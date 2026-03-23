وكما ذكرت صحيفة «ماركا» قبل بدء المباراة المثيرة (3-2) بوقت قصير، كان المدرب ألفارو أربيلوا قد خطط في الأصل لإشراك اللاعب الإنجليزي في مركز الظهير الأيمن. لكنه قرر، حسبما يُقال، إبقاء ألكسندر-أرنولد على مقاعد البدلاء في البداية «لأسباب تأديبية».
أكثر اللحظات صعوبة في أسبوع حلو ومر: جلوس ترينت ألكسندر-أرنولد على مقاعد البدلاء في مباراة ريال مدريد
وكما أوضحت صحيفة «ماركا» كذلك، يُقال إن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد تأخر عن حضور حصة تدريبية قبل ذلك بفترة وجيزة، مما كلفه خسارة مكانه في التشكيلة الأساسية المعتادة. ولم يُشتبه في وجود أسباب فنية، حيث أظهر «ت. أ. أ.» أداءً أفضل بكثير في الأسابيع الماضية مقارنةً ببديله داني كارفاخال. ولم يستعد القائد عافيته بنسبة 100٪ بعد إصابته في الركبة.
كما لم تكن هناك حاجة لفترة راحة للتعافي، حيث كان هناك عدة أيام للراحة بين مباراة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي يوم الثلاثاء ومباراة الدوري ضد أتلتيكو يوم الأحد.
نفى المدرب أربيلوا بوضوح بعد صافرة النهاية هذه التفسيرات والتقارير حول اتخاذ إجراء تأديبي: "لا، لا"، بدأ قائلاً. "أنا ببساطة أختار أفضل تشكيلة ممكنة في كل مباراة. تبدأ المباراة بالفريق الذي أعتبره الأنسب. قدم كارفاخال مباراة جيدة."
بعد 63 دقيقة، تم استبدال اللاعب المخضرم بألكسندر-أرنولد. وفي الدقيقة 72، صنع ألكسندر-أرنولد الهدف الحاسم الذي سجله فينيسيوس جونيور.
"كشخص نبيل": ألكسندر-أرنولد يقبل عقوبته
بعد انتهاء المباراة، لم يعلق نجم ليفربول السابق على الأحداث. وفي الوقت نفسه، أكد موقع «ذا أثليتيك» أن تأخره عن الحضور إلى التدريبات كان السبب وراء قيامه بدور غير معتاد كلاعب بديل.
يُقال إن نجوم ريال مدريد لم يحضروا في الوقت المحدد عدة مرات مؤخرًا، كما يُزعم أن الظهير الأيمن وصل إلى ملعب التدريب يوم السبت بعد 20 دقيقة من الموعد المتفق عليه. ويُقال إن أربيلوا أبلغه بقراره بشأن مباراة الديربي ضد أتلتيكو، بينما اعتذر ألكسندر-أرنولد لمدربه وقائده وبقية الفريق عن سلوكه غير اللائق.
ويُزعم أنه وافق تمامًا على العقوبة وقبل قرار أربيلوا "كشخص نبيل".
أسبوع صعب لألكسندر-أرنولد: توخيل لم يدرجه في التشكيلة
بإجراءه المتمثل في معاقبة نجومه بالجلوس على مقاعد البدلاء بسبب عدم الالتزام بالمواعيد، يجد أربيلوا نفسه في صحبة طيبة في الدوري الإسباني. ففي الموسم الماضي، كان هانسي فليك في نادي برشلونة يجلس لاعبيه الذين يتأخرون عن المواعيد على مقاعد البدلاء عند بدء المباراة دون أي تردد. لكن يُقال إن مثل هذه الحوادث تُعالج الآن بشكل أساسي من خلال فرض غرامات مالية داخلية.
بالنسبة لألكسندر-أرنولد، كان الجلوس على مقاعد البدلاء بمثابة نقطة انحدار في أسبوع شخصي حلو ومر، حيث تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا وفاز في الديربي من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يضمه توماس توخيل إلى التشكيلة. كان مدرب المنتخب الإنجليزي قد أعلن يوم الجمعة عن تشكيلة ضخمة تضم 35 لاعباً للمباريات الودية ضد أوروغواي واليابان. على الرغم من هذا العدد الضخم، لم يتمكن "TAA" من المشاركة في المباريات القادمة للمنتخب الإنجليزي.
"أعرف ما يمكن أن يقدمه ترينت لنا، وقد قررنا التمسك بلاعبينا"، أوضح توخيل: "أعرف نقاط قوته، إنه لاعب رائع، لكنها قرار رياضي." كان ألكسندر-أرنولد قد غاب عن تشكيلة توخيل في نوفمبر، كما غاب في أكتوبر بسبب إصابة في الفخذ. وكان آخر ظهور للاعب السابق في ليفربول في يونيو بعد دخوله كبديل، عندما فازت إنجلترا 1-0 على أندورا في تصفيات كأس العالم.
وكان ريال مدريد قد تعاقد مع ألكسندر-أرنولد (بعقد حتى عام 2031) في الصيف الماضي من ليفربول دون دفع أي رسوم انتقال. ومع ذلك، تم دفع عشرة ملايين يورو إلى أنفيلد رود، مما جعله مؤهلاً للعب في كأس العالم للأندية قبل انتهاء عقده الفعلي. ولم يسجل أي هدف مع الفريق الملكي في 21 مباراة خاضها حتى الآن، لكنه صنع ثلاثة أهداف.
ترينت ألكسندر-أرنولد: إحصائياته في موسم 2025/2026
الألعاب 21 دقائق اللعب 1,114 أهداف - تمريرات حاسمة 3 بطاقات صفراء 2 بطاقات حمراء -