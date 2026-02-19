أكثر حالات الانهيار الدراماتيكية في سباق اللقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز: من انزلاق ستيفن جيرارد إلى الألاعيب الذهنية لأليكس فيرجسون

جمع قائد ليفربول ستيفن جيرارد زملاءه حوله في دائرة وقال لهم: "لا تفوتوا هذه الفرصة الآن!" كان الريدز قد هزموا للتو منافسهم على اللقب مانشستر سيتي 3-2 ليبتعدوا بفارق نقطتين عن تشيلسي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. كان سيتي، الذي يحتل المركز الثالث، لا يزال لديه مباراتان مؤجلتان، لكن الهزيمة في أنفيلد تركته متأخراً بسبع نقاط عن المتصدر.
أصبح لقب الدوري الممتاز الأول منذ عام 1990 في متناول اليد لفريق بريندان رودجرز المتجدد، الذي فاجأ الجميع بتقدمه إلى الصدارة بفضل 10 انتصارات متتالية. وواصل الفريق سلسلة انتصاراته الرائعة إلى 11 انتصارًا بفوزه على نورويتش في نهاية الأسبوع التالي. لكن ليفربول استسلم بعد ذلك.
كان الفوز على أرضه على تشيلسي المتعثر في 27 أبريل سيضمن له اللقب بشكل فعلي، حتى أن جوزيه مورينيو قام بتدوير لاعبيه استعدادًا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومع ذلك، على الرغم من سيطرته على المباراة، تعثر الفريق. حرفياً. في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية الشوط الأول الذي انتهى دون أهداف، فقد جيرارد، من بين جميع اللاعبين، توازنه والكرة في نصف ملعبه، مما سمح لديمبا با بالانطلاق وتسجيل هدف.
حاصر ليفربول، وجيرارد على وجه الخصوص، مرمى تشيلسي في الشوط الثاني، لكن، كما أعرب رودجرز عن أسفه بعد المباراة، كان مورينيو قد "أوقف حافلتين" أمام مرمى كوب. لم يجد أصحاب الأرض، الذين أصبحوا يائسين بشكل متزايد، أي طريقة للتسجيل، وحُسم مصيرهم عندما أضاف ويليان الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.
كان ليفربول لا يزال في المنافسة على اللقب، لكن جاءت بعد ذلك "Crystanbul" (إشارة قاسية إلى عودة ليفربول الرائعة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ميلان في 2005).
في المباراة قبل الأخيرة من الموسم، أهدر ليفربول تقدمه 3-0 على كريستال بالاس بشكل لا يغتفر. بينما كان يهاجم بشكل متكرر في محاولة يائسة لتقليص فارق الأهداف مع مانشستر سيتي، ترك الفريق دفاعه مكشوفًا في الدقائق الأخيرة من المباراة في سيلهورست بارك وتعادل بنتيجة 3-3، مما أنهى فعليًا حظوظه في الفوز باللقب.
وكانوا يدركون ذلك أيضًا. عندما أطلق الحكم صافرة النهاية، بقي جيرارد يحاول مواساة لويس سواريز المذهول، في حين بدا أن القائد نفسه بحاجة إلى بعض الدعم.
وبالفعل، تلا ذلك "أسوأ ثلاثة أشهر" في حياة جيرارد، الذي اعترف لاحقًا بأن تلك الفترة تركت لديه ذكريات مؤلمة لن يتمكن أبدًا من محوها من ذاكرته.
قال في برنامج The High Performance Podcast في عام 2020: "سيكون الأمر سهلاً إذا رفعت السجادة ودفعتهم تحتها ولم تفكر فيهم مرة أخرى . لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث أبدًا..." .