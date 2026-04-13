وفقًا لتصريحات اللاعب الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مشاركاته مع المنتخب الوطني، فإن بنود العقد المثيرة للجدل جاءت نتيجة تقييم داخلي أجراه نادي بوروسيا دورتموند.
ترجمه
"أعرف من الذي فرض هذه الشروط": تصريح مثير للجدل حول تمديد عقد نيكو شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند
"لا يمكن اتخاذ قرار كهذا بمفردك. أعرف من الذي فرض هذه الفقرة، لكنني لن أقول ذلك الآن"، قال ماتيوس في برنامج "Sky90 – النقاش الكروي" وشدد قائلاً: "إنه شخص من بوروسيا دورتموند".
وأوضح ماتيوس ادعاءه بأن "أربعة إلى خمسة أشخاص جلسوا معًا حول الطاولة" واتفقوا على البند من أجل التوصل إلى نتيجة مرضية لكلا الطرفين. "ثم قال أحدهم: 'حسنًا، قبل أن يرحل دون هذا البند ويقرر عدم تجديد العقد، دعونا نمنحه إياه'"، كان هذا هو الرأي السائد.
شلوتربيك: بند الانسحاب يثير ضجة
مدد شلوتربيك عقده، الذي كان ساريًا في الأصل حتى عام 2027، الأسبوع الماضي حتى عام 2031، لكنه ضمن لنفسه، وفقًا لتقارير إعلامية متطابقة، ثغرة مثيرة للجدل. تتيح له هذه الثغرة مغادرة دورتموند بعد كأس العالم في الصيف مقابل مبلغ انتقال محدد. ويُتحدث في هذا الصدد عن مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، يتعين على الأندية الكبرى المختارة دفعه في حالة التعاقد معه. وأفادت صحيفة "بيلد" مؤخرًا أن نادي بايرن ميونيخ لن يكون له حق الوصول إلى هذه الخيار بشكل صريح.
ووفقًا لماتيوس، كان شلوتربيك "دائمًا" يهدف إلى "الانتقال إلى الخطوة التالية. من ناحية أخرى، فهو مرتبط أيضًا ببوروسيا دورتموند". تمثل هذه الفقرة الآن طريقة سهلة للانتقال إلى نادي مثل ريال مدريد أو أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته المهنية.
في المقابل، حصل بوروسيا دورتموند على قدر من الأمان في التخطيط. "في عام 2026 سيحصلون على تعويض انتقالي، أما في عام 2027 فلن يحصلوا عليه"، كما أوضح ماتيوس. أما قلق المشجعين من أن شلوتربيك لن يركز بشكل كامل على بوروسيا من الآن فصاعدًا، فيعتبره اللاعب البالغ من العمر 65 عامًا قلقًا لا أساس له. "هذا غير صحيح. سيبقى قلبه في دورتموند".
المشجعون غاضبون من شلوتربيك - بوروسيا دورتموند لا تتفهم الموقف
خلال مباراة الدوري الألماني ضد باير ليفركوزن يوم السبت، انطلقت صيحات استهجان واضحة من جماهير بوروسيا دورتموند ضد شلوتربيك، وهو ما انتقده المدير التنفيذي كارستن كرامر بشدة بعد المباراة. وقال: "بصفتي المسؤول، لا أشعر بالارتياح تجاه هذا الأمر، ولذلك يجب أن أقول إن من غير اللائق أن يتعرض لاعب من بوروسيا دورتموند، وكان ذلك ينطبق على نيكو، للصفير"، مضيفًا: "إنه لاعب في بوروسيا دورتموند، ويشعر بالانتماء لنا. هذا غير لائق".
فيما يتعلق بمحتوى العقد، لم ترغب إدارة بوروسيا دورتموند في التعليق. بدلاً من ذلك، قال أولي بوك، خليفة المدير الرياضي سيباستيان كيل: "أعتقد أنه من المهم جدًا أن نيكو قد أظهر رغبته في البقاء هنا وأنه قد مدد عقده هنا. وكما أشرنا سابقًا، لن نتعليق على أي تفاصيل تتعلق بالعقد. وسيظل الأمر على هذا النحو، لأننا نتمتع بعلاقة ثقة قوية جدًا مع اللاعب. لقد أجرينا محادثات جيدة ومثمرة، وأنا متأكد تمامًا من أن نيكو يرغب في البقاء معنا لفترة طويلة".
إحصائيات أداء نيكو شلوتربيك مع نادي بوروسيا دورتموند
المباريات الأهداف تمريرات حاسمة بطاقات صفراء طرد 156 10 18 26 3