يتجه إلى كأس العالم أربعة من المدربين الأكثر طلبًا ونجاحًا في عالم الأندية الأوروبية خلال العقد الماضي تقريبًا.

كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد وميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي، فاز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات على الأقل، بالإضافة إلى ألقاب الدوري في خمسة بلدان مختلفة (إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا). وقد أُنيطت به الآن مهمة إنهاء انتظار البرازيل الذي دام 24 عامًا للحصول على لقبها العالمي السادس.

بصفته أول مدرب أجنبي في تاريخ المنتخب البرازيلي، لم تسر السنة الأولى لأنشيلوتي على رأس الفريق بسلاسة دائماً، لكن هناك مؤشرات على أن البرازيل بدأت تستعيد مستواها في الوقت المناسب تماماً.

توماس توخيل، الفائز الآخر بدوري أبطال أوروبا والذي تم تعيينه مدرباً لإحدى الفرق المرشحة للفوز باللقب على الرغم من كونه أجنبياً، يسعى لإنهاء 60 عاماً من المعاناة للمنتخب الإنجليزي. أشرف الألماني على حملة تأهيلية تاريخية فازت خلالها "الأسود الثلاثة" بجميع المباريات الثماني دون أن تستقبل أي هدف، ورغم أن بعض نتائج المباريات الودية كانت مقلقة، فإن نجاح توخيل السابق في مسابقات الكؤوس خلال فترات عمله مع تشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند يبشر بالخير لبلوغ مراحل متقدمة.

مثل أنشيلوتي وتوخيل، هناك رجل آخر دخل إلى "بيوت المجانين" التي تُعرف باسم ستامفورد بريدج وبارك دي برانس، وهو ماوريسيو بوكيتينو، وقد تولى ربما المهمة الأكثر صعوبة حتى الآن: ضمان استغلال الولايات المتحدة للفرصة المتاحة قبل الشهر الأهم في تاريخ كرة القدم الأمريكية. واضطر بوكيتينو إلى مواجهة تذبذب المستوى، وانسحاب لاعبين رئيسيين من التشكيلة، وتساؤلات مستمرة حول مستقبله - لا سيما خلال موسم توتنهام البائس - ورغم أنه قد تكون هذه هي تجربته الوحيدة مع المنتخب الأمريكي، إلا أنه يمتلك المهارات التدريبية اللازمة لضمان نجاح هذه البطولة بالنسبة للبلد المضيف المشارك.

ويكمل هذا الرباعي المدرب الوحيد بينهم الذي سبق له أن درب في بطولة دولية قبل كأس العالم هذه، وهو جوليان ناجلسمان. يعد ناجلسمان حالة فريدة من نوعها تقريبًا، حيث إنه في الثلاثينيات من عمره، ومع ذلك انتقل بالفعل إلى كرة القدم الدولية، وتعكس منتخب ألمانيا الذي يدربه تلك الطاقة الشبابية، وقد سجل بعض النتائج المذهلة تحت قيادة المدرب السابق لبايرن ميونيخ. وسيسعى الفريق إلى تجاوز ربع نهائي يورو 2024 الذي قاده ناجلسمان قبل عامين.