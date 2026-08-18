ألغوا تقليدًا تاريخيًا.. ريال مدريد يُحبط جماهير بقرار جديد قبل بداية الموسم رسميًا!

في خروج لافت عن تقاليد حقبة "الجلاكتيكوس"، قرر ريال مدريد أنه لن يُقيم تقديمًا جماهيريًا في ملعب سانتياجو برنابيو ولا مؤتمرات صحفية رسمية لوافديه الجدد، وذلك وفقًا لصحيفة ماركا.

فقد اختار النادي صيغة أكثر تحفظًا بكثير، تتضمن فعاليات مؤسسية وخاصة يستقبل فيها فلورنتينو بيريز شخصيًا الصفقات الصيفية الست إلى جانب المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

ووصف النادي هذه الترتيبات الجديدة بأنها "فعاليات بسيطة وذات طابع عائلي" تتيح للرئيس أن يلتقي مباشرة بأحباء اللاعبين، والأهم من ذلك أنه لن يكون هناك أي حضور صحفي أو تغطية إعلامية خلال هذه اللقاءات، ما يعني أن أيًا من الوافدين الجدد لن يعقد مؤتمرًا صحفيًا تعريفيًا تقليديًا.