يؤكد ألفارو أربيلوا أن ريال مدريد لا يزال في صلب المنافسة على التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وكان النادي الإسباني قد خسر يوم الثلاثاء بنتيجة 2-1 على أرضه أمام بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ألفارو أربيلوا يدلي بتصريح قوي عقب خسارة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
استغل بايرن أخطاء ريال مدريد الدفاعية وتقدم 2-0 بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني بفضل هدفي لويس دياز وهاري كين. لكن ريال مدريد عاد إلى المباراة: حيث سجل كيليان مبابي هدفًا في الدقيقة 74.
وفي حديثه للصحافة بعد المباراة، أكد أربيلوا أن الأمور لم تنتهِ بعد. «ما زلنا في صلب المنافسة، فنحن متأخرون بهدف واحد فقط».
"نحن قادرون على الفوز على أي ملعب؛ لقد أثبتنا ذلك"، تابع أربيلوا، الذي شدد مرة أخرى على أهمية هدف التعادل. "من الصعب جدًا تجاوز تأخر 0-2."
رأى المدرب المؤقت أن «ريكوردمايستر» لم يكن الأفضل من حيث الأداء، وهو يستمد الثقة من ذلك. «سجل بايرن هدفين في لحظتين فقدنا فيهما الكرة، وليس من هجمات منظمة. نحن متجهون إلى ميونيخ ونحن واثقون من أننا سنفوز بالمباراة».
"يجب ألا نسمح لأنفسنا بالانجراف وراء الشعور بالكآبة. فارق هدف واحد يبقينا في السباق، لذا علينا أن نحافظ على رباطة جأشنا. هناك الكثير من الأمل".
يستضيف ريال مدريد فريق جيرونا في الدوري الإسباني مساء الجمعة، قبل أن يتوجه إلى ألمانيا لخوض مباراة الإياب الحاسمة. ويحتل الفريق صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا المركز الثاني في الدوري الإسباني، متأخراً بسبع نقاط عن غريمه برشلونة (76 نقطة).