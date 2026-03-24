ترجمه
أكد ماكس داومان أن مستقبله مع منتخب إنجلترا سيكون «رائعاً»، لكن مدربه السابق يحذره من «التسرع» في مسيرة نجم أرسنال الصاعد
توشيل يبقي الباب مفتوحًا أمام المشاركة في كأس العالم
ألمح توخيل إلى أن النجم الصاعد في أرسنال، ماكس داومان، لا يزال مرشحاً للمشاركة في كأس العالم رغم استبعاده من التشكيلة الأخيرة للمنتخب الأول. وقد شهد اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً صعوداً سريعاً في ملعب الإمارات، حيث أصبح مؤخراً أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف سجله في مرمى إيفرتون.
وفي حين سيواصل داومان تطوره مع فريق تحت 19 عامًا في الوقت الحالي، يؤكد توخيل أن قلة خبرة الشاب لن تمنعه بالضرورة من السفر إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف.
وأشار المدرب الألماني: "بالنسبة لهؤلاء اللاعبين الشباب، نحن نعرفهم جميعًا بالطبع. نراهم كما ترونهم أنتم أيضًا. في الوقت الحالي، أعتقد أنه في وضع جيد للمنافسة على دقائق اللعب في أرسنال. لدينا دائمًا فرصة لاستدعائه للمشاركة في كأس العالم".
كارسلي يحث على التحلي بالصبر مع هذه المواهب "الرائعة"
يتفق لي كارسلي، مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا والمدرب المؤقت السابق للمنتخب الأول، مع حماس توخيل، لكنه يرى أنه لا توجد حاجة ملحة لتسريع مسيرة لاعب الوسط. وأكد كارسلي، الذي تابع تطور اللاعب خلال مسيرته في فرق الناشئين، أن الوقت في صالح المراهق الذي يوازن بين كرة القدم ودراسته.
وقال كارسلي للصحفيين: "أعتقد أن ماكس سيكون له مستقبل رائع على المستوى الدولي. من المهم ألا نتعجل في ذلك. هناك شيء واحد يمتلكه وهو الوقت. سيلعب مع منتخب تحت 19 عامًا، وهو دور مهم جدًا، ونأمل أن يتأهلوا لبطولة أوروبا وربما يلعبوا في كأس العالم تحت 20 عامًا".
وأضاف: "لقد شاهدته يلعب كثيرًا في فريق تحت 17 عامًا، كما شاهدت العديد من اللاعبين الآخرين. إنه لاعب موهوب للغاية، وسيحصل بالتأكيد على فرصته في مرحلة ما".
أسطورة كرة القدم الإنجليزية تدلي برأيها في الجدل حول "الوقت المبكر"
أدى الضجيج المحيط بدوومان حتماً إلى مقارنته بنجوم مراهقين سابقين، ومنهم مايكل أوين. ومع ذلك، حذر الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية من أنه على الرغم من أن موهبته واضحة، فإن استدعاءه للمنتخب الأول للمشاركة في كأس العالم 2026 قد يكون سابقاً لأوانه، نظراً لوفرة المواهب المتوفرة حالياً في صفوف المنتخب الإنجليزي.
وفي حديثه إلى GOAL، تساءل أوين عما إذا كانت فرصة المشاركة في كأس العالم ستأتي مبكرة جدًا بالنسبة للمهاجم. وقال أوين: "ماكس داومان، ماذا لعب؟ ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، دخل كبديل. سيتعين عليه أن يبدأ عمليًا كل مباراة من الآن وحتى نهاية الموسم ويبهر الجميع حتى تتمكن من تبرير اختياره للعب أمام ما يُعتبر على الأرجح أقوى خط في فريقنا".
مسار نجوم أكاديمية أرسنال
بينما ينتظر داومان ظهوره الأول مع الفريق الأول، انضم زميله في أرسنال مايلز لويس-سكيلي إلى تشكيلة فريق تحت 21 عامًا. ويطمح اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي شارك سابقًا في أول معسكر للفريق الأول تحت قيادة توخيل، إلى استعادة زخمه بعد أن تقلصت دقائق لعبه مؤخرًا تحت قيادة ميكيل أرتيتا في شمال لندن.
يظل كارسلي متفائلاً بشأن مستقبل الظهير، حيث قال: "إنه متحمس للغاية ومتفاني للغاية. لديه دافع كبير للعب مع فريق تحت 21 عاماً والحصول على بعض وقت اللعب، ونأمل أن يدفع الفريق إلى الأمام. من الواضح أنه يتمتع بتلك الجودة التي يمتلكها. نتطلع إلى مشاركته في المباراة ضد أندورا. أعتقد أنه من المهم أن يحظى أي لاعب يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في فريق كبار بمستوى عالٍ بفرصة ليلفت انتباه توماس، ومايلز لن يكون استثناءً من ذلك".