أكثر اللاعبات ظهوراً في تاريخ منتخب إنجلترا للسيدات: لوسي برونز، جيل سكوت، فارا ويليامز وأكثر اللاعبات مشاركة في مباريات المنتخب

في مارس 2026، خاضت لوسي برونز مباراتها رقم 145 مع منتخب إنجلترا، متجاوزة كارين كارني لتصعد إلى المراكز الثلاثة الأولى في تاريخ فريق الأسدات من حيث عدد المباريات الدولية. وقالت، واصفةً مكانتها في هذه القائمة، بين أيقونات فريق Lionesses، بأنها "مذهلة": "لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأصل إلى 100 مباراة دولية، ناهيك عن تجاوز شخصية مثل كارين كارني، التي كانت بالنسبة لي أسطورة، وشخصية أعجبت بها منذ صغري، وأحد قدواتي". هل يمكن أن تصعد برونز إلى مرتبة أعلى في القائمة؟ من الواضح أنها لا تبدو وكأنها ستتباطأ، ولكن إلى أي مدى عليها أن تصل؟

وماذا عن بعض النجمات الأخريات في فريق "الأسود"؟ برونز هي اللاعبة الوحيدة الحالية التي تحتل المرتبة العشرة الأولى من حيث عدد المباريات التي خاضتها حتى الآن، ولكن هناك الكثير من الأسماء في تشكيلة ويجمان اليوم التي تتقدم في الترتيب. أليكس غرينوود، التي خاضت 107 مباراة دولية، على وشك دخول قائمة العشرة الأوائل، بينما يبدو أن كيرا والش وجورجيا ستانواي ستدخلانها في الوقت المناسب. خاضت والش 99 مباراة دولية في سن 28 عامًا، بينما خاضت ستانواي 89 مباراة في سن 27 عامًا. أرقام لورين هيمب رائعة أيضًا، حيث خاضت 74 مباراة دولية مع منتخب بلادها في سن 25 عامًا فقط.

إذن، من هم اللاعبون الذين يسعون لتحطيم أرقامهم القياسية، وما مدى بعدهم عن المتصدرين؟ من هم اللاعبون الذين خاضوا أكبر عدد من المباريات مع المنتخب الوطني الإنجليزي للسيدات؟ GOAL يستعرض لاعبي كرة القدم الأكثر مشاركة مع المنتخب الإنجليزي للسيدات...