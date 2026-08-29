ألفارو موراتا | من بطل أوروبا إلى الدرجة الثانية .. لأن الحياة أهم من دوري أبطال أوروبا

منذ 2024 ومشوار موراتا تحت عنوان: "احذر، الحافلة ترجع للخلف"، فعقب إعارة موفقة مع يوفنتوس بعد فترة جيدة في أتلتيكو مدريد، انتقل قلب الهجوم إلى ميلان في تجربة غير موفقة انتهت بعد ست شهور بالخروج مُعارًا إلى جلطة سراي، الأخير الذي رفض ضمه نهائيًا ليعود إلى ميلان، مع العلم أن رغم معاناته في تلك الفترة على صعيد الأندية، كان عنصرًا فعالًا في تتويج إسبانيا باليورو في ألمانيا 2024.

من ميلان انتقل إلى كومو حيث صديقه سيسك فابريجاس، ولكن التجربة لم تكلل بالنجاح أيضًا رغم تحويل كومو إعارته إلى ضم نهائي، ولكن في 30 مباراة بكل المسابقات، سجل فقط هدفًا وصنع هدفين، ليصبح غير مرغوبًا في خدماته بالنظر لراتبه الضخم، وحسم كومو صفقة مويس كين من فيورنتينا.

ظهور موراتا الأخير الرسمي مع كومو كان على دكة البدلاء في افتتاح الموسم بإيطاليا ضد أودينيزي، رغم أنه لعب في الوديات وحمل شارة القيادة، ولكن كان واضحًا أن مستواه الحالي لا يؤهله لقيادة هجوم الفريق في الموسم الجديد الذي يشهد مشاركته بدوري أبطال أوروبا وسعيه للمنافسة محليًا.







