تُظهر مقاطع فيديو متنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي تصرفات عنيفة في بعض الأحيان من جانب الشرطة الإسبانية تجاه مجموعات مشجعي بطل الدوري الألماني. ويُقال إن أعمال شغب ومواجهات قد وقعت بين السلطات ومشجعي بايرن ميونيخ قبل انطلاق المباراة.
ترجمه
أعمال شغب خلال مباراة دوري أبطال أوروبا في مدريد: الشرطة الإسبانية تتعامل بوحشية مع مشجعي نادي بايرن ميونيخ
تُظهر اللقطات رجال الشرطة وهم يهاجمون المشجعين بالهراوات، ويدفعونهم، ويحشرونهم، وفي بعض الحالات يقتادونهم مستخدمين العنف. فعلى سبيل المثال، تم اقتياد رجل مسن من قبل السلطات، بينما كانت ابنته تناديه بيأس.
لم يصدر أي بيان رسمي من نادي بايرن ميونيخ، كما لم تعلق الشرطة في مدريد حتى الآن على هذه الحوادث. فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، تتعرض تصرفات رجال الشرطة لانتقادات حادة، ويتم التشكيك في مدى تناسبية استخدام القوة.
وقد وقعت بالفعل في عام 2017 اشتباكات مع مشجعي بايرن
وقد وقعت حادثة مماثلة بالفعل في عام 2017. ففي ذلك الوقت، اقتحمت الشرطة قسم المشجعين الزائرين في ملعب سانتياغو برنابيو خلال استراحة الشوط الأول في مباراة بايرن ميونيخ خارج أرضه، وهاجمت مشجعي الفريق هناك.
كما تحدث المراقبون عن استخدام غير متناسب للقوة. وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الشرطة وهم يضربون مشجعي بايرن ميونيخ بالهراوات. ويُقال إن السبب وراء ذلك كان لافتة في قسم مشجعي نادي بايرن ميونيخ.