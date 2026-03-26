Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
NagelsmannGetty
GOAL

ترجمه

ألمانيا، التشكيلة المتوقعة لمباراة سويسرا: كفى سرية! جوليان ناجلسمان يكشف (تقريبًا) عن تشكيلته الكاملة للمباراة

سويسرا ضد ألمانيا
سويسرا
ألمانيا
المباريات الودية

المباراة الودية قبل الأخيرة قبل الإعلان النهائي عن تشكيلة المنتخب للمشاركة في كأس العالم: ألمانيا تواجه سويسرا يوم الجمعة. نكشف عن التشكيلة التي قد يعتمد عليها مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان - فقد كشف بنفسه عن معظم المراكز بالفعل.

بدأنا ندخل ببطء في المرحلة الحاسمة! يوم الجمعة، 27 مارس، ستواجه المنتخب الألماني نظيره السويسري - في واحدة من مباراتين وديتين قبل الإعلان عن تشكيلة المنتخب في مايو. ومن المقرر أن تبدأ المباراة في ملعب سانت جاكوب بارك (بازل) في الساعة 20:45.

شاهد الرياضة مباشرةاشترك الآن!

ولكن من هم اللاعبون الذين سيصطحبهم مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان؟ ومن قد يبدأ المباراة؟ ستعرفون ذلك في هذا المقال!

  • ألمانيا، التشكيلة المتوقعة لمباراة سويسرا: هكذا قد يختار يوليان ناجلسمان تشكيلة المنتخب الألماني

    سيضطر مدرب المنتخب الألماني إلى الاستغناء عن بعض اللاعبين في هذه السلسلة الأخيرة من المباريات الودية. كان غياب جمال موسيالا مؤكدًا منذ وقت مبكر — وبعد الإعلان عن التشكيلة، أعلن ألكسندر بافلوفيتش وفليكس نميشا انسحابهما، ثم انضم إليهما مؤخرًا جيمي لويلينج والحارس جوناس أوربيغ. استدعى ناجلسمان أنجيلو ستيلر وكريس فوريش بديلاً عن بافلوفيتش ونميشا، وفين داهمن لاعب أوغسبورغ بديلاً عن أوربيغ.

    ولكن لننتقل الآن إلى اللاعبين الذين من المتوقع أن يشاركوا في المباراة. لعبت المنتخب الألماني مؤخرًا في الغالب بتشكيلة 4-2-3-1، ومن المرجح أن يكون الحال كذلك في المباراة ضد المنتخب السويسري.

    الأمر واضح في حراسة المرمى: سيحمي المرمى أوليفر باومان بصفته الحارس الأول للمنتخب الألماني. في خط الدفاع الرباعي، سيكون جوشوا كيميش في الجانب الأيمن، وقد أكد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان كلا المركزين أيضًا مساء الخميس خلال المؤتمر الصحفي. 

    على الجانب الأيسر، يحظى ديفيد راوم بالأفضلية على لاعب فرانكفورت الشاب ناثانيال براون. في قلب الدفاع، سيلعب جوناثان تاه ونيكو شلوتربيك، وفقًا لناجلسمان، الذي كشف عن عدد غير معتاد من المراكز. أما العائد أنطونيو روديجر، فسيجلس على مقاعد البدلاء في البداية. وقد أكد روديجر أنه "سيبذل قصارى جهده" حتى من على مقاعد البدلاء. يلعب ديفيد راوم على الجانب الأيسر. قال ناجلسمان إننا "نحتاج إلى شعور جيد واستقرار" في الدفاع.

    نظرًا لرحيل لاعبي الوسط نيميشا وبافلوفيتش، فإن ليون جوريتزكا من بايرن ميونيخ سيكون أساسيًا. ومن المفترض أن يكون أنجيلو ستيلر "نسخة" بافلوفيتش في مركز الوسط. لاعب شتوتغارت الذي تم ترشيحه لاحقًا هو أحد اللاعبين الذين لا يزالون بحاجة إلى إثبات جدارتهم للترشح لكأس العالم. سيقوم سيرج غنابري بدور موسيالا في الهجوم إلى جانب فلوريان فيرتز ونيك وولتمادي على الأرجح، ويمكن أن يأمل كارل في الظهور لأول مرة خلال المباراة.

    وقد "تدرب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بشكل لافت للنظر"، كما أشاد ناجلسمان، "لقد أعجبت به كثيرًا ولم أشعر أبدًا أن الضجة الإعلامية قد أثرت على عقله". ويبقى مركز المهاجم، وقد حدد ناجلسمان خياره بالفعل في الليلة السابقة: العائد كاي هافرتز. "إنه لاعب ممتاز للغاية، وسيكون مفيدًا لنا في هذا المركز."

    في المقدمة، سيبدأ فلوريان فيرتز في الوسط، أما على الجناح، فبسبب غياب ليويلينغ، قد يكون لدى نيك وولتمادي، الذي يعاني من تراجع في مستواه مع نيوكاسل، فرص جيدة للعب منذ البداية. ومن المرجح أن يكون سيرج غنابري هو الثالث في التشكيلة. وفي المقدمة، سيحظى كاي هافرتز بالأفضلية على دينيز أونداف، وفقاً لناغلسمان.

    التشكيلة المتوقعة لألمانيا: باومان – كيميش، تاه، شلوتربيك، راوم – ستيلر، جوريتزكا – وولتمادي، فيرتز، غنابري – هافرتز

  • ألمانيا، مباراة ودية: تشكيلة سويسرا المحتملة في مواجهة منتخب ألمانيا

    لعب المنتخب السويسري مؤخرًا في الغالب بتشكيلة 4-3-3 - ونظرًا لفوزه بخمس مباريات متتالية، فمن المرجح أن يكون هذا هو الحال أيضًا في المباراة ضد المنتخب الألماني. 

    من المتوقع أن يحرس المرمى مرة أخرى جريجور كوبيل، وأمامه من المرجح أن يكون هناك خط دفاع رباعي يضم سيلفان فيدمير وريكاردو رودريغيز في الأجنحة، بالإضافة إلى نيكو إلفيدي ومانويل أكانجي في الوسط. 

    من المتوقع أن يقود غرانيت شاكا اللعب كالمعتاد في مركز الوسط، حيث كان دينيس زاكاريا وجبريل سو يساندانه مؤخرًا. أما في الهجوم؟ فقد يشكل دان ندوي وروبن فارغاس الجناحين، مع بريل إمبولو في مركز الهجوم. لكن من الممكن أيضًا أن يشارك نواه أوكافور أو فابيان ريدير. 

    التشكيلة المتوقعة لسويسرا: كوبيل – فيدمير، إيلفيدي، أكانجي، رودريغيز – زاكاريا، شاكا، سو – ندوي، إمبولو، فارغاس

  • سويسرا ضد ألمانيا: المباراة الودية للمنتخب الألماني مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر

    سيتم بث مباراة الغد مجانًا تمامًا على التلفزيون التقليدي، وتحديدًا على قناة RTL. ستبدأ القناة في الساعة 8:15 مساءً بتغطية ما قبل المباراة، حيث سيستقبلكم المذيع فلوريان كونيغ والخبير لوثار ماتيوس. وسيتولى وولف-كريستوف فوس التعليق على المباراة.

    سيتم بث هذا الحدث أيضًا عبر الإنترنت، ولكن البث المباشر عبر RTL+ سيكون مقابل رسوم. 

  • سويسرا ضد ألمانيا: أهم المعلومات عن المباراة الودية للمنتخب الألماني

    • المباراة: سويسرا ضد ألمانيا
    • المسابقة: مباراة ودية
    • التاريخ: 27 مارس 2026
    • الوقت: 20:45
    • المكان: سانت جاكوب بارك، بازل (سويسرا)
    • التلفزيون: RTL
    • البث المباشر: RTL+
    • تغطية مباشرة: SPOX

  • ألمانيا، التشكيلة: هؤلاء هم اللاعبون الذين اختارهم يوليان ناجلسمان للمباراة الودية ضد سويسرا

    رقماللاعبالفريق
    1أوليفر باومانTSG هوفنهايم
    2أنطونيو روديجرريال مدريد
    3فالديمار أنتونبوروسيا دورتموند
    4جوناثان تاهبايرن ميونيخ
    5باسكال غروسبرايتون آند هوف ألبيون
    6جوشوا كيميشبايرن ميونيخ
    7كاي هافرتزأرسنال
    8ليون جوريتزكابايرن ميونيخ
    9كيفن شادهنادي برينتفورد
    11نيك وولتميدنيوكاسل
    12ألكسندر نوبلف.ب. شتوتغارت
    13دينيز أوندافف.ب. شتوتغارت
    14كريس فوريشف.ب. شتوتغارت
    15نيكو شلوتربيكبوروسيا دورتموند
    16أنجيلو ستيلرف.ب. شتوتغارت
    17فلوريان فيرتزليفربول
    18ناثانيال براوناينتراخت فرانكفورت
    19ليروي سانيغالطة سراي
    20سيرج غنابريبايرن ميونيخ
    21جوناس أوربيغبايرن ميونيخ
    22ديفيد راومآر بي لايبزيغ
    23جوشا فاغنومانف.ب. شتوتغارت
    24أنطون ستاخليدز يونايتد
    25لينارت كارلبايرن ميونيخ
    26ماليك ثياونيوكاسل


سويسرا crest
ألمانيا crest
