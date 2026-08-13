أغسطس: شهر "التحولات الكبرى" في حياة ليونيل ميسي.. تاريخ أسود مرصع ببعض الإنجازات

هُناك أشهر في حياة أي إنسان، تمرّ بشكلٍ طبيعي للغاية؛ بينما أخرى تترك "ندبة"، لا تمحوها السنوات.

وفي حياة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ يبدو أن أغسطس كان دائمًا، أكثر من مجرد شهر على التقويم.

نعم.. شهر أغسطس بمثابة الموعد المتكرر مع "التحولات الكبرى" في حياة ميسي، سواء على المستوى الرياضي أو شخصيًا؛ حيث أغلبها كانت مآسي قاسية، مع بعض الذكريات الجميلة أيضًا.

هذه المآسي القاسية التي تعرض لها "البولجا"، في شهر أغسطس تحديدًا؛ انتزعت منه أشياءً، لم يكن يتخيل يومًا أنه سيفقدها.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز "التحولات الكبرى" التي شهدتها حياة ليونيل ميسي، في شهر أغسطس..