أكثر اللحظات صعوبة في أسبوع حلو ومر: جلوس ترينت ألكسندر-أرنولد على مقاعد البدلاء في مباراة ريال مدريد

وكما أوضحت صحيفة «ماركا» كذلك، يُقال إن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد تأخر عن حضور حصة تدريبية قبل ذلك بفترة وجيزة، مما كلفه خسارة مكانه في التشكيلة الأساسية المعتادة. ولم يُشتبه في وجود أسباب فنية، حيث أظهر «ت. أ. أ.» أداءً أفضل بكثير في الأسابيع الماضية مقارنةً ببديله داني كارفاخال. ولم يستعد القائد عافيته بنسبة 100٪ بعد إصابته في الركبة.

كما لم تكن هناك حاجة لفترة راحة للتعافي، حيث كان هناك عدة أيام للراحة بين مباراة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي يوم الثلاثاء ومباراة الدوري ضد أتلتيكو يوم الأحد.

نفى المدرب أربيلوا بوضوح بعد صافرة النهاية هذه التفسيرات والتقارير حول اتخاذ إجراء تأديبي: "لا، لا"، بدأ قائلاً. "أنا ببساطة أختار أفضل تشكيلة ممكنة في كل مباراة. تبدأ المباراة بالفريق الذي أعتبره الأنسب. قدم كارفاخال مباراة جيدة."

بعد 63 دقيقة، تم استبدال اللاعب المخضرم بألكسندر-أرنولد. وفي الدقيقة 72، صنع ألكسندر-أرنولد الهدف الحاسم الذي سجله فينيسيوس جونيور.