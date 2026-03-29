بعد موسم مثير شهد فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، برز ديمبيلي كنجم لامع في سماء كرة القدم الأوروبية. وبفضل رصيده المذهل الذي بلغ 36 هدفاً و16 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي، نجح اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في إسكات منتقديه أخيراً. وفي حديثه إلى قناة "فوكس ديبورتس"، تحدث الفرنسي عن تطوره قائلاً: "اكتسبت خبرة أكبر بكثير، ومستواي منذ الموسم الماضي أفضل بكثير. تغيرت أشياء كثيرة في كرة القدم وفي حياتي الشخصية. كلها إيجابية؛ أصبحت أكثر هدوءاً وتفكيراً. آمل أن أحافظ على هذا المستوى".

على الرغم من العقبات البدنية المختلفة، بما في ذلك مشكلة في ربلة الساق تعرض لها مؤخرًا خلال مباريات التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، يؤكد المهاجم أنه في أفضل حالة بدنية في حياته. وأضاف: "أشعر أنني بخير. أنا سعيد. من الواضح أنني في أفضل مرحلة من مسيرتي. اكتسبت الكثير من الخبرة، سواء في كرة القدم أو في حياتي. أنا أعرف نفسي، وأعرف ما عليّ فعله".