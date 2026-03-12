Goal.com
ALEXANDER ZVEREVGetty Images

ترجمه

ألكسندر زفيريف ضد آرثر فيلز، شاهد التنس اليوم مباشرة على التلفزيون المجاني: من سيبث / ينقل مباراة ربع النهائي في بطولة إنديان ويلز ماسترز على التلفزيون والبث المباشر؟

سيواجه ألكسندر زفيريف الفرنسي آرثر فيلس في ربع نهائي بطولة BNP Paribas Open في إنديان ويلز. يمكنكم معرفة كيفية متابعة المباراة مباشرة على التلفزيون المجاني والبث المباشر هنا على SPOX.

في الدور الـ16، فاز زفيريف بثقة بنتيجة 6:3 و6:4 على الأمريكي فرانسيس تيافو. واليوم، الخميس 12 مارس، ينتظره لقاء ربع النهائي ضد آرثر فيلز. 

SPOX يكشف عن المكان الذي يمكنك فيه متابعة المباراة مباشرة!

    لمتابعة بطولة BNP Paribas Open في إنديان ويلز وربع النهائي اليوم بالكامل على الهواء مباشرة، تحتاج إلى اشتراك في خدمة البث المباشر TennisTV. لكن Sky تمتلك أيضًا حقوق بث البطولة. حيث يتم بث المباريات يوميًا على القناة الخطية Sky Sport Tennis. كما تتوفر جميع المباريات على الهواء مباشرة عبر منصتي SkyQ وWOW.

    • المباراة: ألكسندر زفيريف ضد آرثر فيلز
    • المسابقة: بطولة BNP Paribas Open Indian Wells
    • جولة المباراة: ربع النهائي
    • التاريخ: 12.03.2026
    • الوقت: سيُعلن لاحقًا
    • التلفزيون والبث المباشر: TennisTV، Sky، SkyGo، WOW

    • التصفيات: 2 إلى 3 مارس 2026
    • الدور الأول: 4 إلى 5 مارس 2026
    • الدور الثاني: 6 إلى 7 مارس 2026
    • الدور الثالث: 8 إلى 9 مارس 2026
    • دور الـ 16: 10 إلى 11 مارس 2026
    • ربع النهائي: 12 مارس 2026
    • نصف النهائي: 13 إلى 14 مارس 2026
    • نهائي السيدات: 14 مارس 2026
    • نهائي الرجال: 15 مارس 2026
