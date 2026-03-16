ألفارو أربيلوا يقدم آخر المستجدات حول لياقة جود بيلينغهام وكيليان مبابي مع عودة الثنائي إلى تشكيلة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي
مبابي وبيلينغهام يمنحان دفعة قوية لريال مدريد
عاد مبابي إلى التدريبات مع ريال مدريد بعد تعافيه من إصابة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى، والتي أبعدته عن مباريات النادي الأخيرة. وفي الوقت نفسه، استأنف بيلينغهام التدريبات أيضًا بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، والتي تطلبت فترة من إعادة التأهيل.
وقد اتبع المهاجم الفرنسي خطة علاجية متحفظة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية لتجنب إجراء جراحة في الركبة. وتشكل عودته تحولاً تكتيكياً مهماً للبلانكوس، حتى لو لم يبدأ المباراة الثانية من دور الـ16 ضد مانشستر سيتي. وأشار أربيلوا إلى أن مبابي "يمنحنا صفات مختلفة، لكن إذا كان هناك شيء واحد يتميز به، فهو أنه ذكي للغاية. لذا، أتطلع إلى وجوده على أرض الملعب والاستمتاع بأهدافه".
أربيلوا يتجاهل "الأعراف الراسخة" في اختيار تشكيلة الفريق
على الرغم من عودة النجوم المخضرمين، سارع أربيلوا إلى الدفاع عن سياسته في اختيار اللاعبين، التي فضلت مؤخرًا المواهب الشابة. وأصر على أن الشهرة لا تضمن مكانًا في التشكيلة الأساسية في البرنابيو. "لم أشعر أبدًا أن لديّ أي 'مقدسات'. لاعبون مثل [فيديريكو] فالفيردي وفينيكوس و[أوريليان] تشواميني استحقوا الدقائق التي لعبوها، لا أكثر. لاعبو الأكاديمية يقدمون أداءً رائعاً، وأعتقد أنهم موهوبون للغاية"، صرح المدافع السابق.
مع عودة المزيد من لاعبي الفريق الأول إلى اللياقة البدنية، يواجه أربيلوا صعوبة في اختيار التشكيلة، لكنه يرحب بها مع اقتراب الموسم من ذروته. وأضاف: "عندما يتعافى اللاعبون، سيكون لدي العديد من الخيارات، وفكرتي هي اختيار أفضل 11 لاعبًا لكل مباراة".
التصدي لتهديد هالاند
ورغم أن معظم الاهتمام انصب على هجوم ريال مدريد، إلا أن أربيلوا تطرق أيضًا إلى التحدي الدفاعي المتمثل في إيقاف إرلينغ هالاند. ففي الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها الفريق 3-0 الأسبوع الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو، تم إيقاف النرويجي عن التسجيل، وألمح المدرب إلى أنه قد يلتزم بنفس الاستراتيجية الدفاعية. وقال: "علينا الدفاع عن إرلينغ، وهو طويل القامة للغاية، لكن [أردا] غولر قدم أداءً رائعاً، وسنرى غداً ما إذا كان بإمكاننا تكرار ذلك"، معترفاً بالمهمة التي تنتظر الفريق في ملعب الاتحاد.
كما أشاد أربيلوا بفيديريكو فالفيردي، الذي سجل ثلاثية في مباراة الذهاب. أصبح الأوروغواياني لاعباً لا غنى عنه في خط الوسط، ومن غير المرجح أن يتغير دوره بغض النظر عمن سيعود إلى التشكيلة. وأكد أربيلوا: "إنه في أفضل حالاته ويتمتع بحرية الحركة، وعندما يكون مبابي وبيلينغهام في الملعب، سيستمر الوضع على هذا النحو".
التركيز حصريًّا على المهمة المطروحة
عندما سُئل أربيلوا عن مستقبله والضغوط التي يواجهها في منصبه كمدرب لريال مدريد، أبدى موقفاً متحدياً. وأصر على أنه يتعامل مع فترة توليه المنصب بعقلية طويلة الأمد على الرغم من تقلبات هذا الدور. "هذا آخر ما يشغل بالي. لا أفكر في الأمر حتى. الشيء الوحيد الذي يهمني هو مباراة الغد وأن يكون مشجعو ريال مدريد متحمسين كما أعتقد أنهم الآن. لا يقلقني كم من الوقت سأبقى في هذا المنصب. أتدرب كما لو كنت هنا منذ 15 عاماً ولدي 15 عاماً أخرى، لذا سأستمر على هذا النحو"، قال.
