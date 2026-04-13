"أعرف من الذي فرض هذه الشروط": تصريح مثير للجدل حول تمديد عقد نيكو شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند

مدد شلوتربيك عقده، الذي كان ساريًا في الأصل حتى عام 2027، الأسبوع الماضي حتى عام 2031، لكنه ضمن لنفسه، وفقًا لتقارير إعلامية متطابقة، ثغرة مثيرة للجدل. تتيح له هذه الثغرة مغادرة دورتموند بعد كأس العالم في الصيف مقابل مبلغ انتقال محدد. ويُتحدث في هذا الصدد عن مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، يتعين على الأندية الكبرى المختارة دفعه في حالة التعاقد معه. وأفادت صحيفة "بيلد" مؤخرًا أن نادي بايرن ميونيخ لن يكون له حق الوصول إلى هذه الخيار بشكل صريح.

ووفقًا لماتيوس، كان شلوتربيك "دائمًا" يهدف إلى "الانتقال إلى الخطوة التالية. من ناحية أخرى، فهو مرتبط أيضًا ببوروسيا دورتموند". تمثل هذه الفقرة الآن طريقة سهلة للانتقال إلى نادي مثل ريال مدريد أو أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته المهنية.

في المقابل، حصل بوروسيا دورتموند على قدر من الأمان في التخطيط. "في عام 2026 سيحصلون على تعويض انتقالي، أما في عام 2027 فلن يحصلوا عليه"، كما أوضح ماتيوس. أما قلق المشجعين من أن شلوتربيك لن يركز بشكل كامل على بوروسيا من الآن فصاعدًا، فيعتبره اللاعب البالغ من العمر 65 عامًا قلقًا لا أساس له. "هذا غير صحيح. سيبقى قلبه في دورتموند".