أثار فرناندو كارو، رئيس مجلس إدارة باير ليفركوزن، التكهنات حول احتمال عودة يوليان براندت إلى الفريق.
"أعتقد أن جوليان براندت لاعب رائع": رئيس أحد أندية الدوري الألماني الكبرى "سيدعم بالتأكيد" مساعي التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
عندما سُئل كارو على قناة DAZN قبل مباراة الدوري الألماني ضد بايرن ميونيخ بعد ظهر يوم السبت عما إذا كان من المحتمل رؤية براندت يرتدي قميص باير مرة أخرى اعتبارًا من الصيف، قال كارو في البداية: "عليكم أن تسألوا سيمون رولفيس. سيمون رولفيس هو المسؤول عن تخطيط تشكيلة الفريق، وهو المدير الرياضي لدينا والشخص الذي يتعين عليه اتخاذ القرار النهائي".
ثم لم يستبعد كارو عودة اللاعب الذي لا يزال ينتمي إلى دورتموند: "أعتقد أن جوليان برانت لاعب رائع. إذا أراده سيمون، سأدعم ذلك بكل تأكيد. لكن سيمون هو من سيحدد ذلك"، قال اللاعب البالغ من العمر 61 عامًا.
لن يجدد براندت عقده مع بوروسيا دورتموند الذي ينتهي في نهاية الموسم، وسيغادر النادي في الصيف دون مقابل. بعد أن أكد ذلك مؤخرًا المدير الرياضي لدورتموند لارس ريكن، اشتدت التكهنات حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا.
من المشكوك فيه أن يكون لدى ليفركوزن فرصة للتعاقد مع براندت، في ضوء التقارير الأخيرة من Bild وSky. وفقًا لهذه التقارير، يفضل لاعب الوسط الانتقال إلى الخارج، ويقال إنه يفكر في إنجلترا أو إيطاليا أو إسبانيا. يقال إن أستون فيلا يسعى بشدة للتعاقد مع براندت، وقد أوردت Sky مؤخرًا اسمي ناديي أرسنال وبرشلونة، وهما ناديان من الطراز الأول.
هل يمكن أن يكون باير ليفركوزن خيارًا متاحًا لجوليان براندت؟
وإذا ما قرر براندت البقاء في الدوري الألماني، فسيكون ليفركوزن بالتأكيد أحد الخيارات القليلة الواقعية. صحيح أن نادي فيردر بريمن يحلم بالتعاقد مع اللاعب المولود في بريمن - الذي لم يلعب مع النادي قط حتى الآن - إلا أن ذلك يبدو أمراً غير ممكن من الناحية المالية.
في ليفركوزن، نجح براندت في سن السابعة عشرة في الانتقال إلى الدوري الألماني، بعد أن استقدمه باير من أكاديمية فولفسبورغ قبل ذلك بوقت قصير. بقي في باير ليفركوزن لمدة خمس سنوات ونصف، وسجل 42 هدفاً في 215 مباراة مع الفريق. في عام 2019، انتقل براندت أخيراً إلى دورتموند مقابل 25 مليون يورو.
في باير، يمكن أن يتأقلم براندت جيدًا في النظام الذي يفضله المدرب كاسبر هجولماند مع لاعب رقم 10 مزدوج، وربما يشكل مركز هجوم مبدعًا للغاية مع مالك تيلمان أو إبراهيما مازا. في بوروسيا دورتموند، يلعب دورًا مشابهًا هذا الموسم ويؤدي دورًا مهمًا تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، على الرغم من أنه لم يكن دائمًا لاعبًا أساسيًا.
باير ليفركوزن يسعى إلى بناء الفريق البطل القادم
لقد مر ليفركوزن للتو بتغييرات جذرية. فقد غادر العديد من الركائز الأساسية لموسم الفوز باللقب 2023/24، مثل جوناثان تاه وفلوريان فيرتز وغرانيت شاكا وجيريمي فريمبونغ ولوكاس هراديكي، بينما انضم عدد كبير من اللاعبين الجدد قبل بداية هذا الموسم. علاوة على ذلك، من المعروف أن المدرب الناجح تشابي ألونسو قد غادر الفريق منذ الصيف الماضي.
وقال كارو عن الوضع الحالي: "نحن نمر حالياً بسنة انتقالية مع 13 لاعباً جديداً، ولدينا فقط ثلث ميزانية بايرن"، في الوقت الذي يقاتل فيه الفريق على مقاعد دوري أبطال أوروبا، لكن الفوز بلقب الدوري مرة أخرى يبدو بعيد المنال نظراً للفارق الهائل عن متصدر الترتيب بايرن ميونيخ. وحول التخطيط على المدى المتوسط، أوضح رئيس ليفركوزن: "لن نتمكن من إزعاج بايرن ميونيخ كل عام - لكن هدفنا الآن هو بناء الفريق البطل التالي." وقد يكون هذا الفريق جاهزاً في موسم 2028/29 لانتزاع لقب الدوري الألماني من بايرن ميونيخ مرة أخرى، وفقاً لكارو.
إحصائيات جوليان براندت مع بوروسيا دورتموند
المباريات 298 الأهداف 56 تمريرات حاسمة 69