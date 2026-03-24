ألمانيا، تشكيلة المنتخب ضد سويسرا وغانا: من هم اللاعبون الذين اختارهم يوليان ناجلسمان للمنتخب الألماني، ومن هم نجوم الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) الغائبون؟

يخوض يوليان ناجلسمان أول مباراتين دوليتين بوجود لاعبين يشاركان لأول مرة وستة لاعبين عائدين. يبرز اسمان بشكل خاص في قائمة الـ 25 لاعباً: مع لينارت كارل وجوناس أوربيغ، يرقّي مدرب المنتخب الألماني موهبتين من بايرن ميونيخ مباشرة إلى التشكيلة الأولى. كما يتم تعزيز التشكيلة باللاعبين الدوليين من الدوري الإنجليزي الممتاز: باسكال غروس، كاي هافرتز وأنطون ستاخ. يضاف إلى ذلك أنطونيو روديجر، دنيز أونداف وجوشا فاغنومان.

هؤلاء اللاعبون جدد مقارنة بالترشيح الأخير:

حارس المرمى: جوناس أوربيغ

الدفاع: أنطونيو روديجر، جوشا فاغنومان، أنطون ستاخ، باسكال غروس

الهجوم: دنيز أونداف، لينارت كارل، كاي هافرتز

من بين اللاعبين الذين سيغادرون التشكيلة، فين داهمن الذي سيحل محله جوناس أوربيغ. كما لن يشارك سعيد الملا. وكان ناجلسمان قد انتقد مؤخرًا قلة وقت اللعب الذي يحصل عليه في نادي 1. FC كولن.

اللاعبون الغائبون مقارنة بالترشيح الأخير:

حارس المرمى: فين داهمن، نوح أتوبولو

الدفاع : ريدل باكو

الهجوم: كريم أدييمي، جوناثان بوركاردت، ناديم أميري، سعيد الملا

كما استبعد ناجلسمان نجم خط الوسط جمال موسيالا من تشكيلته للمباريات الودية. وبسبب مشاكل الإصابة الحالية التي يعاني منها موسيالا، تقرر بالتشاور مع نادي بايرن ميونيخ وفرق الأطباء المعنية عدم ترشيح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. كما غادر جيمي لويلينج، الذي كان قد وصل إلى معسكر الاتحاد الألماني لكرة القدم في هيرتسوجيناوراخ وهو يعاني من مشاكل في ربلة الساق، المعسكر مرة أخرى. كما لن يشارك في المباريات نيكلاس فولكروغ، وتيم كلايندينست، وماكسيميليان ميتلشتات، وماكسيميليان باير.