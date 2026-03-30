يتولى الدنماركي تدريب نادي كوبنهاغن الذي يلعب في الدوري الممتاز اعتبارًا من الآن، وقد وقع «عقدًا متعدد السنوات».
ترجمه
أكبر أزمة في تاريخ النادي: مدرب سابق في الدوري الألماني يتولى قيادة الفريق الذي كان ضيفًا دائمًا في دوري أبطال أوروبا، والذي يعتمد على موكوكو، نجم بوروسيا دورتموند السابق
ولم يذكر النادي في بيانه الصادر يوم الاثنين أي تفاصيل بشأن المدة المحددة للعقد. ويعد هذا العودة للمدرب البالغ من العمر 46 عامًا إلى النادي الذي قضى فيه شبابه، وحقق معه، كلاعب محترف بين عامي 1996 و2006، ثلاثة ألقاب دوري من بين إنجازات أخرى.
وقال سفينسون، الذي ظل دون نادٍ لأكثر من عام: "يشرفني العودة إلى ناديي المحبوب وتولي قيادة نادي كوبنهاغن". "أنا أتولى هذه المهمة بتواضع، ولكن أيضًا بثقة. أعرف ما يمكنني تقديمه، وأتولى هذه المسؤولية وأنا مدرك تمامًا للتحديات والفرص".
- Getty Images Sport
كوبنهاغن في موسم سيئ تاريخيًا - هل سيكون هناك "نهاية سعيدة"؟
كان النادي الذي يقوده المهاجم السابق لـ BVB يوسوفا موكوكو قد استغنى عن مدربه جاكوب نيستروب خلال عطلة نهاية الأسبوع. النادي الذي اعتاد المشاركة في دوري أبطال أوروبا (تأهل في ثلاث من المواسم الأربعة الماضية) وحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (16) فشل قبل بضعة أسابيع، بصفته حامل لقب الدوري والكأس، في الوصول إلى دور الأبطال للمرة الأولى منذ بدء العمل بنظام الدوري الحالي في عام 2020، ولذلك يلعب حالياً في دوري الهبوط.
لكن الهبوط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى لا يزال بعيداً. فقط الفريقان الأخيران في الترتيب يهبطان، وكوبنهاغن يحتل حالياً المركز الثاني. ويمكن في بعض الظروف "إنقاذ" هذا الموسم الضعيف بالتأهل للمسابقات الأوروبية. سيلعب الفائز في جولة الهبوط في مباراة فاصلة ضد صاحب المركز الرابع في جولة الأبطال على مقعد في تصفيات دوري المؤتمر.
بالإضافة إلى ذلك، وصل كوبنهاغن إلى نهائي كأس البلاد، حيث يؤهل الفوز باللقب للمشاركة في تصفيات الدوري الأوروبي. وهناك سيواجه الفريق الثاني حالياً في جدول الدوري الممتاز: إف سي ميدتيلاند.
رفض بو سفينسون عرض فيردر بريمن
كان سفينسون قد صنع اسمًا لنفسه في الدوري الألماني مع نادي ماينز 05، حيث تولى تدريب الفريق الأول بين عامي 2021 و2023 بعد أن عمل كمدرب للشباب ومساعد مدرب، ثم عمل لفترة قصيرة مع نادي يونيون برلين (2024).
في فبراير، كان سفينسون يُعتبر مرشحًا محتملاً لخلافة هورست شتيفن في نادي فيردر بريمن، لكنه رفض العرض في ذلك الوقت.