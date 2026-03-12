في مقابلة مع قناة Sky، أوضح البوسني البالغ من العمر 27 عامًا أن هونيس هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الأداء الرياضي الجيد الذي يقدمه VfB حاليًا. "هذا يحدث تلقائيًا هنا، لأن المدرب قادر على رؤية ما يمكن تحقيقه من اللاعبين."
أفضل مدرب في عالم كرة القدم؟ نجم نادي VfB Stuttgart يدلي بتصريح لافت عن Sebastian Hoeneß
عندما سُئل عما إذا كان مدرب شتوتغارت هو أفضل مدرب ألماني في عالم كرة القدم حاليًا، أدلى ديميروفيتش بتصريح لافت للنظر: "لا أرى أحدًا أفضل منه أو أفضل منه في التدريب. لدينا مدرب رائع وفريق تدريب رائع، يحرصون على دفع اللاعبين إلى الأمام وتطويرهم بشكل فردي".
وهكذا، يسود الانسجام التام في صفوف حامل لقب كأس ألمانيا، حتى في ظل التنافس على المراكز بين اللاعبين. "الفريق يتسم بطبيعته بأننا جميعًا ندعم بعضنا البعض. إذا قرر المدرب اللعب بمهاجم واحد وترك الآخر على مقاعد البدلاء، فسنكون متواجدين لدعم بعضنا البعض. نحن لا نعتبر أنفسنا منافسين، بل ثنائيًا ومجموعة ثنائية"، قال المهاجم.
لذلك، يشعر "بالكثير من المرح في التدريبات والكثير من المرح في غرفة الملابس"، كما قال ديميروفيتش، وهو ما ينعكس في النهاية على الأداء في الملعب: "لدينا الحماس الذي نحتاجه وفي نفس الوقت الاسترخاء اللازم للعب كرة القدم بنجاح".
- Getty Images
شتوتغارت وديميروفيتش يريدان العودة إلى دوري أبطال أوروبا
تحت قيادة هونيس، أصبح ديميروفيتش لاعباً أساسياً في الموسم الحالي. على الرغم من أنه اضطر إلى التوقف عن اللعب لعدة أسابيع بسبب إصابة في القدم، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً سجل 11 هدفاً وصنع 3 تمريرات حاسمة في 25 مباراة رسمية في جميع المسابقات.
في المباريات المتبقية، يريد ديميروفيتش وفريقه VfB الدفاع عن المركز الرابع في الدوري الألماني، حتى يتمكنوا من العودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد غياب دام عامًا. يتساوى فريق شوابيا حاليًا في النقاط مع فريق لايبزيغ الذي يحتل المركز الخامس، لكنه يتفوق عليه في فارق الأهداف.
الدوري الألماني: الصراع على أوروبا
# فريق Sp. S U N الأهداف فرق نقاط 1 بايرن ميونيخ 25 21 3 1 92:24 68 66 2 بوروسيا دورتموند 25 16 7 2 53:26 27 55 3 TSG هوفنهايم 25 15 4 6 53:33 20 49 4 ففب شتوتغارت 25 14 5 6 50:34 16 47 5 RB لايبزيغ 25 14 5 6 48:34 14 47 6 باير ليفركوزن 25 13 5 7 48:32 16 44