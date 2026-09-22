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بعد ضجيج الهبوط | نجم مانشستر يونايتد يؤكد: الكثير من الكلام.. والنهاية دومًا في صالحنا!
بداية بطيئة معهودة لمانشستر يونايتد
عاش مانشستر يونايتد بداية محبطة في الموسم الحالي، إذ لم يحقق الفوز سوى في مباراتين فقط من أصل مبارياته السبع الأولى في جميع المسابقات. وهذا الأداء المتعثر يعكس بشكل مباشر معاناته في الموسم الماضي.
ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة. وجاءت آخر نكساته يوم الأحد، حيث تعادل 1-1 مع فولهام على ملعب كرافن كوتيدج، عندما أنقذ كونيا نقطة بهدف تعادل حاسم.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة على مايكل كاريك وفريقه، لا يزال المهاجم البرازيلي واثقًا. وسارع إلى التأكيد على أن يونايتد واجه ظروفًا أصعب في الموسم الماضي قبل أن يحقق في نهاية المطاف المركز الثالث في الدوري.
- Craig Mercer
كونيا يرد على تصريحات "دوري البطولة"
وفي معرض حديثه عن موسمه الأول في أولد ترافورد، أشار كونيا إلى أن الضغوط الخارجية كانت أقسى بكثير في العام الماضي. وشدد اللاعب البرازيلي على أن الفريق سبق أن أثبت قدرته على النهوض من جديد بعد المصاعب المبكرة.
وأوضح كونيا قائلاً: "كان الموسم الماضي هو موسمي الأول هنا، وربما كان أكثر جنوناً من هذا الموسم. كان هناك الكثير من الضجيج حولنا، وموسم من دون دوري أبطال أوروبا. ربما كان الناس يقولون 'أوه، مانشستر يونايتد سيهبط إلى دوري البطولة' أو شيء من هذا القبيل."
وسلّط المهاجم الضوء على الصلابة المطلوبة لإسكات هؤلاء المشككين، مضيفاً: "وفي نهاية المطاف، أنهينا الموسم في المركز الثالث، أتعلم؟ أشعر أننا في داخلنا ما زلنا نملك الكثير من الثقة، نحن نعرف ما نفعله، وكل الإيمان موجود في داخلنا."
احتضان فترة التوقف الدولي
عقب التعادل في لندن، يدخل يونايتد الآن فترة توقف دولي ممتدة لثلاثة أسابيع. وبينما يتوق اللاعبون إلى تصحيح أخطائهم على أرض الملعب على الفور، فإن هذا التوقف عن المنافسات المحلية قد يوفّر فترة إعادة ضبط ضرورية لرجال كاريك.
واعترف كونها بإحباطه الشخصي جرّاء اضطراره للانتظار حتى المباراة المقبلة، لكنه أقرّ بالفوائد بعيدة المدى لهذا التوقف. وقال النجم البالغ من العمر 27 عامًا معترفًا: «أتوق كثيرًا للعب المباراة التالية. بالطبع، عندما لا تفوز، ينتابك هذا الشعور بأنك تريد خوض المباراة المقبلة للفوز والشعور بأن كل شيء على ما يرام.
لكن نعم، ربما تكون هذه هي اللحظة المناسبة للهدوء، ولترتيب الأفكار بالشكل الصحيح، ثم العودة. وبعد ذلك بالطبع قد يكون شهرًا كبيرًا».
- Getty Images Sport
جدول مواعيد مرعب ينتظرهم في أكتوبر
عندما تُستأنف المنافسات المحلية في أكتوبر، سيخوض مانشستر يونايتد سلسلة حاسمة من المباريات التي قد تُحدد مسار موسمه. وسيحتاج الشياطين الحمر إلى استعادة إيقاعهم فورًا استعدادًا لسلسلة صعبة من اللقاءات أمام توتنهام وأتلتيكو مدريد وكومو.
وسيتطلب تجاوز هذه الفترة الصعبة تحسنًا كبيرًا في المستوى. وعلى كاريك أن يستغل هذه الفترة من التوقف الحالي لمعالجة العيوب التكتيكية واستعادة الثقة، بما يضمن أن يتمكن فريقه من تكرار الانتفاضة المثيرة التي شهدها في الموسم الماضي.
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