أقوى من دراما رمضان.. كابوس ركلات الجزاء: باليرمو أهدر ثلاثة في ليلة النزهة الضائعة!

في ليالي شهر الصيام تتسابق الشاشات لعرض أذكى الحبكات الدرامية ومحاولة جذب انتباه المشاهدين وتثبيت عيونهم أمام الشاشة.
لكننا في سلسلة أقوى من دراما رمضان عبر موقع جول نثبت لكم أن الساحرة المستديرة تمتلك سيناريوهات تتجاوز أقصى طموحات كتاب السيناريو والمؤلفين.
رحلتنا اليوم تأخذنا إلى قارة أمريكا الجنوبية وتحديدًا إلى عام 1999 لنروي قصة كابوس حقيقي عاشه المهاجم الأرجنتيني مارتن باليرمو أمام منتخب كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا.
الحلقة الأولى: أقوى من دراما رمضان.. عندما أوقف نجوم ريال مدريد المنطق في سانتياجو برنابيو!
الحلقة الثانية: أقوى من دراما رمضان.. عندما قهر نمور جدة المستحيل في الأراضي الكورية!
الحلقة الثالثة: أقوى من دراما رمضان.. عندما قهر ريال مدريد المستحيل ودمر أحلام الألمان في البرنابيو!
الحلقة الرابعة: أقوى من دراما رمضان.. ليلة ريمونتادا الـ 9 أهداف التي دمر بها برشلونة منطق كرة القدم أمام أتلتيكو مدريد!