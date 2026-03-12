Goal.com
Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
أكثر اللاعبات ظهوراً في تاريخ منتخب إنجلترا للسيدات: لوسي برونز، جيل سكوت، فارا ويليامز وأكثر اللاعبات مشاركة في مباريات المنتخب

حقق المنتخب الوطني النسائي لإنجلترا نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث فاز ببطولة أوروبا في عامي 2022 و2025، كما وصل إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023، وبدأت اللاعبات اللواتي ساهمن في تحقيق هذه النجاحات في فريق سارينا ويجمان في دخول سجلات الأرقام القياسية من حيث عدد المباريات الدولية التي خضنها، بالإضافة إلى الألقاب التي فزن بها.

في مارس 2026، خاضت لوسي برونز مباراتها رقم 145 مع منتخب إنجلترا، متجاوزة كارين كارني لتصعد إلى المراكز الثلاثة الأولى في تاريخ فريق الأسدات من حيث عدد المباريات الدولية. وقالت، واصفةً مكانتها في هذه القائمة، بين أيقونات فريق Lionesses، بأنها "مذهلة": "لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأصل إلى 100 مباراة دولية، ناهيك عن تجاوز شخصية مثل كارين كارني، التي كانت بالنسبة لي أسطورة، وشخصية أعجبت بها منذ صغري، وأحد قدواتي". هل يمكن أن تصعد برونز إلى مرتبة أعلى في القائمة؟ من الواضح أنها لا تبدو وكأنها ستتباطأ، ولكن إلى أي مدى عليها أن تصل؟

وماذا عن بعض النجمات الأخريات في فريق "الأسود"؟ برونز هي اللاعبة الوحيدة الحالية التي تحتل المرتبة العشرة الأولى من حيث عدد المباريات التي خاضتها حتى الآن، ولكن هناك الكثير من الأسماء في تشكيلة ويجمان اليوم التي تتقدم في الترتيب. أليكس غرينوود، التي خاضت 107 مباراة دولية، على وشك دخول قائمة العشرة الأوائل، بينما يبدو أن كيرا والش وجورجيا ستانواي ستدخلانها في الوقت المناسب. خاضت والش 99 مباراة دولية في سن 28 عامًا، بينما خاضت ستانواي 89 مباراة في سن 27 عامًا. أرقام لورين هيمب رائعة أيضًا، حيث خاضت 74 مباراة دولية مع منتخب بلادها في سن 25 عامًا فقط.

إذن، من هم اللاعبون الذين يسعون لتحطيم أرقامهم القياسية، وما مدى بعدهم عن المتصدرين؟ من هم اللاعبون الذين خاضوا أكبر عدد من المباريات مع المنتخب الوطني الإنجليزي للسيدات؟ GOAL يستعرض لاعبي كرة القدم الأكثر مشاركة مع المنتخب الإنجليزي للسيدات...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10كيلي سميث (117 مباراة دولية)

    تعتبر كيلي سميث، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أفضل لاعبة في تاريخ إنجلترا، ظهرت لأول مرة مع منتخب الأسود في عام 1995 واستمتعت بمسيرة دولية رائعة استمرت 19 عامًا. سجلت المهاجمة الشهيرة 46 هدفًا قبل أن تتقاعد من المنتخب الوطني في عام 2014، وهو رصيد جعلها أفضل هدافة في تاريخ المنتخب الإنجليزي للسيدات حتى تجاوزتها إلين وايت في عام 2021. لا تزال تحتل المرتبة الثانية في تلك القائمة والمرتبة العاشرة من حيث عدد المباريات الدولية، حيث خاضت 117 مباراة.

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9ستيف هوغتون (121 مباراة دولية)

    كانت ستيف هوغتون، قائدة منتخب إنجلترا لمدة ثماني سنوات، شخصية رئيسية في فريق Lionesses الذي بدأ في تحقيق إنجازات كبيرة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كانت جزءًا من الفريق الذي حقق المركز الثالث التاريخي في كأس العالم 2015، وساعدت في قيادة منتخب بلادها إلى الدور نصف النهائي في يورو 2017 وكأس العالم 2019، وحصلت على شارتها الدولية رقم 121 والأخيرة في عام 2021.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8جيليان كولتارد (125 مباراة دولية)

    جيليان كولتارد هي أول امرأة تفوز بـ 100 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وواحدة من خمسة رجال أو نساء فقط وصلوا إلى هذا الإنجاز في مرحلة ما، وهي قائدة سابقة لفريق Lionesses كانت من أعمدة الفريق قبل مطلع القرن. ظهرت لاعبة خط الوسط لأول مرة في عام 1981، عندما كانت تبلغ من العمر 18 عامًا، وشاركت في 125 مباراة دولية على مدار 19 عامًا، قبل أن تعلن اعتزالها اللعب الدولي في أواخر عام 2000.

  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7راشيل يانكي (129 مباراة دولية)

    راشيل يانكي، وهي لاعبة أخرى من العظماء الحقيقيين في فريق "الأسودات" اللواتي امتدت مسيرتهن الدولية على عدة عصور، فازت بأول مباراة دولية لها في عام 1997 واحتفلت بهذه المناسبة بتسجيل هدف في الفوز 4-0 على اسكتلندا. كانت ثاني لاعبة إنجليزية، بعد كولتارد، تحصل على 100 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، وتقاعدت بعد أن سجلت 129 مباراة، متجاوزة الرقم القياسي لبيتر شيلتون الذي كان 125 مباراة في نهاية مسيرتها الكروية.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6كاسي ستوني (130 مباراة دولية)

    بعد ظهورها الأول في عام 2000، شهدت كيسي ستوني تغييراً جذرياً في مسيرتها التي استمرت 18 عاماً مع منتخب إنجلترا، حيث تطورت أهداف المنتخب من مجرد التأهل للبطولات الكبرى إلى محاولة الفوز بها. كانت المدافعة جزءًا مهمًا من فريق إنجلترا الذي وصل إلى نهائي يورو 2009 بشكل غير مسبوق، ثم لعبت دورًا في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2015 ويورو 2017. فازت ستوني بـ 130 مباراة دولية قبل أن تعلن اعتزالها اللعب الدولي في عام 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5أليكس سكوت (140 مباراة دولية)

    على الرغم من أن مسيرتها الدولية التي استمرت 13 عامًا كانت أقصر من العديد من اللاعبات في هذه القائمة، إلا أن أليكس سكوت حققت 140 مباراة دولية في تلك الفترة لتحتل المرتبة الخامسة بين اللاعبات الأكثر مشاركة في مباريات المنتخب الوطني. كانت سكوت لاعبة أساسية في مركز الظهير الأيمن خلال الحملات الناجحة في يورو 2009 وكأس العالم 2015 ويورو 2017، حيث أشارت لوسي برونز، التي ستحل محلها في النهاية، إلى أن أيقونة أرسنال دفعتها بشكل كبير للتحسن قبل أن تبتعد عن اللعب الدولي.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4كارين كارني (144 مباراة دولية)

    تعد كارين كارني واحدة من أكثر اللاعبات موهبة في تاريخ منتخب الأسود، وهي اسم آخر يظهر في قمة قائمة اللاعبات الأكثر مشاركة في المباريات والأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ منتخبها الوطني. بعد ظهورها الأول في عام 2005، مثلت كارني إنجلترا 144 مرة وسجلت 33 هدفًا، ولا تزال تحتل المرتبة السابعة في قائمة الهدافين حتى الآن. كانت آخر بطولة لها هي كأس العالم 2019، حيث اقتربت "الأسودات" من الوصول إلى النهائي.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3لوسي برونز (145 مباراة دولية)

    لوسي برونز هي اللاعبة الإنجليزية الوحيدة النشطة في هذه القائمة، وقد قفزت مؤخرًا إلى المركز الثالث، متجاوزة إجمالي أهداف كارني بفضل مشاركتها في فوز فريق "الأسودات" 2-0 على أيسلندا، حيث سجلت هدفًا وصنعت آخر. ظهرت برونز لأول مرة في عام 2013 وظلت تقريبًا حاضرة دائمًا في مركز الظهير الأيمن منذ تقاعد سكوت في عام 2017، ولعبت دورًا حيويًا في الانتصارات في كل من يورو 2022 و2025، وكذلك في المسيرة التاريخية إلى نهائي كأس العالم 2023. كما أن تسجيلها 22 هدفًا أمر مثير للإعجاب للغاية، بالنظر إلى مركزها الدفاعي.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2جيل سكوت (161 مباراة دولية)

    ستنهي جيل سكوت مسيرتها الدولية التي استمرت 16 عامًا بطريقة مناسبة في عام 2022، بعد أن ساعدت فريق "الأسودات" على الفوز بأول بطولة كبرى. كانت خبرة لاعبة خط الوسط مهمة في فوزها ببطولة أمم أوروبا، بعد حوالي 13 عامًا من وصولها إلى نهائي يورو 2009 كلاعبة شابة واعدة، حيث سجلت هدفًا في الوقت الإضافي وهزمت هولندا. وهي واحدة من لاعبتين فقط في إنجلترا وصلتا إلى 150 مباراة دولية.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1فارا ويليامز (172 مباراة دولية)

    لطالما بدا أن الرقم القياسي المذهل الذي حققته فارا ويليامز بـ 172 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا لن يتم تجاوزه أبدًا. بدأت لاعبة خط الوسط مسيرتها في عام 2001 واستمرت في اللعب حتى عام 2019، وكان أبرز لحظات مسيرتها مع منتخب الأسود هو الركلة الترجيحية التي سجلتها لتضمن فوزًا تاريخيًا على ألمانيا ومركزًا ثالثًا رائعًا في كأس العالم 2015. كان ذلك الهدف رقم 40 والأخير لويليامز مع منتخب بلادها، وهو رقم يضعها في المركز الخامس في قائمة أفضل الهدافين على مر العصور.

    هل يمكن أن تتجاوز برونز رقمها القياسي في عدد المباريات الدولية؟ سيتطلب ذلك جهدًا كبيرًا من المدافعة البالغة من العمر 34 عامًا. 

