في مارس 2026، خاضت لوسي برونز مباراتها الدولية رقم 145 مع منتخب إنجلترا، متجاوزةً بذلك كارين كارني لتحتل المرتبة الثالثة في قائمة اللاعبات الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب "الليونيس". وقالت: "لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأصل إلى 100 مباراة دولية، ناهيك عن تجاوز لاعبة مثل كارين كارني، التي كانت بالنسبة لي أسطورة، وشخصية كبرت وأنا أعجب بها، وإحدى قدواتي"، واصفةً مكانها في هذه القائمة، بين أيقونات "الليونيس"، بأنه "مذهل". هل يمكن لبرونز أن تصعد إلى مرتبة أعلى في القائمة؟ من المؤكد أنها لا تبدو وكأنها تتباطأ، ولكن إلى أي مدى عليها أن تذهب؟

وماذا عن بعض النجمات الأخريات في فريق "الليونيس"؟ برونز هي اللاعبة الوحيدة الحالية التي تحتل مرتبة ضمن العشر الأوائل من حيث عدد المباريات الدولية في الوقت الحالي، لكن هناك الكثير من الأسماء في تشكيلة ويجمان اليوم التي تتسلق المراتب. أليكس غرينوود، التي خاضت 107 مباراة دولية، على وشك دخول قائمة العشر الأوائل، في حين يبدو أن كيرا والش وجورجيا ستانواي ستدخلانها في الوقت المناسب. والش خاضت 99 مباراة دولية في سن 28 عامًا، بينما خاضت ستانواي 89 مباراة في سن 27 عامًا. أرقام لورين هيمب رائعة أيضًا، حيث خاضت 74 مباراة دولية مع منتخب بلادها وهي في سن 25 عامًا فقط.

إذن، ما هي الأرقام القياسية التي يسعين لتحطيمها، وكم يبعدن عن المتصدرات؟ من هن اللاعبات اللواتي خضن أكبر عدد من المباريات مع المنتخب الإنجليزي للسيدات؟ يستعرض موقع GOAL اللاعبات الأكثر مشاركة مع "الليونيس"...