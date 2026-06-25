رغم تأهله المسبق وحسمه صدارة المجموعة الخامسة حتى من قبل مباراة اليوم، تجرع المنتخب الألماني مرارة الهزيمة القاسية على يد منتخب الإكوادور الطموح، ليصيب جماهير "المانشافت" بقلق شديد قبل استكمال مشواره في كأس العالم 2026.
منتخب الإكوادور دخل مباراة ألمانيا بهدف واحد وهو تحقيق الفوز على أمل اللحاق بتذكرة من تذاكر أفضل الثوالث"، وبروحه القتالية وقبوله هدايا الحارس الألماني مانويل نوير، استطاع أن يحقق فوزًا تاريخيًا على أبطال العالم "4 مرات"، بنتيجة (2-1)، في واحدة من أشرس وأمتع مباريات مرحلة المجموعات بالمونديال.