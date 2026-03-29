AFP
ترجمه
"أفضل مرحلة في مسيرتي" - ديمبيلي يتحدث عن نجاحه مع باريس سان جيرمان وأحلامه مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم
إعادة تعريف النجاح في ملعب بارك دي برانس
بعد موسم مثير شهد فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، برز ديمبيلي كنجم لامع في سماء كرة القدم الأوروبية. وبفضل رصيده المذهل الذي بلغ 36 هدفاً و16 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي، نجح اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في إسكات منتقديه أخيراً. وفي حديثه إلى قناة "فوكس ديبورتس"، تحدث الفرنسي عن تطوره قائلاً: "اكتسبت خبرة أكبر بكثير، ومستواي منذ الموسم الماضي أفضل بكثير. تغيرت أشياء كثيرة في كرة القدم وفي حياتي الشخصية. كلها إيجابية؛ أصبحت أكثر هدوءاً وتفكيراً. آمل أن أحافظ على هذا المستوى".
على الرغم من العقبات البدنية المختلفة، بما في ذلك مشكلة في ربلة الساق تعرض لها مؤخرًا خلال مباريات التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، يؤكد المهاجم أنه في أفضل حالة بدنية في حياته. وأضاف: "أشعر أنني بخير. أنا سعيد. من الواضح أنني في أفضل مرحلة من مسيرتي. اكتسبت الكثير من الخبرة، سواء في كرة القدم أو في حياتي. أنا أعرف نفسي، وأعرف ما عليّ فعله".
- Getty Images Sport
الأنظار تتجه نحو لقب كأس العالم 2026
يشارك ديمبيلي حالياً مع المنتخب الفرنسي في معسكره الأخير قبل كأس العالم 2026، وتبلغ طموحاته في هذه البطولة مستويات عالية للغاية. وقد شارك مؤخراً في الفوز الودي 2-1 على البرازيل، حيث قدم تمريرة حاسمة لكيليان مبابي. وفي معرض حديثه عن الصيف المقبل، قال: "المشاركة في كأس العالم ليست أمراً يحدث كل يوم. إنه شرف لكل لاعب كرة قدم محترف؛ فهناك يتواجد أفضل اللاعبين وأفضل الفرق. آمل أن أكون جزءًا من تلك القائمة وأن أقدم أداءً ممتازًا في كأس العالم هذه.
"نحن نركز قبل كل شيء على أنفسنا. هناك مجموعة من اللاعبين يعرفون بعضهم البعض منذ عدة سنوات. سيتعين علينا أن نكون جيدين بشكل خاص على الصعيد الجماعي. لا يوجد أي ضغط حقيقي لأننا كنا من خارج التوقعات في 2018 وفزنا. كنا أيضًا من المرشحين في قطر ووصلنا إلى النهائي. نحن معتادون على كل ذلك."
- (C)Getty Images
إعطاء الأولوية للمصلحة الجماعية على حساب المصلحة الفردية
تدخل فرنسا بطولة كأس العالم المقبلة باعتبارها من أبرز المرشحين للفوز باللقب، لكن ديمبيلي حذر من أن الموهبة وحدها لن تكفي لضمان حصول المنتخب على النجمة الثالثة. وقال: "هناك لاعبون متميزون للغاية. لكن حتى لو كان لدينا أفضل اللاعبين في العالم، فإن الأمر لن يسير على ما يرام ما لم يكن لدينا فريق منظم ومتحد. وهذا هو ما سنركز عليه بشكل أساسي. الفريق يأتي قبل كل شيء. نحن نستعد جيداً لكأس العالم هذه ونأمل في الوصول إلى النهاية".
تتردد أنباء حول انتقالات مانشستر سيتي
ورغم أن أداءه على أرض الملعب كان خالياً من الأخطاء، إلا أن الشائعات حول مستقبله تزايدت بعد ظهور تقارير تفيد بعقده لقاءً مع المدير الرياضي لمانشستر سيتي، هوغو فيانا. وأشارت التكهنات الأولية إلى أن عملاق الدوري الإنجليزي كان يراقب وضعه، لكن ديمبيلي ظل بعيداً إلى حد كبير عن هذه الشائعات.
وأوضح الفرنسي مؤخرًا موقفه بشأن احتمال تمديد عقده مع باريس سان جيرمان. وقال خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا: "لا يوجد سبب لعدم التمديد. لكنني لست من يتخذ القرارات؛ فالمناقشات حول عقدي تجري بين النادي ووكيل أعمالي".