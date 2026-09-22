بعد ضجيج الهبوط | نجم مانشستر يونايتد يؤكد: الكثير من الكلام.. والنهاية دومًا في صالحنا!

عاش مانشستر يونايتد بداية محبطة في الموسم الحالي، إذ لم يحقق الفوز سوى في مباراتين فقط من أصل مبارياته السبع الأولى في جميع المسابقات. وهذا الأداء المتعثر يعكس بشكل مباشر معاناته في الموسم الماضي.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة. وجاءت آخر نكساته يوم الأحد، حيث تعادل 1-1 مع فولهام على ملعب كرافن كوتيدج، عندما أنقذ كونيا نقطة بهدف تعادل حاسم.

وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة على مايكل كاريك وفريقه، لا يزال المهاجم البرازيلي واثقًا. وسارع إلى التأكيد على أن يونايتد واجه ظروفًا أصعب في الموسم الماضي قبل أن يحقق في نهاية المطاف المركز الثالث في الدوري.



