أعمال شغب خلال مباراة دوري أبطال أوروبا في مدريد: الشرطة الإسبانية تتعامل بوحشية مع مشجعي نادي بايرن ميونيخ

تُظهر اللقطات رجال الشرطة وهم يهاجمون المشجعين بالهراوات، ويدفعونهم، ويحشرونهم، وفي بعض الحالات يقتادونهم مستخدمين العنف. فعلى سبيل المثال، تم اقتياد رجل مسن من قبل السلطات، بينما كانت ابنته تناديه بيأس.

لم يصدر أي بيان رسمي من نادي بايرن ميونيخ، كما لم تعلق الشرطة في مدريد حتى الآن على هذه الحوادث. فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، تتعرض تصرفات رجال الشرطة لانتقادات حادة، ويتم التشكيك في مدى تناسبية استخدام القوة.



