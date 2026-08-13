هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
Lionel Messi GFX GOAL ONLYGOAL
أحمد فرهود

أغسطس: شهر "التحولات الكبرى" في حياة ليونيل ميسي.. تاريخ أسود مرصع ببعض الإنجازات

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
برشلونة
الأرجنتين
الدوري الأمريكي
الدوري الإسباني

حياة ميسي متقلبة بين الإنجازات والمآسي..

هُناك أشهر في حياة أي إنسان، تمرّ بشكلٍ طبيعي للغاية؛ بينما أخرى تترك "ندبة"، لا تمحوها السنوات.

وفي حياة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ يبدو أن أغسطس كان دائمًا، أكثر من مجرد شهر على التقويم.

نعم.. شهر أغسطس بمثابة الموعد المتكرر مع "التحولات الكبرى" في حياة ميسي، سواء على المستوى الرياضي أو شخصيًا؛ حيث أغلبها كانت مآسي قاسية، مع بعض الذكريات الجميلة أيضًا.

هذه المآسي القاسية التي تعرض لها "البولجا"، في شهر أغسطس تحديدًا؛ انتزعت منه أشياءً، لم يكن يتخيل يومًا أنه سيفقدها.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز "التحولات الكبرى" التي شهدتها حياة ليونيل ميسي، في شهر أغسطس..

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-BAYERN MUNICHAFP

    14 أغسطس 2020.. "أكبر خسارة" في تاريخ ميسي

    لا يوجد أي عاشق للعملاق الكتالوني برشلونة، يستطيع نسيان تاريخ 14 أغسطس 2020؛ حيث خسر الفريق الأول لكرة القدم (2-8) ضد نادي بايرن ميونخ الألماني، وقتها.

    وبما أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، كان لاعبًا في صفوف برشلونة آنذاك، بل وقائدًا للفريق الأول لكرة القدم؛ فقد عاش هذه الليلة المآساوية، مع باقي زملائه.

    وأساسًا.. تعتبر هذه الهزيمة، هي "الأكبر" في مسيرة ميسي الرياضية؛ لتتحوّل إلى بداية النهاية الحقيقية، في علاقته مع برشلونة.

    • إعلان
  • Lionel Messi Barcelona 2021Getty Images

    25 أغسطس 2020.. واقعة "بروفاكس ميسي" التاريخية

    بعد 11 يومًا من الهزيمة القاسية ضد نادي بايرن ميونخ الألماني، وتحديدًا في 25 أغسطس 2020؛ تعرض العملاق الكتالوني برشلونة لـ"زلزال رياضي"، بسبب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    ميسي أرسل "بروفاكس" في ذلك اليوم، إلى إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو وقتها؛ يطلب فيه الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وعدم إكمال السنة المتبقية من عقده.

    واتخذ "البولجا" هذا القرار التاريخي، بسبب سوء علاقته مع بارتوميو؛ رغم أنه لم يكن يتخيل يومًا، أن يطلب الرحيل عن نادي حياته.

    المهم.. جمهور برشلونة انتفض، لمنع ميسي من الرحيل، والضغط على بارتوميو للاستقالة من منصبه؛ وهو الأمر الذي تحقق في النهاية.

  • LIonel Messi BarcelonaGetty Images

    5 و8 أغسطس 2021.. لحظة "وداع ميسي" لنادي حياته

    بعد تحقُق مطالب جمهور العملاق الكتالوني برشلونة، في أعقاب واقعة "البروفاكس" التاريخية؛ كان من المتوقع أن يتم تجديد عقد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بشكلٍ رسمي.

    وبالفعل.. تحصل ميسي على وعود من جوان لابورتا، الفائز في انتخابات برشلونة عام 2021؛ بتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي انتهى في 30 يونيو من نفس العام.

    وظل ميسي ينتظر أن ينفذ لابورتا وعده؛ إلا أن رئيس برشلونة خرج بقنبلة مدوية يوم 5 أغسطس 2021، بإعلانه رحيل "البولجا" رسميًا.

    وأكد لابورتا استحالة تجديد عقد ميسي؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كان يمر بها العملاق الكتالوني، آنذاك.

    هُنا.. ظهر ميسي في "مؤتمر وداعي"، يوم 8 أغسطس 2021؛ حيث غلبته دموعه وهو يستعد للرحيل عن نادي حياته، الذي مثّله في مختلف الفئات السنية وحتى الفريق الأول.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-ARGENTINA-DEATHAFP

    7 أغسطس 2026.. "وفاة" والد ميسي بعد صراع مع المرض

    وكأن المآسي السابقة التي ذكرناها لم تكفِ؛ ليتعرض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لأكبر صدمة في حياته، خلال شهر أغسطس أيضًا.

    نعم.. في السابع من أغسطس 2026؛ توفي خورخي والد ميسي ووكيل أعماله، بعد صراع مع المرض.

    ونُقِل والد ميسي إلى المستشفى، خلال مشاركة "البولجا" في بطولة كأس العالم 2026؛ التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وظلت حالة خورخي ميسي تتدهور، حتى توفي في السابع من أغسطس؛ قبل أن يتم الإعلان عن الخبر بشكلٍ رسمي، يوم الثامن من نفس الشهر.

  • Lionel MessiGetty

    13 أغسطس 2026.. "نقطة سوداء" في مسيرة ميسي

    رغم وفاة والده؛ حرص الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي على المشاركة مع ناديه الحالي إنتر ميامي ضد فريق ليون المكسيكي، فجر يوم الخميس 13 أغسطس 2026 - بتوقيت مكة المكرمة -.

    هذه المباراة جاءت ضمن دور المجموعات ببطولة كأس الدوريات 2026؛ حيث خسرها ميامي "2-3" ضد ليون، مع مشاركة ميسي كـ"بديل".

    وخسارة ميامي ضد الفريق المكسيكي، أدت إلى توديعه بطولة كأس الدوريات من دور المجموعات؛ لتكون المرة الأولى التي يتعرض فيها "البولجا"، لهذا الأمر.

    ليونيل ميسي شارك "36 مرة" في دور المجموعات؛ حيث تأهل في 35 منها، بينما تعرض للإقصاء - لأول مرة في تاريخه - في الثالث عشر من أغسطس 2026.

  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    كلمة أخيرة.. أغسطس "تاريخ أسود" مرصع ببعض الإنجازات أيضًا

    أخيرًا وحتى لا يكون كل شيء "سودوي"؛ فلابد من ذكر بعض الإنجازات المهمة التي حققها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في شهر أغسطس.

    شهر أغسطس أعطى ميسي، بعض "أجمل لحظاته" في عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أغسطس 2008: تحقيق "الذهبية الأولمبية" مع منتخب الأرجنتين.

    * أغسطس 2023: تحقيق "كأس الدوريات" مع إنتر ميامي الأمريكي؛ وهي أول بطولة في تاريخ هذا النادي.

    ولا ننسى أيضًا ألقاب السوبر الإسباني والأوروبي، التي حققها ميسي مع العملاق الكتالوني برشلونة، في شهر أغسطس.

    أي أن أغسطس، لم يكن "أسودًا" على الدوام مع ميسي؛ ولكن تظل أصعب المآسي "الرياضية والشخصية" التي عاشها الأسطورة الأرجنتينية، كانت في هذا الشهر بالفعل.