أفضل هدافات إنجلترا على مر التاريخ: إلين وايت، بيث ميد، جورجيا ستانواي وأفضل هدافات فريق "الأسودات"

لكن مكان سميث على قمة قائمة أفضل الهدافات في تاريخ المنتخب الإنجليزي للسيدات استولت عليه إلين وايت في نوفمبر 2021، والآن أصبحت نجمة مانشستر سيتي السابقة، التي اعتزلت بعد فوزها ببطولة أوروبا 2022، هي اللاعبة التي يجب التغلب عليها. وهي تتفوق بفارق 13 هدفًا على أي لاعبة حالية في المنتخب الإنجليزي، ولكن هناك العديد من المنافسات اللواتي يتسلقن الترتيب لتحدي رقمها القياسي.

بيث ميد هي الأقرب، والآن جورجيا ستانواي تدخل المنافسة، حيث صعدت إلى المركز التاسع في قائمة أفضل الهدافات على الإطلاق بفضل ثلاثة أهداف في أول مباراتين لإنجلترا في 2026. أليسيا روسو أيضًا تبدو تهديدًا حقيقيًا، خاصة بصفتها المهاجمة المركزية الأساسية للأسود الإنجليزية. وهي على بعد هدف واحد فقط من المراكز العشرة الأولى.

إذن، من هن اللاعبات اللواتي يحملن الأرقام القياسية التي تسعى ميد وستانواي وروسو لتحطيمها؟ كم تبعدن عن الصعود إلى المراتب الأعلى؟ ومن هن اللاعبات اللواتي سجلن أكبر عدد من الأهداف لإنجلترا على مر السنين؟ GOAL تستعرض أفضل هدافات فريق Lionesses على مر الزمان...