ألفارو أربيلوا ينفي الادعاءات التي تزعم أن كيليان مبابي وجود بيلينغهام يشكلان عائقاً أمام ريال مدريد، بينما يؤكد المدرب أن الثنائي النجمي يمثل «امتيازاً استثنائياً»
مصممة للمسرح الكبير
عاد مبابي وبيلينغهام مؤخرًا إلى صفوف الفريق بعد تعافيهما من إصابات تعرضا لها في وقت واحد. ومع ذلك، لم يتمكن الثنائي من منع ريال مدريد من التعرض لهزيمة بنتيجة 2-1 أمام مايوركا، وهي الهزيمة التي ربما قضت على آمالهما في الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.
مع اقتراب مباراة أوروبية حاسمة ضد العملاق الألماني، تم اقتراح أن من الأفضل لأربيلوا أن يضع كلا اللاعبين على مقاعد البدلاء، لكن المدرب نفى أي شكوك حول الثنائي. وفي حديثه عن المهاجم الفرنسي، قال للصحفيين: "مبابي يتمتع بخصائص مختلفة عن تلك التي يتمتع بها إبراهيم [دياز] وعلينا أن نلعب بطريقة مختلفة. أنا سعيد بوجود هذه المشكلة المتمثلة في وجود لاعبين رائعين تحت تصرفي. لقد جاء مبابي إلى مدريد من أجل مباريات مثل مباراة الغد ومباريات مثل هذه. أنا متأكد من أننا سنرى كيليان يلعب بأفضل ما لديه ويقود الفريق كما فعل دائمًا. بالنسبة لي، إنها نعمة أن يكون الجميع متاحين وألا يكون لدي فريق يفتقد عشرة أو أحد عشر لاعبًا، كما حدث في مناسبات أخرى".
وأضاف: "إنه لشرف استثنائي أن يكون لديك لاعب مثل مبابي في الفريق. لا أعرف إن كان هناك أي مدرب في العالم لا يرغب في ضمه. أحاول أن أتخيل كيف يكون الأمر بالنسبة للمدافعين الذين يلعبون ضد ريال مدريد ويضطرون لمواجهة مبابي وفينيكوس و[فيديريكو] فالفيردي وبيلينغهام... أعتقد أنهم من أفضل اللاعبين على وجه الأرض. بالنسبة لي، كمدرب، إنه لشرف كبير أن يكونوا تحت تصرفي".
تأثير لاعب خط الوسط الإنجليزي
كما خضع وجود بيلينغهام لتدقيق شديد فيما يتعلق بكيفية عمل ريال مدريد كفريق. ومع ذلك، يرى المدرب الإسباني أن لاعب الوسط، الذي شارك كبديل في مباراة نهاية الأسبوع، هو قائد لا غنى عنه، حيث ترفع مهاراته الفريدة من نوعها سقف إمكانات الفريق بشكل كبير، بغض النظر عن النظام التكتيكي المطبق. وشدد على أن نجاح هذا التناغم يعتمد على القدرة الجماعية على التكيف.
وأضاف المدرب: "مع وجود بيلينغهام على أرض الملعب، ما يتغير هو أننا نصبح فريقاً أفضل، وأنا مقتنع بذلك". "إنه يضيف لنا الكثير. يتمتع بقدرات قيادية وميزات تختلف عن زملائه الآخرين. عندما يكون على أرض الملعب، علينا أن نعرف كيف نتكيف مع بعضنا البعض - هذا هو المهم، أن تكون هناك روابط بين اللاعبين المختلفين وأن يضع كل منهم موهبته في خدمة الفريق. لكن إدماج بيلينغهام في الفريق هو مشكلة مباركة".
ضغوط المنافسة على لقب البطولة في ملعب البرنابيو
يجد النادي نفسه في موقف غير معتاد، حيث يواجه احتمال خوض موسم ثانٍ على التوالي دون الفوز بأي لقب كبير. وعلى الرغم من الضجة الخارجية، يظل ريال مدريد مركزاً داخلياً على علاقته التاريخية بهذه المسابقة المرموقة. وفي معرض حديثه عن أهمية المباراة، أبدى المدرب موقفاً متحدياً.
وقال: "لا نفكر في عدم الفوز في هذه المباراة. أتفهم أنكم أيها الصحفيون يجب أن تحللوا جميع السيناريوهات، لكن بالنسبة لنا هناك سيناريو واحد فقط، وهو الفوز على بايرن وتأهلنا. ريال مدريد لطالما وقف في وجه المنافسين الكبار. بايرن هو الفريق الأكثر ثباتاً في أوروبا. تاريخنا مع بايرن دائماً مميز. أنا متأكد من أن البرنابيو سيشهد ليلة رائعة أخرى في دوري أبطال أوروبا مثلما حدث ضد مانشستر سيتي. إنها مباريات وسياقات مختلفة. اللاعبون يعرفون المباراة التي تنتظرهم، ولا داعي لأن أحذرهم من أي شيء. نحن جميعاً على دراية بذلك".
ماذا ينتظر «البلانكوس» بعد ذلك؟
تزداد صعوبة آمال العملاق الإسباني على الصعيد المحلي مع دخول الموسم مرحلته الأخيرة. ويتأخر ريال مدريد حالياً بسبع نقاط عن برشلونة المتصدر، مع بقاء ثماني مباريات فقط. وهذا الفارق الكبير يجعل دوري أبطال أوروبا الأمل الوحيد الواقعي للفريق في الفوز بلقب كبير هذا الموسم.
وسيحدد جدول المباريات القادم مصير الموسم بالكامل، بدءًا من مباراة الذهاب في ربع النهائي ضد بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء. ثم يستضيف النادي جيرونا في الدوري الإسباني يوم الجمعة، قبل السفر إلى ألمانيا لخوض مباراة الإياب الحاسمة في 15 أبريل. ويواجه الفريق مهمة صعبة على الصعيد المحلي، مع اقتراب موعد مباراة حاسمة خارج أرضه ضد برشلونة في 10 مايو.