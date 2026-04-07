قبل بداية الشوط الثاني بقليل، حدث لقاء على خط التماس بين مدرب الفريق الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب ونجم «البلانكوس»، حيث احتضن كلاهما الآخر بحرارة وتبادلا بضع كلمات.
"أعتقد أنه يجب أن يبقى كما هو": مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني يدافع عن نجم ريال مدريد البارز فينيسيوس جونيور
وعند سؤاله عن تلك الحادثة، قال كومباني بعد صافرة النهاية في مقابلة مع"برايم فيديو": "هذه هي المرة الأولى التي ألتقي به فيها. أعتقد أن فيني يجب أن يبقى على طبيعته. من جانبي، فهو يحظى بدعم كامل. ولا يهم على الإطلاق ما إذا كان اللاعب من الفريق المنافس أم لا".
تعرض فينيسيوس في الماضي لانتقادات متكررة بسبب سلوكه الاستفزازي في بعض الأحيان على أرض الملعب. فالمشادات الكلامية مع لاعبي الفريق المنافس أو المدربين أو حتى الحكام، فضلاً عن احتفالاته أمام مدرجات مشجعي الفريق المنافس، هي أمور تحدث بين الحين والآخر مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً.
لكن وفقًا لكومباني، "نحتاج أحيانًا إلى لاعبين مختلفين. لدينا لاعبون من هذا النوع ونستمتع بنجاحاتهم. في بايرن ميونيخ، كان فرانك ريبيري مثالاً على ذلك".
وبالطبع، يحق للجميع إبداء رأيهم في فينيسيوس جونيور، لكن مدرب ميونيخ أوضح أن الخلافات "يجب ألا تتجاوز حدودًا معينة". "لذلك، أحترم فيني كثيرًا. بالطبع لا أريده أن يلعب بشكل جيد جدًا ضدنا، لكن الجانب الإنساني يأتي قبل النتيجة"، قال البلجيكي.
- Getty Images Sport
كان كومباني قد دافع عن فينيسيوس في الماضي
كان كومباني قد اتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً إلى جانب فينيسيوس خلال الجدل حول العنصرية الذي دار قبل بضعة أسابيع، وأكّد له دعمه. في ذلك الوقت، تعرض اللاعب البرازيلي لإهانة يُشتبه في أنها عنصرية من قبل لاعب الفريق المنافس جيانلوكا بريستياني خلال مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، مما دفع كومباني إلى توجيه نداء عاطفي خلال مؤتمر صحفي.
"عندما تنظر إلى رد فعل فينيسيوس، ترى أنه لا يمكن أن يكون مزيفاً. إنه رد فعل عاطفي ولا أرى أي مصلحة له في الذهاب إلى الحكم وتحميل كل هذه الكارثة على عاتقه. لا يوجد سبب يدفع فينيسيوس لفعل ذلك. لكنه يفعلها، ويفعلها لأنها الشيء الصحيح الوحيد في تلك اللحظة"، قال البلجيكي عندما طُرح الموضوع.
- Getty Images
أوصى كرامر بايرن ميونيخ بإثارة إيقاف فينيسيوس
قبل انطلاق المباراة مساء الثلاثاء، كان فينيسيوس موضوع نقاش على طاولة الخبراء في قناة "برايم فيديو". فعلى سبيل المثال، نصح بطل العالم كريستوف كرامر لاعبي بايرن ميونيخ باستفزاز البرازيلي للحصول على بطاقة صفراء، حتى يغيب عن مباراة الإياب في ملعب أليانز أرينا.
"أعتقد داخليًا أن الفريق يقول: يا إلهي، علينا إبعاده عن مباراة الإياب"، كما توقع كرامر. الخلفية: لو تلقى فينيسيوس إنذارًا آخر في مباراة الذهاب - وكان سيكون بطاقته الصفراء الثالثة في موسم دوري أبطال أوروبا الحالي - لكان غاب عن مباراة الإياب في ربع النهائي في ميونيخ يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل. لكن ذلك لم يحدث.
المباريات القادمة لنادي بايرن ميونيخ
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 11 أبريل
18:30
إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
الأحد، 19 أبريل
17:30
بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)
الأربعاء، 22 أبريل
20:45
باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ (كأس ألمانيا)