أعمال شغب وألعاب نارية.. اشتباكات عنيفة في ديربي بريمن وهامبورج

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، صرح دانييل ثيون، المدير الفني لفيردر بريمن، قائلاً: "عندما يتم تجاوز الحدود، فهذا أمر لا مكان له في ملاعب كرة القدم. كان خطر التعرض للإصابات مرتفعاً للغاية، ولقد رأيت بنفسي بعض المقذوفات تسقط بالقرب منا".

من جانبه، أكد ميرلين بولزين، مدرب هامبورج، أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير أو قبول" ما حدث، مستدركاً: "لكنني ما زلت أفتقر إلى الصور الكاملة لأتمكن من تقييم الوضع بشكل دقيق. آمل بطبيعة الحال ألا يكون أحد قد تعرض لأذى". في حين أشار كريستوف بيبر، المتحدث الإعلامي لنادي بريمن، إلى وقوع "أضرار مادية"، مضيفاً أنه "لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بشرية، لذا يمكن القول إن الأمور مرت بسلام نسبياً".

وكانت بوادر التوتر قد ظهرت حتى قبل إطلاق صافرة البداية؛ فقبل نحو ساعة من انطلاق المباراة، أُلقيت ألعاب نارية باتجاه أرضية الملعب من مدرج جماهير هامبورج الذي كان لا يزال شبه خاوٍ آنذاك. وأظهرت اللقطات التي بثتها شبكة "DAZN" صاروخاً مضيئاً يرتد من لوحة الإعلانات خلف المرمى المقابل، ليسقط على العشب الأخضر بالقرب من مدرج وقوف جماهير بريمن.