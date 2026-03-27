ألمانيا، التشكيلة الرسمية لمباراة سويسرا: كفى سرية! جوليان ناجلسمان يكشف (تقريبًا) عن تشكيلته الكاملة للمباراة

المباراة الودية قبل الأخيرة قبل الإعلان النهائي عن تشكيلة المنتخب للمشاركة في كأس العالم: ألمانيا تواجه سويسرا يوم الجمعة. نكشف لكم عن التشكيلة التي يثق بها مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان - فقد كشف بنفسه عن معظم المراكز بالفعل.

بدأنا ندخل ببطء في المرحلة الحاسمة! يوم الجمعة، 27 مارس، ستواجه المنتخب الألماني نظيره السويسري - في واحدة من مباراتين وديتين قبل الإعلان عن تشكيلة المنتخب في مايو. ومن المقرر أن تبدأ المباراة في ملعب سانت جاكوب بارك (بازل) في الساعة 20:45.

ولكن من هم اللاعبون الذين سيختارهم مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان؟ ومن سيبدأ المباراة؟ ستعرفون ذلك في هذا المقال!

  ألمانيا، التشكيلة الرسمية لمباراة سويسرا: هكذا يدير يوليان ناجلسمان أسلوب لعب المنتخب الألماني

    سيضطر مدرب المنتخب الألماني إلى الاستغناء عن بعض اللاعبين في هذه السلسلة الأخيرة من المباريات الودية. كان غياب جمال موسيالا مؤكدًا منذ وقت مبكر — وبعد الإعلان عن التشكيلة، انسحب أولاً ألكسندر بافلوفيتش وفليكس نميشا، ثم مؤخرًا جيمي لويلينج والحارس جوناس أوربيغ. استدعى ناجلسمان أنجيلو ستيلر وكريس فوريش بدلاً من بافلوفيتش ونميشا، وفين داهمن لاعب أوغسبورغ بدلاً من أوربيغ.

    ولكن لننتقل الآن إلى اللاعبين الذين سيخوضون المباراة. لعبت المنتخب الألماني مؤخرًا في الغالب بتشكيلة 4-2-3-1، وسيكون الحال كذلك في المباراة ضد المنتخب السويسري.

    الأمر واضح في حراسة المرمى: سيحمي المرمى أوليفر باومان بصفته الحارس الأول للمنتخب الألماني. في خط الدفاع الرباعي، يشغل جوشوا كيميش الجانب الأيمن، وقد أكد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان كلا المركزين أيضًا مساء الخميس خلال المؤتمر الصحفي. 

    على الجانب الأيسر، يحظى ديفيد راوم بالأفضلية على لاعب فرانكفورت الشاب ناثانيال براون. في قلب الدفاع، سيلعب جوناثان تاه ونيكو شلوتربيك. أما العائد أنطونيو روديجر فسيجلس على مقاعد البدلاء في البداية. وقد أكد روديجر أنه "سيبذل قصارى جهده" حتى من على مقاعد البدلاء. على الجانب الأيسر سيلعب ديفيد راوم. وفي الدفاع، قال ناجلسمان: "نحتاج إلى شعور جيد واستقرار".

    نظرًا لرحيل لاعبي الوسط نيميشا وبافلوفيتش، فإن ليون جوريتزكا من بايرن ميونيخ سيكون أساسيًا. ومن المقرر أن يكون أنجيلو ستيلر "نسخة" بافلوفيتش في مركز الوسط. لاعب شتوتغارت الذي تم ترشيحه لاحقًا هو أحد اللاعبين الذين لا يزالون بحاجة إلى إثبات جدارتهم للترشح لكأس العالم. سيقوم سيرج غنابري بدور موسيالا في الهجوم إلى جانب فلوريان فيرتز ونيك وولتمادي على الأرجح، ويمكن أن يأمل كارل في الظهور لأول مرة خلال المباراة.

    وقد "تدرب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بشكل لافت للنظر"، كما أشاد ناجلسمان، "لقد أعجبت به كثيرًا ولم أشعر أبدًا أن الضجة الإعلامية قد أثرت عليه". ويبقى مركز المهاجم، وقد حسم ناجلسمان الأمر بالفعل في الليلة السابقة: العائد كاي هافرتز. "إنه لاعب ممتاز للغاية، وسيكون مفيدًا لنا في هذا المركز."

    في المقدمة، سيبدأ فلوريان فيرتز في الوسط، وعلى الجناح، وبسبب غياب ليويلينغ، سيبدأ ليروي ساني، الذي كان أداؤه متفاوتًا مع غالطة سراي، المباراة من البداية. واللاعب الثالث في التشكيلة هو سيرج غنابري. وفي الهجوم، سيحظى كاي هافرتز بالأفضلية على دنيز أونداف.

    التشكيلة الرسمية لألمانيا: باومان – كيميش، تاه، شلوتربيك، راوم – ستيلر، جوريتزكا – ساني، فيرتز، غنابري – هافرتز

  ألمانيا، مباراة ودية: هكذا ستبدأ سويسرا المباراة ضد منتخب ألمانيا

    لعب المنتخب السويسري مؤخرًا في الغالب بتشكيلة 4-3-3 - وبالنظر إلى فوزه في خمس مباريات متتالية، من المفاجئ أن يبدأ المباراة ضد المنتخب الألماني أيضًا بتشكيلة 4-2-3-1. 

    سيحرس المرمى مرة أخرى جريجور كوبيل، وأمامه سيكون هناك خط دفاع رباعي يضم سيلفان فيدمير وريكاردو رودريغيز في الجناحين، بالإضافة إلى نيكو إيلفيدي ومانويل أكانجي في الوسط. 

    سيتولى غرانيت شاكا قيادة المباراة كالمعتاد في مركز الوسط، إلى جانبه ريمو فرويلر. أما في الهجوم؟ فسيشكل دان ندوي وفابيان ريدر وروبن فارغاس خط الهجوم - مع بريل إمبولو كمهاجم وحيد. 

    التشكيلة الرسمية لسويسرا: كوبيل - فيدمير، أكانجي، إيلفيدي، رودريغيز - شاكا، فرويلر - ندوي، ريدر، فارغاس - إمبولو

  سويسرا ضد ألمانيا: المباراة الودية للمنتخب الألماني مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر

    سيتم بث مباراة الغد مجانًا تمامًا على التلفزيون التقليدي، وتحديدًا على قناة RTL. ستبدأ القناة في الساعة 8:15 مساءً ببث التقارير التمهيدية، حيث سيستقبلكم المذيع فلوريان كونيغ والخبير لوثار ماتيوس. وسيتولى وولف-كريستوف فوس مهمة التعليق.

    سيتم بث هذا الحدث أيضًا عبر الإنترنت، ولكن البث المباشر عبر RTL+ سيكون مقابل رسوم. 

    سويسرا ضد ألمانيا: أهم المعلومات عن المباراة الودية للمنتخب الألماني

    • المباراة: سويسرا ضد ألمانيا
    • المسابقة: مباراة ودية
    • التاريخ: 27 مارس 2026
    • الوقت: 20:45
    • المكان: سانت جاكوب بارك، بازل (سويسرا)
    • التلفزيون: RTL
    • البث المباشر: RTL+
    • تغطية مباشرة: SPOX

  ألمانيا، التشكيلة: هؤلاء هم اللاعبون الذين اختارهم يوليان ناجلسمان للمباراة الودية ضد سويسرا

    رقماللاعبالفريق
    1أوليفر باومانTSG هوفنهايم
    2أنطونيو روديجرريال مدريد
    3فالديمار أنتونبوروسيا دورتموند
    4جوناثان تاهبايرن ميونيخ
    5باسكال غروسبرايتون آند هوف ألبيون
    6جوشوا كيميشبايرن ميونيخ
    7كاي هافرتزأرسنال
    8ليون جوريتزكابايرن ميونيخ
    9كيفن شادهنادي برينتفورد
    11نيك وولتميدنيوكاسل
    12ألكسندر نوبلف.ب. شتوتغارت
    13دينيز أوندافف.ب. شتوتغارت
    14كريس فوريشف.ب. شتوتغارت
    15نيكو شلوتربيكبوروسيا دورتموند
    16أنجيلو ستيلرف.ب. شتوتغارت
    17فلوريان فيرتزليفربول
    18ناثانيال براوناينتراخت فرانكفورت
    19ليروي سانيغالطة سراي
    20سيرج غنابريبايرن ميونيخ
    21جوناس أوربيغبايرن ميونيخ
    22ديفيد راومآر بي لايبزيغ
    23جوشا فاغنومانف.ب. شتوتغارت
    24أنطون ستاخليدز يونايتد
    25لينارت كارلبايرن ميونيخ
    26ماليك ثياونيوكاسل


