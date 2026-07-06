"أفضل ألا يلعب رونالدو" .. دي لا فوينتي يتغنى بكريستيانو قبل موقعة إسبانيا والبرتغال

أعرب دي لويس لا فوينتي عن إعجابه الشديد بقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في ألا يشارك المهاجم الأسطوري في المواجهة الحاسمة بين الفريقين في دور الـ16.

وفي تصريحاته قبل المباراة المقررة على ملعب «AT&T» في أرلينجتون، سلط مدرب المنتخب الإسباني الضوء على الخطر الذي لا يزال يشكله نجم «النصر» على أعلى المستويات.

وقال دي لا فوينتي للصحفيين: «أعجب بكريستيانو وبأمثاله من اللاعبين الذين يتمتعون بالشخصية والطموح. إنه قدوة للجميع». وأضاف: «بفضل موهبته ومستواه الرفيع، يمكنه حسم المباراة في أي لحظة. أفضّل ألا يلعب، لكنني أعتقد أنه سيشارك، وسنستمتع بمشاهدة أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، وسنحاول أن نتفوق عليه وعلى فريقه».



