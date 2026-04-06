أفضل من جود بيلينغهام؟ ماكس داومان يتفوق على نجم ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي، لكن مدربه السابق ينصح نجم أرسنال الصاعد بأن يستعد لـ"الألم"

M. Dowman
جود بيلينجهام
ألان بارديو
آرسنال
ريال مدريد
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني

صنف آلان باردو، المدرب السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، النجم الصاعد في أرسنال ماكس داومان (16 عامًا) في مرتبة أعلى من جود بيلينغهام في نفس العمر. ورغم مقارنة موهبته بأفضل اللاعبين في العالم، حذر باردو المراهق من أن يتوقع معاناة في عالم كرة القدم. وفي الوقت نفسه، يحث الخبراء بالفعل خريج أكاديمية «هيل إند» على مغادرة «المدفعجية» ليتمكن من تحقيق كامل إمكاناته الهائلة.

  • داومان وصل بالفعل إلى المستوى الرفيع

    في سن السادسة عشرة فقط، نجح داومان بالفعل في كتابة اسمه في سجلات التاريخ باعتباره أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدفه في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد إيفرتون، كما لعب بالفعل في دوري أبطال أوروبا مع فريق ميكيل أرتيتا، مما أدى إلى وصفه بأنه موهبة فريدة من نوعها في جيله. في المقابل، كان بيلينغهام يلعب في دوري الدرجة الثانية مع بيرمنغهام سيتي في نفس العمر. وبينما سجل بيلينغهام أربعة أهداف وصنع هدفين في 41 مباراة مع "البلوز" قبل انتقاله إلى بوروسيا دورتموند مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، فإن داومان يختبر قدراته بالفعل أمام نخبة اللاعبين.


    بارديو يضع نجم أرسنال الصاعد في مرتبة أعلى من نجم ريال مدريد

    أطلق باردو تصريحاً جريئاً بشأن الحد الأقصى لإمكانيات داومان. بعد أن شاهد المراهق وهو يسيطر على مباريات منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً ويُحدث تأثيراً كبيراً في الفريق الأول بقيادة أرتيتا، يعتقد المدرب السابق لنيوكاسل يونايتد أن المستوى الحالي للاعب الوسط يتجاوز ما أظهره بيلينغهام في تلك المرحلة.

    وفي حديثه إلى talkSPORT، قال بارديو: "أضعه فوق جود بيلينغهام، من حيث أنه الأفضل الذي رأيته في هذه الفئة العمرية التي نتحدث عنها. عليك أن تفكر، حسناً، لقد رأيت رونالدو في Le Tournoir (بطولة فرنسا 1997). كان يبرز بفارق كبير عن أقرانه في فئته العمرية. ودومان يبرز بفارق كبير عن أقرانه في فئته العمرية."

  • التعامل مع الانتكاسات الكروية والنمو من خلال التغلب على الصعوبات

    على الرغم من الثناء الحار، سارع بارديو إلى تذكير اللاعب الشاب بأن الطريق إلى القمة نادراً ما يكون سهلاً. فقد عانى داومان مؤخراً من خيبة أمل الخروج من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثهامبتون، وهي المباراة التي لعب فيها 90 دقيقة كاملة وسدد سبع تسديدات، لكنه انتهى في النهاية في صفوف الخاسرين. يعتقد بارديو أن هذه الانتكاسات ضرورية. وأضاف: "وإذا تمكن من التقدم والنمو، لأن خيبة الأمل التي شعر بها في ربع النهائي هي جوهر كونك لاعب كرة قدم. الأمر لا يتعلق بالمجد طوال الوقت. الكثير منه مؤلم. وعليه أن يستمر في النمو وسط هذا الألم، إذا كان ذلك منطقيًا."

    داومان يطمح لتحقيق الثنائية مع أرسنال

    ورغم أن اللاعب الشاب لم يتمكن من منع خروج أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثهامبتون، فإنه لا يزال يأمل في لعب دور رئيسي في مسيرتي الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. ويواجه «المدفعجية» فريق سبورتنج لشبونة في مباراة الذهاب من ربع نهائي البطولة الأوروبية هذا الأسبوع، قبل أن يحاولوا الحفاظ على صدارتهم للدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقون بورنموث في نهاية الأسبوع.

