علي رفعت

أكثر من مجرد حصان أسود.. أيام الجيل الذهبي الكرواتي لم تنته بعد!

قائمة مدججة بالنجوم وتحديات متجددة

يدخل المنتخب الكرواتي منافسات بطولة كأس العالم لعام 2026 بقائمة رسمية تضم 26 لاعبًا يحملون على عاتقهم طموحات دولة بأكملها في المحفل العالمي الكبير.

تأتي هذه المشاركة وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع لا سيما أن التشكيلة المعلنة تشهد تواجد عناصر قيادية تاريخية يتقدمهم النجم المخضرم لوكا مودريتش إلى جانب مدافع مانشستر سيتي يوشكو جفارديول. 

يمثل هذا التجمع الكروي الجديد فرصة مواتية للمدرب زلاتكو داليتش من أجل إثبات أن فريقه لم يأت لمجرد المشاركة الشرفية أو لعب دور الحصان الأسود العابر بل جاء للمنافسة الحقيقية على الذهب وإعادة كتابة التاريخ من جديد بروح معنوية عالية وعزيمة لا تلين.


  • دحض التشكيك وتجاوز عثرات الماضي


    واجه المنتخب الكرواتي موجة عارمة من التشكيك والانتقادات الحادة عقب انتهاء النسخة الماضية من كأس العالم والتي شهدت خروجه من الدور نصف النهائي إثر الهزيمة بثلاثة أهداف دون رد أمام المنتخب الأرجنتيني.

    اعتبر كثير من المحللين في ذلك الوقت أن تلك الخسارة القاسية تمثل النهاية الفعلية للجيل الذهبي وأن الفريق وصل بالفعل إلى سقفه الفني ولن يتمكن من تقديم عروض قوية في المناسبات الكبرى مجددًا.

    غير أن واقع القائمة الحالية يثبت عكس ذلك تمامًا إذ يمتلك اللاعبون عقلية انتصارية صلبة تجعلهم قادرين على تحويل الإحباط إلى حافز قوي وتجاوز الأحكام المسبقة السلبية التي تضعهم دائمًا خارج حسابات الفوز باللقب العالمي وتتجاهل قدراتهم الفذة.


    التوازن الخططي بين الخبرة والشباب

    تعتمد الرؤية الفنية للمنتخب في الوقت الراهن على إيجاد توازن مثالي ودقيق بين عناصر الخبرة الدولية والوجوه الشابة الصاعدة في مختلف الخطوط.

    يضخ اللاعبون الشباب دماء جديدة ترفع من الحيوية البدنية للمجموعة وتبرز هنا أسماء واعدة بقوة مثل المدافع الشاب لوكا فوشكوفيتش الذي لفت أنظار كبار أندية أوروبا وتحديدًا إدارة نادي برشلونة الإسباني التي تسعى للظفر بخدماته بفضل مستوياته الدفاعية المميزة.
    يظهر كذلك الموهبة بيتار سوتشيتش الذي يعتبره الخبراء امتدادًا طبيعيًا للنجم مارسيلو بروزوفيتش بفضل مجهوده البدني الوافر ولمساته الفنية الساحرة في خط الوسط.
    ويبرز في خط الوسط أيضًا مارتن باتورينا الذي يقدم مستويات فنية مبهرة بفضل مهاراته الاستثنائية وتألقه اللافت في صفوف فريق كومو الإيطالي مما يمنح المدرب خيارات تكتيكية متعددة.

  • ملامح القوة الفنية

    يمثل خط الوسط الكرواتي حجر الأساس في ضبط إيقاع اللعب وفرض السيطرة الكاملة على الخصوم.

    وتستمد المنظومة الدفاعية الكرواتية صلابتها من تواجد عناصر تنشط في الدوري الإيطالي مما يمنحهم وعيًا تكتيكيًا وتنظيمًا عاليًا على أرض الملعب ويضاف إلى ذلك المرونة الكبيرة التي يوفرها يوسيب ستانيشيتش بقدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر بفضل خبراته المتراكمة مع فريق بايرن ميونخ الألماني.

    ورغم الحديث عن وجود بعض المخاوف الفنية المتعلقة بغياب المهاجم القناص التقليدي فإن الواقع الفني يثبت امتلاك الفريق أسلحة هجومية فتاكة.

    يعول الهجوم الكرواتي بشكل كبير على تألق أندريه كراماريتش الذي قدم موسمًا استثنائيًا بقميص فريق هوفنهايم الألماني مسجلًا 14 هدفًا ليؤكد جدارته كحل هجومي حاسم.

    ينضم إليه المهاجم المخضرم أنتي بوديمير الذي بصم على مستويات مبهرة في منافسات الدوري الإسباني ليشكلا ثنائيًا هجوميًا قادرًا على ترجمة الفرص لفك التكتلات الدفاعية المعقدة للمنافسين.

    بيت القصيد


    الحديث المتكرر عن نهاية الجيل الذهبي لكرواتيا يعد حكمًا متسرعًا لا يستند إلى المعطيات الواقعية الملموسة التي تقدمها التشكيلة الحالية.

    يمر الفريق بمرحلة إحلال وتجديد طبيعية ومدروسة تضمن انتقال الخبرات المتراكمة بسلاسة دون الإخلال بالهوية التنافسية الشرسة للمنتخب.

    لقد أثبتت كرة القدم الكرواتية عبر تاريخها الحديث أنها لا تعترف أبدًا بالترشيحات النظرية المسبقة وأن قوتها الحقيقية تكمن في العمل الجماعي المنظم والروح القتالية العالية وهي المقومات الأساسية الكفيلة بجعل هذا المنتخب قادرًا على الذهاب بعيدًا في المعترك العالمي المقبل وقلب كل التوقعات السلبية رأسًا على عقب ليؤكد للجميع أن شمس كرواتيا لم تغب بعد.


