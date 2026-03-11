ألفارو أربيلوا يشيد بفيديريكو فالفيردي باعتباره "كل ما يجب أن يكون عليه لاعب ريال مدريد" بعد ثلاثية رائعة ضد مانشستر سيتي

في غياب المصاب كيليان مبابي، كان فالفيردي هو من صنع الفارق للفريق المضيف بتسجيله ثلاثية تاريخية لتأمين فوز 3-0 في مباراة الذهاب من دور الـ16. بعد أن شاهد الأوروغواياني يكمل ثلاثيته في 22 دقيقة فقط، وصفه أربيلوا بأنه المعيار النهائي، قائلاً: "لا يهم أين تضعه، بالنسبة لي هو خوانيتو القرن الحادي والعشرين، إنه المعيار، كل ما يجب أن يكون عليه لاعب ريال مدريد هو فيدي فالفيردي".

وفي تعليقه على النتيجة، أشار أربيلوا إلى أن النتيجة كانت "أفضل من المتوقع" بعد الانتقادات الأخيرة التي تعرض لها الفريق عقب الخسارتين المخيبتيين أمام خيتافي وأوساسونا. كان بإمكانهم إنهاء المباراة بفارق أربعة أهداف، لولا أن جيانلويجي دوناروما تصدى لركلة جزاء من فينيسيوس جونيور.

ورداً على سؤال حول هذه الفرصة الضائعة، قال أربيلوا: "أعجبتني ردّة فعل جماهير البرنابيو، وكيف صفقوا لفينيسيوس، فإذا كان هناك من يستطيع التعافي من النكسات فهو".