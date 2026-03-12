Goal.com
مباشر
Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai

ترجمه

أفضل هدافات إنجلترا على مر التاريخ: إلين وايت، بيث ميد، جورجيا ستانواي وأفضل هدافات فريق "الأسودات"

لطالما كان لدى منتخب إنجلترا للسيدات لاعبات هدافات رائعات. حتى قبل أن يصبح الفريق منافسًا رئيسيًا كما هو الحال الآن، بعد فوزه ببطولة أوروبا مرتين متتاليتين تحت قيادة سارينا ويجمان ووصوله إلى نهائي كأس العالم للسيدات لأول مرة، كان الفريق يفتخر بمواهب هجومية مذهلة، ومن أبرزها نجمة أرسنال كيلي سميث، التي تعتبر على نطاق واسع أفضل لاعبة في تاريخ المنتخب الإنجليزي للسيدات.

لكن مكان سميث على قمة قائمة أفضل الهدافات في تاريخ المنتخب الإنجليزي للسيدات استولت عليه إلين وايت في نوفمبر 2021، والآن أصبحت نجمة مانشستر سيتي السابقة، التي اعتزلت بعد فوزها ببطولة أوروبا 2022، هي اللاعبة التي يجب التغلب عليها. وهي تتفوق بفارق 13 هدفًا على أي لاعبة حالية في المنتخب الإنجليزي، ولكن هناك العديد من المنافسات اللواتي يتسلقن الترتيب لتحدي رقمها القياسي.

بيث ميد هي الأقرب، والآن جورجيا ستانواي تدخل المنافسة، حيث صعدت إلى المركز التاسع في قائمة أفضل الهدافات على الإطلاق بفضل ثلاثة أهداف في أول مباراتين لإنجلترا في 2026. أليسيا روسو أيضًا تبدو تهديدًا حقيقيًا، خاصة بصفتها المهاجمة المركزية الأساسية للأسود الإنجليزية. وهي على بعد هدف واحد فقط من المراكز العشرة الأولى.

إذن، من هن اللاعبات اللواتي يحملن الأرقام القياسية التي تسعى ميد وستانواي وروسو لتحطيمها؟ كم تبعدن عن الصعود إلى المراتب الأعلى؟ ومن هن اللاعبات اللواتي سجلن أكبر عدد من الأهداف لإنجلترا على مر السنين؟ GOAL تستعرض أفضل هدافات فريق Lionesses على مر الزمان...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    10. ماريان سبيسي (30 هدفًا)

    قبل أن تحقق نجاحًا كبيرًا في تدريب فريق Lionesses ثم فريق Southampton، كانت ماريان سبيسي واحدة من أعظم الهدافات في تاريخ منتخب بلادها. بدأت سبيسي مسيرتها في عام 1984، وسجلت 30 هدفًا في 94 مباراة، على الرغم من أنها كانت تلعب في مركز المهاجم بدلاً من أن تكون محور الهجوم. تعتبر على نطاق واسع واحدة من أفضل لاعبات المنتخب الوطني الإنجليزي لكرة القدم للسيدات على الإطلاق، ولا تزال تحتل المرتبة العاشرة في قائمة أفضل الهدافات، حيث سجلت أحد أشهر أهدافها في مباراة ضد اسكتلندا في استاد ويمبلي في عام 1990.

    • إعلان
  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    9. جورجيا ستانواي (32 هدفًا)

    سجل جورجيا ستانواي التهديفي مع منتخب إنجلترا مذهل، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أنها لاعبة وسط وليست مهاجمة. في 89 مباراة، سجلت 32 هدفًا، بالإضافة إلى 20 تمريرة حاسمة، مما يجعل إجمالي مساهماتها في الأهداف مثيرًا للإعجاب بشكل لا يصدق. بتسجيلها ثلاثة أهداف في أول مباراتين للأسودات في عام 2026، صعدت ستانواي إلى المرتبة التاسعة بين أفضل هدافي الفريق على الإطلاق، ولا يزال بإمكانها الصعود إلى مرتبة أعلى بكثير، رغم أنها لا تزال في السابعة والعشرين من عمرها.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. كارين كارني (33 هدفًا)

    كارين كارني، وهي لاعبة أخرى غير مهاجمة في هذه القائمة، أمضت 14 عامًا في إضفاء سحرها الفردي على المباريات الدولية وسجلت 33 هدفًا خلال تلك الفترة، وهي سابع أفضل هدافة في تاريخ فريق Lionesses. سجلت اثنين من هذه الأهداف في حملة إنجلترا المذهلة في يورو 2009، بما في ذلك هدف في الهزيمة أمام ألمانيا في النهائي، وسجلت هدفين آخرين في مسيرة فريقها نحو أول نصف نهائي لكأس العالم للسيدات في 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =7. إنيولا ألوكو (33 هدفًا)

    أول مهاجمة حقيقية في هذه القائمة، سجلت إينيولا ألوكو أيضًا 33 هدفًا خلال مسيرتها التي استمرت 13 عامًا مع منتخب إنجلترا، وإن كان ذلك في 39 مباراة أقل من كارني. ثلاثة من هذه الأهداف سجلت في يورو 2009، حيث سجلت ألوكو هدفين في الفوز في ربع النهائي على المضيفة فنلندا، بما في ذلك هدف الفوز. جاء ذلك بعد هدف حاسم في فوز دراماتيكي آخر 3-2 في وقت سابق من البطولة، ضد روسيا في دور المجموعات.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    6. بيث ميد (39 هدفًا)

    لا أحد في هذه القائمة لديه معدل أهداف أفضل في كل مباراة من بيث ميد، التي تسجل في المتوسط هدفًا واحدًا كل مباراتين مع منتخب إنجلترا في هذه المرحلة من مسيرتها. سجلت الجناح 39 هدفًا في 78 مباراة، ستة منها في فوز فريق Lionesses ببطولة يورو 2022، لتضمن الحصول على الحذاء الذهبي للبطولة. يمكن للاعبة البالغة من العمر 30 عامًا أن تنهي مسيرتها الكروية في مرتبة أعلى بكثير من المرتبة السادسة، نظرًا للفارق الضئيل بينها وبين من يسبقونها في هذه القائمة.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    5. فارا ويليامز (40 هدفًا)

    فارا ويليامز، اللاعبة الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب الأسود، سجلت أيضًا العديد من الأهداف خلال مسيرتها الدولية التي استمرت 18 عامًا. وكان هدفها الأخير هو الأكثر تميزًا، حيث ساهمت ركلتها الترجيحية في تحقيق أول فوز على ألمانيا والمركز الثالث في كأس العالم 2015، وكان ذلك واحدًا من ثمانية أهداف رائعة سجلتها في البطولات الكبرى. جاء الهدف الأول قبل حوالي 10 سنوات، ضد الدنمارك في ملعب إيوود بارك التابع لنادي بلاكبيرن روفرز، عندما استضافت إنجلترا كأس أمم أوروبا 2005.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. كارين ووكر (41 هدفًا)

    في هذه القائمة، فقط ميد لديها معدل أهداف أفضل في المباراة الواحدة من كارين ووكر، التي بدأت مسيرتها مع منتخب إنجلترا في عام 1988 وسجلت 41 هدفًا في 86 مباراة قبل أن تتقاعد من اللعب الدولي في عام 2003. ولعل أبرز أهدافها كان في كأس العالم للسيدات 1995، عندما منحت ووكر إنجلترا التقدم 2-1 على نيجيريا في مباراة دور المجموعات التي فازت بها إنجلترا لتضمن تأهلها إلى ربع النهائي في أول مشاركة لها في البطولة.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. كيري ديفيس (43 هدفًا)

    بمعدل 0.48 هدف في المباراة الواحدة، وهو نفس معدل ووكر، تحتل كيري ديفيس المرتبة الثانية في هذه القائمة بعد أن سجلت 43 هدفًا في 90 مباراة مع منتخب إنجلترا. كانت ديفيس أول امرأة سوداء تمثل فريق ليونيس، وبدأت مسيرتها في عام 1982، حيث لعبت في الدفاع والوسط وكذلك الهجوم، لكنها واصلت تسجيل الأهداف بمعدل مذهل، لدرجة أنها كانت أفضل هدافة في تاريخ الفريق حتى تجاوزتها كيلي سميث في عام 2012، بعد حوالي 14 عامًا من آخر مباراة لعبتها ديفيس مع ليونيس.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. كيلي سميث (46 هدفًا)

    تعتبر سميث على نطاق واسع أفضل لاعبة في تاريخ فريق "اللبوات"، وحافظت على الرقم القياسي كأفضل هدافة في تاريخ إنجلترا لمدة تسع سنوات، بعد أن تجاوزت رصيد ديفيس عندما سجلت هدفاً ضد فنلندا في فبراير 2012. وسجلت المهاجمة هدفين آخرين لمنتخب بلادها - هدف آخر في تلك المباراة نفسها، وهدف آخر ضد اسكتلندا بعد عام - قبل أن تتقاعد برصيد 46 هدفاً.

    جاءت أشهر أهداف سميث في كأس العالم للسيدات 2007، بسبب الاحتفال الذي أعقبها. بعد أن سجلت هدفًا في المباراة الافتتاحية للأسود ضد اليابان، خلعت سميث حذاءها وقبلته، مما أدى إلى ظهور صورة أصبحت أيقونية.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. إلين وايت (52 هدفًا)

    أصبحت إلين وايت أفضل هدافة في تاريخ منتخب الأسود في سبتمبر 2021، عندما سجلت ثلاثية ضد لاتفيا. هدفها الأول في تلك المباراة عادل رصيد سميث، ثم أرسلتها هدفاتها التالية إلى قمة الترتيب. عززت وايت مكانتها بتسجيل أربعة أهداف أخرى قبل اعتزالها بعد فوز إنجلترا ببطولة أوروبا 2022، بعد أن سجلت 52 هدفًا في 113 مباراة. سجلت المهاجمة هدفين في ذلك الصيف و10 أهداف في المجموع في البطولات الكبرى، بما في ذلك ستة أهداف في كأس العالم للسيدات 2019 لتفوز بالكرة البرونزية.

0