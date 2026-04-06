عاد مبابي وبيلينغهام مؤخرًا إلى صفوف الفريق بعد تعافيهما من إصابات تعرضا لها في وقت واحد. ومع ذلك، لم يتمكن الثنائي من منع ريال مدريد من التعرض لهزيمة بنتيجة 2-1 أمام مايوركا، وهي الهزيمة التي ربما قضت على آمالهما في الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

مع اقتراب مباراة أوروبية حاسمة ضد العملاق الألماني، تم اقتراح أن من الأفضل لأربيلوا أن يضع كلا اللاعبين على مقاعد البدلاء، لكن المدرب نفى أي شكوك حول الثنائي. وفي حديثه عن المهاجم الفرنسي، قال للصحفيين: "مبابي يتمتع بخصائص مختلفة عن تلك التي يتمتع بها إبراهيم [دياز] وعلينا أن نلعب بطريقة مختلفة. أنا سعيد بوجود هذه المشكلة المتمثلة في وجود لاعبين رائعين تحت تصرفي. لقد جاء مبابي إلى مدريد من أجل مباريات مثل مباراة الغد ومباريات مثل هذه. أنا متأكد من أننا سنرى كيليان يلعب بأفضل ما لديه ويقود الفريق كما فعل دائمًا. بالنسبة لي، إنها نعمة أن يكون الجميع متاحين وألا يكون لدي فريق يفتقد عشرة أو أحد عشر لاعبًا، كما حدث في مناسبات أخرى".

وأضاف: "إنه لشرف استثنائي أن يكون لديك لاعب مثل مبابي في الفريق. لا أعرف إن كان هناك أي مدرب في العالم لا يرغب في ضمه. أحاول أن أتخيل كيف يكون الأمر بالنسبة للمدافعين الذين يلعبون ضد ريال مدريد ويضطرون لمواجهة مبابي وفينيكوس و[فيديريكو] فالفيردي وبيلينغهام... أعتقد أنهم من أفضل اللاعبين على وجه الأرض. بالنسبة لي، كمدرب، إنه لشرف كبير أن يكونوا تحت تصرفي".