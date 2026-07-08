"أعاني من نفس المشكلة بسبب كريستيانو رونالدو".. نجم فرنسا المعتزل يرد على إعلامي مصري أشعل جدل مؤامرة ليونيل ميسي

وفي هذا السياق.. أثار الإعلامي والطبيب المصري باسم يوسف، جدلًا واسعًا للغاية؛ عندما زعم بوجود "مؤامرة" لمساعدة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
يوسف ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وهو يرتدي قميص المنتخب المصري؛ حيث قال مُشيرًا إلى ميسي: "أتعلمون أنكم تغذون نظريات المؤامرة التي تزعم أن كل شيء مُيسّر لهذا اللاعب؟!".
وأضاف يوسف: "أنا شخصيًا لم أكن أُصدق ذلك أبدًا، فأنا أعتبر ميسي أعظم لاعب في التاريخ؛ لكن عندما يتعلق الأمر بمصر.. فلا".
وأشار الإعلامي المصري إلى أنه يُصدق الآن كل نظريات المؤامرة، وأن "فيفا" يعمل على تسهيل مهمة ميسي.
وتطرق باسم يوسف إلى ما اعتبره "ازدواجية القرارات"، من الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير؛ الذي أدار قمة مصر والأرجنتين، في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
وشدد يوسف على أن نفس اللعبة، التي تم العودة فيها لتقنية الفيديو "فار"، من أجل إلغاء هدف مصر ضد الأرجنتين؛ تم تجاهُلها عندما كان المتضرر هو منتخب الفراعنة.
واختتم يوسف كلماته؛ بالقول: "لا أريد الخوض في التفاصيل؛ ولكنني سأرددها الآن.. أنا من أشد المؤمنين بنظريات المؤامرة".