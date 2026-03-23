ألفارو أربيلوا يرد بـ"عدم الرضا" بعد أن قام مدرب ريال مدريد بإجراء مثير للجدل بإبقاء كل من جود بيلينغهام وكيليان مبابي على مقاعد البدلاء في الفوز على أتلتيكو

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، تحدث أربيلوا بصراحة عن صعوبة إدارة فريق يضم مواهب من الطراز العالمي. وقال أربيلوا موضحاً: "هذا هو هدفي الأكبر كمدرب: أن أكون غير عادل وأن أشعر بذلك، لأن اللاعبين يستحقون أكثر من ذلك بكثير. هذا هو هدفي - أن يشعر الجميع بأنهم يحظون بثقتي، حتى لو اضطررت إلى أن أكون غير عادل".

وفيما يتعلق بالإدارة المحددة لمهاجميه، أضاف: "أحاول كل يوم إشراك أفضل 11 لاعباً. عندما يكون لديك أفضل لاعب في العالم... فإن الأمر الطبيعي هو الاستمرار في التقدم. قدم كيليان أداءً جيداً للغاية في الدقائق التي لعبها، وأنا متأكد من أنه سيحصل على مزيد من وقت اللعب مع منتخب بلاده".