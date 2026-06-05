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Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai
ترجمه

أكثر لاعبات منتخب إنجلترا للسيدات خوضًا للمباريات على مر التاريخ: لوسي برونز، وجيل سكوت، وفارا ويليامز، وأكثر لاعبات "الليونيس" خوضًا للمباريات

إنجلترا للسيدات
الكرة النسائية
كأس العالم للسيدات
أمم أوروبا للسيدات (يورو)
لوسي برونز

حقق المنتخب الإنجليزي للسيدات نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث فاز ببطولة أوروبا في عامي 2022 و2025، كما وصل إلى نهائي كأس العالم للسيدات عام 2023، وبدأت اللاعبات اللواتي ساهمن في تحقيق هذه النجاحات ضمن تشكيلة سارينا ويجمان في دخول سجلات الأرقام القياسية من حيث عدد المباريات الدولية التي خاضنها، فضلاً عن الألقاب التي حصدنها.

في مارس 2026، خاضت لوسي برونز مباراتها الدولية رقم 145 مع منتخب إنجلترا، متجاوزةً بذلك كارين كارني لتحتل المرتبة الثالثة في قائمة اللاعبات الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب "الليونيس". وقالت: "لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأصل إلى 100 مباراة دولية، ناهيك عن تجاوز لاعبة مثل كارين كارني، التي كانت بالنسبة لي أسطورة، وشخصية كبرت وأنا أعجب بها، وإحدى قدواتي"، واصفةً مكانها في هذه القائمة، بين أيقونات "الليونيس"، بأنه "مذهل". هل يمكن لبرونز أن تصعد إلى مرتبة أعلى في القائمة؟ من المؤكد أنها لا تبدو وكأنها تتباطأ، ولكن إلى أي مدى عليها أن تذهب؟

وماذا عن بعض النجمات الأخريات في فريق "الليونيس"؟ برونز هي اللاعبة الوحيدة الحالية التي تحتل مرتبة ضمن العشر الأوائل من حيث عدد المباريات الدولية في الوقت الحالي، لكن هناك الكثير من الأسماء في تشكيلة ويجمان اليوم التي تتسلق المراتب. أليكس غرينوود، التي خاضت 107 مباراة دولية، على وشك دخول قائمة العشر الأوائل، في حين يبدو أن كيرا والش وجورجيا ستانواي ستدخلانها في الوقت المناسب. والش خاضت 99 مباراة دولية في سن 28 عامًا، بينما خاضت ستانواي 89 مباراة في سن 27 عامًا. أرقام لورين هيمب رائعة أيضًا، حيث خاضت 74 مباراة دولية مع منتخب بلادها وهي في سن 25 عامًا فقط.

إذن، ما هي الأرقام القياسية التي يسعين لتحطيمها، وكم يبعدن عن المتصدرات؟ من هن اللاعبات اللواتي خضن أكبر عدد من المباريات مع المنتخب الإنجليزي للسيدات؟ يستعرض موقع GOAL اللاعبات الأكثر مشاركة مع "الليونيس"...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10كيلي سميث (117 مباراة دولية)

    تُعتبر كيلي سميث على نطاق واسع أفضل لاعبة في تاريخ إنجلترا، وقد خاضت أول مباراة لها مع منتخب "الليونيس" عام 1995، لتستمتع بمسيرة دولية رائعة استمرت 19 عامًا. سجلت المهاجمة البارزة 46 هدفًا قبل اعتزالها اللعب مع المنتخب الوطني في عام 2014، وهو رصيد جعلها أفضل هدافة في تاريخ منتخب إنجلترا للسيدات حتى تجاوزتها إلين وايت في عام 2021. ولا تزال تحتل المركز الثاني في تلك القائمة، كما تحتل المركز العاشر من حيث عدد المباريات الدولية، حيث خاضت 117 مباراة.

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9ستيف هوتون (121 مباراة دولية)

    كانت ستيف هوتون، التي تولت قيادة منتخب إنجلترا لمدة ثماني سنوات، شخصية بارزة في فريق «الليونيس» الذي بدأ في إحراز تقدم ملموس أمام المنافسين الكبار خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كجزء من الفريق الذي حقق المركز الثالث التاريخي في كأس العالم 2015، ساعدت في قيادة منتخبها إلى الدور نصف النهائي في يورو 2017 وكأس العالم 2019، وشاركت في مباراتها الدولية رقم 121 والأخيرة في عام 2021.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8جيليان كولتارد (125 مباراة دولية)

    تُعد جيليان كولتارد أول امرأة تصل إلى 100 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وهي واحدة من خمسة لاعبين فقط - رجالاً ونساءً - حققوا هذا الإنجاز في مرحلة ما؛ وهي قائدة سابقة لـ«الليونيس» (منتخب إنجلترا للسيدات) وكانت من أعمدة الفريق قبل مطلع القرن. ظهرت لاعبة خط الوسط لأول مرة في عام 1981، وهي في سن الثامنة عشرة، وجمعت رصيداً رائعاً بلغ 125 مباراة دولية على مدار السنوات التسع عشرة التالية، قبل أن تعلن اعتزالها اللعب الدولي في أواخر عام 2000.

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  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7راشيل يانكي (129 مباراة دولية)

    تعد راشيل يانكي واحدة من أعظم لاعبات "الليونيس" اللواتي امتدت مسيرتهن الدولية عبر عدة حقب، حيث خاضت أول مباراة دولية لها في عام 1997 واحتفلت بهذه المناسبة بتسجيل هدف في الفوز 4-0 على اسكتلندا. كانت ثاني لاعبة إنجليزية، بعد كولتارد، تصل إلى 100 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، وتقاعدت بعد أن سجلت 129 مباراة، متجاوزة الرقم القياسي الإنجليزي الذي كان يحمله بيتر شيلتون آنذاك والبالغ 125 مباراة، وذلك قرب نهاية مسيرتها الكروية.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6كيسي ستوني (130 مباراة دولية)

    بعد ظهورها الأول في عام 2000، شهدت كيسي ستوني تغييرات جذرية في مسار مسيرتها مع المنتخب الإنجليزي التي استمرت 18 عامًا، حيث تطورت أهداف «الليونيس» من مجرد التأهل إلى البطولات الكبرى إلى السعي للفوز بها. كانت المدافعة عنصراً أساسياً في المنتخب الإنجليزي الذي وصل إلى نهائي يورو 2009 بشكل غير مسبوق، ثم لعبت دوراً في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2015 ويورو 2017. خاضت ستوني 130 مباراة دولية قبل أن تعلن اعتزالها اللعب الدولي في عام 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5أليكس سكوت (140 مباراة دولية)

    على الرغم من أن مسيرتها الدولية التي استمرت 13 عامًا كانت أقصر من مسيرة العديد من اللاعبات في هذه القائمة، إلا أن أليكس سكوت سجلت رقمًا مثيرًا للإعجاب بلغ 140 مباراة دولية خلال تلك الفترة، لتحتل المرتبة الخامسة بين اللاعبات الأكثر مشاركة في مباريات المنتخب الإنجليزي. كانت سكوت لاعبة أساسية في مركز الظهير الأيمن خلال الحملات الناجحة في يورو 2009 وكأس العالم 2015 ويورو 2017، حيث أشارت لوسي برونز، التي حلت محلها في النهاية، إلى أن نجمة أرسنال دفعتها بقوة للتطور قبل أن تنسحب من اللعب الدولي.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4كارين كارني (144 مباراة دولية)

    تُعد كارين كارني واحدة من أكثر اللاعبات موهبةً اللواتي أنجبتهن "الليونيس" على الإطلاق، وهي اسم آخر يتصدر قوائم أكثر اللاعبات مشاركةً وأكثرهن تسجيلًا للأهداف في تاريخ منتخبها الوطني. بعد ظهورها الأول في عام 2005، مثلت كارني إنجلترا 144 مرة وسجلت 33 هدفاً، ولا تزال هذه الأرقام تضعها في المركز السابع المشترك في قائمة الهدافين حتى الآن. كانت بطولة كأس العالم 2019 هي آخر بطولة تشارك فيها، حيث اقتربت "الليونيس" كثيراً من الوصول إلى النهائي.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3لوسي برونز (148 مباراة دولية)

    لوسي برونز هي اللاعبة الإنجليزية الوحيدة التي لا تزال نشطة في هذه القائمة، وقد قفزت مؤخرًا إلى المركز الثالث، متجاوزة رصيد كارني بفضل مشاركتها في فوز "الليونيس" 2-0 على أيسلندا، حيث سجلت هدفًا وصنعت آخر. ظهرت برونز لأول مرة في عام 2013، وظلت حاضرة بشكل شبه دائم في مركز الظهير الأيمن منذ تقاعد سكوت في عام 2017، حيث لعبت دورًا حيويًا في الانتصارات في كل من بطولة أوروبا 2022 و2025، وكذلك في المسيرة التاريخية نحو نهائي كأس العالم 2023. كما أن رصيدها البالغ 22 هدفًا مثير للإعجاب بشكل لا يصدق، بالنظر إلى مركزها الدفاعي.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2جيل سكوت (161 مباراة دولية)

    ستختتم جيل سكوت مسيرتها الدولية التي استمرت 16 عامًا بطريقة لائقة في عام 2022، بعد أن ساعدت «الليونيس» على الفوز بأول بطولة كبرى. كانت خبرة لاعبة خط الوسط هذه عاملاً مهمًا في تحقيق ذلك الفوز ببطولة أمم أوروبا، بعد حوالي 13 عامًا من قيادة إنجلترا إلى نهائي يورو 2009 بصفتها موهبة شابة واعدة، حيث ساهمت بهدفها في الوقت الإضافي في هزيمة هولندا. وهي واحدة من لاعبتين إنجليزيتين فقط وصلتا إلى 150 مباراة دولية.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1فارا ويليامز (172 مباراة دولية)

    لطالما بدا أن الرقم القياسي المذهل لفارا ويليامز، الذي يبلغ 172 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، لن يتم تجاوزه أبدًا. ظهرت لاعبة خط الوسط لأول مرة في عام 2001 واستمرت في اللعب حتى عام 2019، وكان أبرز لحظات مسيرتها مع منتخب "الليونيس" هو الركلة الجزائية التي سجلتها لتضمن فوزًا تاريخيًا هو الأول من نوعه على ألمانيا والمركز الثالث الرائع في كأس العالم 2015. كان ذلك الهدف رقم 40 والأخير لويليامز مع منتخبها، وهو رقم يضعها أيضًا في المركز الخامس في قائمة أفضل الهدافين على مر التاريخ.

    هل ستتمكن "برونز" من تجاوز رقمها القياسي في عدد المباريات الدولية؟ سيكون ذلك إنجازاً كبيراً بالنسبة للمدافعة البالغة من العمر 34 عاماً. 