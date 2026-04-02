ألكسندر إيساك يعود إلى التدريبات بإطلالة جديدة لافتة للنظر، حيث يستعد اللاعب الذي تبلغ قيمته 125 مليون جنيه إسترليني للعودة بعد تعافيه من الإصابة

أعرب سلوت، مدرب ليفربول، عن سعادته بعودة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن توقيت عودته كان مثاليًا، سواء بالنسبة للريدز أو لطموحات اللاعب في تمثيل السويد في كأس العالم.

وقال سلوت لموقعLiverpoolfc.com: "أعتقد أن أليكس في وضع جيد للغاية لأن السويد تأهلت لكأس العالم مساء أمس، وبصرف النظر عن ذلك، سيتدرب مع الفريق مرة أخرى غدًا لأول مرة". "إذا كنت قد عملت بجد لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر أو ما شابه ذلك، ثم عدت إلى تدريبات الفريق، فهذا أمر رائع للجميع. لذا، فإن أليكس، من هذه الناحية، في وضع جيد".