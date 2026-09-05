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أحمد فرهود

ألفارو أربيلوا يغرق و"جونزالو جارسيا أراد خطف اللقطة فتسبب في سقوط فولهام".. كريستال بالاس يفضح بضاعة ريال مدريد!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
فولهام
ألفارو أربيلوا
غونزالو غارسيا
C. Palacios
فولهام ضد كريستال بالاس
كريستال بالاس
الدوري الإنجليزي الممتاز

ماذا حدث في مباراة فولهام وكريستال بالاس؟!..

في الموسم الرياضي الحالي "2026-2027"؛ توجهت كل الأنظار إلى فولهام الإنجليزي، لكن ليس بسبب اسم هذا النادي أبدًا.

نعم.. هذا ليس تقليلًا من فولهام؛ إلا أن الحقيقة تؤكد أن التركيز مع فولهام في الموسم الحالي، تأتي بسبب كتيبة العملاق الإسباني ريال مدريد السابقة.

وتعاقد فولهام في صيف العام الحالي، مع الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ والذي جلب معه كل من المهاجم جونزالو جارسيا وصانع الألعاب سيزار بالاسيوس، وهما من أبناء "الميرينجي" أساسًا.

وآخر الليالي التي خطف فيها هذا الفريق الإنجليزي الأنظار؛ جاءت ضد نادي كريستال بالاس، مساء اليوم السبت.

وسقط فولهام على أرضه ووسط جماهيره، بـ"هدفين مقابل ثلاثة" ضد كريستال بالاس؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور الكتيبة المدريدية السابقة مع فولهام ضد كريستال بالاس..

  • Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    نادي فولهام.. خسارة جميع مباريات الدوري مع ألفارو أربيلوا

    واصل الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني السابق للعملاق العاصمي ريال مدريد، معاناته مع نادي فولهام الإنجليزي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم.. أربيلوا لم يحقق أي انتصار مع فولهام، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بل وسقط في فخ الخسارة بجميع المباريات، وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: فولهام (2-3) تشيلسي.

    * الجولة الثانية: سندرلاند (1-0) فولهام.

    * الجولة الثالثة: فولهام (2-3) كريستال بالاس.

    والفوز الوحيد لفريق فولهام الأول لكرة القدم، تحت القيادة الفنية لأربيلوا؛ جاءت ضد نادي ويمبلدون وبـ"ثلاثية نظيفة"، في الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

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  • Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ألفارو أربيلوا.. التطور ضروري وإلا الرحيل في انتظارك!

    بعيدًا عن لغة الأرقام؛ السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو: "هل الإسباني ألفارو أربيلوا هو المدير الفني المناسب لنادي فولهام الإنجليزي أساسًا؟!".

    بناء على ما رأيناه في مباراة فولهام ضد نادي كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2026-2027؛ نستطيع قول الآتي:

    * أولًا: فولهام يتحكم في الكرة ورتم اللعب، مع أربيلوا.

    * ثانيًا: فولهام يُعاني في خلق فرص كثيرة، مع أربيلوا.

    بمعنى.. أربيلوا أضاف "قوة" إلى فولهام، في مسألة السيطرة على الكرة والتحكم فيها؛ ولكن مع قلة الحلول الفنية والتكتيكية، للوصول إلى مرمى الخصم.

    والبعض قد يقول كيف لا يصل الفريق إلى مرمى الخصم؛ وهو سجل هدفين مثلًا ضد فريق كريستال بالاس الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت.

    وهُنا سنقول عزيزي القارئ؛ نعم.. فولهام سجل هدفين، لكنه في معظم دقائق المباراة كان يُسيطر "سلبيًا" دون خلق الفرص.

    هذا بخلاف الأخطاء الدفاعية المتكررة، لكتيبة المدير الفني الإسباني الشاب؛ مع عدم القدرة على التعامل مع هجمات الخصم، خاصة عند الارتداد السريع.

    لذا.. يجب على أربيلوا أن يتطور تكتيكيًا بشكلٍ أكبر؛ وإلا مصيره مع فولهام سيكون مثل العملاق الإسباني ريال مدريد، وهو الرحيل.

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    جونزالو جارسيا.. أراد خطف اللقطة فتسبب في سقوط فولهام

    الآن.. لننتقل بحديثنا من المدير الفني الإسباني ألفارو أربيلوا، إلى لاعبين اثنين سابقين أيضًا في العملاق العاصمي ريال مدريد؛ وهما:

    * أولًا: المهاجم الإسباني جونزالو جارسيا.

    * ثانيًا: صانع الألعاب الإسباني سيزار بالاسيوس.

    جارسيا سجل هدفين في 4 مباريات مع نادي فولهام الإنجليزي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث جاءا ضد كل من العملاق اللندني تشيلسي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المحلي، وأمام فريق ويمبلدون في الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة.

    لكن بصفةٍ عامة، يظل أداء جارسيا مع فولهام "متذبذبًا"؛ حيث يظهر في بعض الدقائق بشكلٍ رائع، وفي أخرى بمستوى مخيب للغاية.

    كما أنه من أكثر عيوب المهاجم الإسباني الشاب، مع فريق فولهام الأول لكرة القدم؛ الآتي:

    * أولًا: الاندفاع المبالغ فيه.

    * ثانيًا: محاولة خطف اللقطات.

    مثلًا.. اُنظروا إلى الهدف الثاني لنادي كريستال بالاس في مرمى فولهام، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2026-2027.

    في هذه اللعبة؛ عاد جارسيا باندفاع كبير جدًا لتقديم المساعدة الدفاعية، فتسبب في هدف كريستال بالاس.

    كيف؟!.. من خلال اندفاعه، قام جارسيا بإبعاد الكرة من أمام حارس مرماه؛ لتصل إلى الإنجليزي تيريك ميتشيل، الذي سجل هدف التعادل (2-2) لكريستال بالاس وقتها.

    أي أن جونزالو جارسيا بسبب اندفاعه، مع محاولة أخذ اللقطة بمساعدته الدفاعية؛ تسبب في تدمير فولهام، الذي خسر 3 نقاط جديدة.

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  • Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    سيزار بالاسيوس.. لاعب موهوب ولكنه يحتاج لكثير الأشياء!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ سنتحدث الآن عن النجم الإسباني الآخر سيزار بالاسيوس، صانع ألعاب نادي فولهام الإنجليزي.

    بالاسيوس مثل المهاجم الإسباني جونزالو جارسيا؛ فهو أحد أبناء العملاق العاصمي ريال مدريد، الذي انتقل منه إلى فولهام في صيف العام الحالي.

    وبصفةٍ عامة.. بالاسيوس أثبت أنه يمتلك الموهبة، خلال المباريات الماضية؛ لكنه لا يزال يحتاج إلى اكتساب الخبرة، وأن يتطور على المستوى التكتيكي أيضًا.

    وقد يعطيه الهدف الذي سجله ضد نادي كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2027؛ الدافع الذي يحتاجه للتطور أكثر، خلال الفترة القادمة.

    * أرقام سيزار بالاسيوس مع فولهام:

    - مباريات: 4.

    - دقائق: 229.

    - مساهمات تهديفية: 1.

    - أهداف: 1.

    - تمريرات حاسمة: 0.

    أي أننا عندما نتكلم عن سيزار بالاسيوس؛ فنستطيع القول إنه لاعب موهوب، ولكنه ليس نجمًا كبيرًا يقلب المباريات أو يقدّم الإضافة الفورية.