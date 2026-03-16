ألفارو أربيلوا يقدم آخر المستجدات حول لياقة جود بيلينغهام وكيليان مبابي مع عودة الثنائي إلى تشكيلة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي

عاد مبابي إلى التدريبات مع ريال مدريد بعد تعافيه من إصابة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى، والتي أبعدته عن مباريات النادي الأخيرة. وفي الوقت نفسه، استأنف بيلينغهام التدريبات أيضًا بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، والتي تطلبت فترة من إعادة التأهيل.

وقد اتبع المهاجم الفرنسي خطة علاجية متحفظة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية لتجنب إجراء جراحة في الركبة. وتشكل عودته تحولاً تكتيكياً مهماً للبلانكوس، حتى لو لم يبدأ المباراة الثانية من دور الـ16 ضد مانشستر سيتي. وأشار أربيلوا إلى أن مبابي "يمنحنا صفات مختلفة، لكن إذا كان هناك شيء واحد يتميز به، فهو أنه ذكي للغاية. لذا، أتطلع إلى وجوده على أرض الملعب والاستمتاع بأهدافه".