كاي هافرتز
|نادي أرسنال
|مهاجم
|لينارت كارل
|نادي بايرن ميونيخ
|مهاجم
|كريس فوريش
|ف.ب. شتوتغارت
|مهاجم
|ليروي ساني
|غالطة سراي
|مهاجم
|كيفن شاده
|نادي برينتفورد
|مهاجم
|دينيز أونداف
|ف.ب. شتوتغارت
|مهاجم
|فلوريان فيرتز
|نادي ليفربول
|مهاجم
|نيك وولتميد
|نيوكاسل يونايتد
ستُبث المباراة الودية في سويسرا مباشرةً على قناة RTL وعبر البث المباشر على RTL+. أما المباراة التي ستُقام على أرضنا ضد غانا، فستقوم قناة ARD ببثها على التلفزيون المجاني وفي المكتبة الرقمية.
كما ستتقاسم القنوات العامة بث مباريات الدور الأول خلال كأس العالم: ستبث قناة ARD المباريات ضد كوراساو والإكوادور، بينما ستبث قناة ZDF المباراة ضد كوت ديفوار. لمن لا يريد أن يفوت أي مباراة: ستبث MagentaTV جميع مباريات البطولة بأكملها.
|التاريخ
|الساعة
|الموعد
|المكان
|البث
|27 مارس
|20:45
|مباراة ودية استعداداً لكأس العالم ضد سويسرا
|بازل
|RTL، RTL+
|30 مارس
|20:45
|مباراة ودية قبل كأس العالم ضد غانا
|شتوتغارت
|ARD، مكتبة ARD
|31 مايو
|20:45
|مباراة ودية قبل كأس العالم ضد فنلندا
|ماينز
|ZDF، مكتبة ZDF
|2 يونيو
|الإقلاع إلى معسكر التدريب في شيكاغو
|فرانكفورت
|-
|6 يونيو
|20:30
|مباراة تحضيرية لكأس العالم ضد الولايات المتحدة
|شيكاغو
|RTL، RTL+
|8 يونيو
|الانتقال إلى مقر الإقامة خلال كأس العالم (The Graylyn Estate في وينستون سالم)
|كارولينا الشمالية
|-
|14 يونيو
|19:00
|مباراة المجموعة في كأس العالم ضد كوراساو
|هيوستن
|ARD، MagentaTV، مكتبة ARD
|20 يونيو
|22:00
|مباراة المجموعة في كأس العالم ضد كوت ديفوار
|تورونتو
|ZDF، MagentaTV، مكتبة ZDF
|25 يونيو
|22:00
|مباراة المجموعة في كأس العالم ضد الإكوادور
|إيست رذرفورد
|ARD، MagentaTV، مكتبة ARD