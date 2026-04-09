Goal.com
مباشر
Max Dowman Arsenal GFXGetty/GOAL

ترجمه

أطلقوا العنان لماكس داومان! على أرسنال أن يضع المراهق الجريء في التشكيلة الأساسية لإضفاء الحيوية على سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز

التحليل الفني
آرسنال
M. Dowman
الدوري الإنجليزي الممتاز
فقرات ومقالات
آرسنال ضد بورنموث

لقد قيل الكثير عن تلاشي حلم أرسنال في الفوز بالرباعية وتحويله إلى حلم بالفوز بالثنائية خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن هذا لا يزال إنجازاً لا يستهان به. فالمدفعجية لديهم فرصة ممتازة للفوز بالجائزتين الأهم المتاحتين لهم، رغم أنهم يواجهون خطر عبور خط النهاية متعثرين بدلاً من عبوره بثقة الأبطال.

منذ عدة أشهر، عاد فريق ميكيل أرتيتا إلى حالة التذبذب بين النجاح والفشل. خلال فصل الخريف، كان الفريق الأفضل بفارق كبير في إنجلترا وأوروبا، لكن هذا الوضع لم يعد مضمونًا، حتى مع دخوله المرحلة الأخيرة من الموسم باعتباره المرشح الأوفر حظًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

على الرغم من تفوقه الكبير على الصعيد المحلي ونتائج القرعة التي تبدو مواتية على الصعيد القاري، فإن أرسنال معرض لخطر نفاد طاقته. لم يتبقَ الكثير في خزان فريق منهك، ويحتاج أرتيتا إلى تفعيل أحد آخر أدواته المتاحة. حان الوقت لجعل ماكس داومان البالغ من العمر 16 عاماً لاعباً أساسياً.

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    أسلوب جريء

    لقد تم الإشادة بإمكانات داومان منذ سنوات عديدة. كان الجناح يبلغ من العمر 13 و14 عامًا فقط عندما بدأت الشائعات تتردد في أكاديمية أرسنال بأنه قد يكون اللاعب الأكثر تميزًا الذي أنتجته الأكاديمية على الإطلاق. ولهذا السبب، في سن الـ16، وهي سن غالبًا ما يتم فيها حماية اللاعبين الشباب بعيدًا عن أعين الجمهور، سعى النادي إلى تشجيعه فقط. هناك احتمال حقيقي جدًا أن يصبح داومان فائزًا بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا قبل أن يحصل على شهادة الثانوية العامة.

    في كل مباراة من مبارياته التسع مع الفريق الأول لأرسنال، كان هناك دائمًا لحظة بارزة يطلق فيها داومان العنان لنفسه ويحاول تجاوز المدافع. هذه هي طريقة لعبه، وعلى الرغم من أنها لم تسفر سوى عن هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة حتى الآن، إلا أنه لا يزال قادرًا على ترك بصمته بشكل غير ملموس.

    ومن المفارقات أنه لو كان أرسنال هو الفريق الذي كان عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام، عندما كان يسحق المنافسين من أجل المتعة بوابل من الأهداف، لربما لم يكن داومان يحظى بفرصة كبيرة. يبدو الأمر وكأن ما يميزه عن بقية الخيارات الهجومية للفريق لا يقل أهمية عن جودته بشكل عام.

    وهذا نقطة إيجابية لصالح داومان. فقد أصبح "الزجاج الذي يُكسر في حالات الطوارئ". لم نصل إلى نقطة الأزمة بعد، ولكن عندما تكون قريبًا جدًا من تحقيق العظمة وتبدأ في التباطؤ، فإن الأمر يستحق استكشاف كل الخيارات المتاحة لديك لتجاوز هذه المرحلة.

    • إعلان
  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    شركة ساكا للتأمين

    من شبه المؤكد أن العبء البدني الذي تحمله بوكايو ساكا هو أحد العوامل التي ساهمت في معاناته البدنية خلال العام الماضي. فقد خاض بالفعل 353 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده وهو في الرابعة والعشرين من عمره. ونظراً لأهميته بالنسبة لأرسنال، لا يُمنح الراحة عادةً إلا عندما يكون هناك قلق حقيقي بشأن إصابته.

    منذ خضوعه لعملية جراحية في أوتار الركبة في بداية عام 2025، فقد ساكا أيضًا بعضًا من سرعته. لم يكن ساكا لاعبًا يعتمد على السرعة وحدها لتجاوز اللاعبين على أي حال، ولكن عندما يوجه الخصم بشكل روتيني دفاعًا مزدوجًا أو ثلاثيًا نحوك، من المفيد أن يكون لديك اندفاع سريع لتعتمد عليه في بعض الأحيان.

    هذا على الأرجح هو السبب وراء انخفاض عدد تسديدات ساكا وأهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز. خلال موسمي 2023-24 و2024-25، بلغ متوسط تسديدات ساكا 3.4 تسديدة لكل 90 دقيقة، أي ما يعادل 0.4 هدف لكل 90 دقيقة. وقد انخفضت هذه الأرقام إلى 2.8 تسديدة و0.27 هدف هذا الموسم.

    يجب الاهتمام بدقائق لعب ساكا وإدارتها بشكل مناسب. إذا زاد أرسنال من عبء العمل عليه بشكل حاد مرة أخرى، فإنه يخاطر بتفويت نهاية الموسم، وربما حتى كأس العالم.

  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    إدارة الفريق

    في غياب ساكا، مال أرتيتا إلى إشراك نوني مادويكي في مركز الجناح الأيمن. وكان الهدف من ضم اللاعب الدولي الإنجليزي القادم من تشيلسي هو تخفيف العبء عن ساكا في المقام الأول، لكنه الآن أيضًا معرض لخطر الدخول في «المنطقة الحمراء» المخيفة.

    كان انسحاب 11 لاعباً من أرسنال من المهام الدولية خلال شهر مارس مصدر قلق مشروع. إن مجرد ظهور ساكا في معسكر تدريب "الأسود الثلاثة" في سانت جورج بارك دون أن يشارك في مباراتي "المدفعجية" منذ ذلك الحين يشير إلى أنه قام بهذه الرحلة وهو يعلم أنه سيتم إرساله مرة أخرى في أقرب وقت ممكن. إن جزءاً كبيراً من تشكيلة أرتيتا على وشك الانهيار.

    إن القدرة على الاستعانة بموهبة شابة مثل داومان ليست مجرد رفاهية بالنسبة لهم، بل تبدو أكثر فأكثر ضرورة. يحتاج أرسنال إلى الحفاظ على الزخم ودرء أي مخاوف ناجمة عن تراكم الإصابات.

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    عبور خط النهاية بصعوبة

    سيخوض أرسنال الجولة المقبلة من مباريات الدوري الإنجليزي متصدراً الترتيب بفارق تسع نقاط، رغم أن منافسه على اللقب، مانشستر سيتي، لا يزال لديه مباراة مؤجلة لم يخضها بعد، في حين أن زيارة «المدفعجية» إلى ملعب «إيتيهاد» في نهاية الأسبوع المقبل تنطوي على تطور مثير للاهتمام أيضاً.

    على مدى شهرين، حصد رجال أرتيتا النقاط بصعوبة، وهذا ليس مقصودًا بالكامل. فالأسلوب البطيء الذي يعتمد بشكل كبير على الكرات الثابتة لا يهدف إلى خوض مباريات متكافئة تقريبًا وتُحسم بلحظة أو لحظتين حاسمتين، بل إلى جعل الفريق قوة جبارة في كلا طرفي الملعب.

    هذه الخطة بها عيوب. في 24 مباراة خاضها أرسنال منذ بداية العام، لعب الفريق بشكل جيد وفاز في حوالي 10 منها، على أقصى تقدير. هل هذا مهم طالما أنهم ينهون هذه المباريات فائزين؟ حسناً، نعم ولا.

    فلسفة أرتيتا تدفع أرسنال إلى الأمام وتعيقه في الوقت نفسه. رغبتهم في اللعب ضمن الحدود المسموح بها تعني أنهم لن يفوزوا دائماً، لكن بفضل جودة اللاعبين الفائقة، فإنهم يفوزون عادةً. إنها لعبة خطيرة، وهي السبب الأكبر وراء تقدمهم بفارق كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز ووجود شعور بالخوف مع كل مباراة متبقية. يجب تحسين الأداء لمنح اللاعبين والمشجعين المزيد من الأسباب للاعتقاد بما يفعلونه.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    يامال السابق

    تسع مباريات في صفوف الكبار ليست عينة كافية للحكم على لاعب، لكن داومان حالة استثنائية. ففي بعض الأحيان يظهر مراهق يتمتع بموهبة فائقة لدرجة أنه لا يمكن عدم إلقائه في المعمعة. وقد تكون المباريات التسع التي خاضها حتى الآن هي فترة التأقلم التي احتاجها داومان للتأقلم مع كرة القدم للرجال.

    من المثير للاهتمام أن جاك ويلشير، الذي يتحدث من موقع مثالي باعتباره أحد آخر منتجات أكاديمية أرسنال العظيمة ومدرب داومان السابق، يعتقد أنه جاهز للعب مع إنجلترا، ولو فقط لأن إسبانيا اختارت لاعب برشلونة لامين يامال للمشاركة في يورو 2024 عندما كان عمره 16 عامًا أيضًا.

    "الشيء الوحيد الذي أود قوله هو أن إسبانيا ستختاره. هذا ما أعتقده"، قال ويلشير مؤخرًا لصحيفة "التلغراف". "لدينا في إنجلترا أحيانًا هذه الطريقة في بناء اللاعبين ثم حمايتهم. تقع في فخ [التفكير]: 'إذا ذهب، ماذا سيقول الناس؟' إنه [داومان] جيد بما فيه الكفاية بالتأكيد. حتى لو ذهب ولم يلعب كثيرًا. وأعتقد أنه قادر على ذلك. أعتقد أنه جيد بما فيه الكفاية.

    "سيصل إلى هناك في النهاية. أتفهم من يقولون، 'ربما لا'. لكنني أعتقد أيضًا أن يامال ذهب وهو في سن 16 عامًا [إلى يورو 2024] وكان أفضل لاعب في البطولة."

    تبدو عبارة "إذا كنت جيدًا بما يكفي، فأنت كبير بما يكفي" صحيحة في حالة داومان. هذا الضجيج ليس بلا مبرر. وبالنظر إلى معدل نموه، لا بد أن يكون هناك لحظة أيقونية أخرى يقدمها قبل انتهاء الموسم.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    باب توخيل المفتوح

    بعد أن أصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز قبيل فترة التوقف الدولية الشهر الماضي، كان من شبه المؤكد أن يُسأل توماس توخيل عن آفاق داومان مع منتخب إنجلترا.

    وقال توخيل عن داومان: "بالنسبة لهؤلاء الشباب، نحن بالطبع نعرفهم جميعًا. نراهم كما ترونهم أنتم أيضًا. في الوقت الحالي، أعتقد أنه في وضع جيد للمنافسة على دقائق اللعب في أرسنال. لدينا دائمًا فرصة لاستدعائه ربما للمشاركة في كأس العالم".

    "الأمر مع اللاعبين الشباب هو الحفاظ على الزخم، والحفاظ على حماسهم. لديهم مستوى من الجرأة. ليست هناك حاجة لاستدعائه الآن وزيادة الضغط عليه وزيادة كل الضجة التي تصاحب ذلك، لكن لدينا جميع الخيارات".

    توخيل، المدرب المتمرس والناجح على مستوى الأندية، لم يستبعد تمامًا فكرة أن يتمكن لاعب يبلغ من العمر 16 عامًا من الحصول على مكان في تشكيلة أحد المرشحين للفوز بكأس العالم. وهذا يدل على مدى تقديره لدومان، حيث أبقى الباب مفتوحًا بما يكفي لكي يؤدي أداء قوي في نهاية موسم 2025-2026 إلى تمديد موسمه حتى الصيف.

  • AFC Bournemouth v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    اختبار بورنموث

    سيكون لدى أرتيتا رغبة شديدة في إعادة ساكا مباشرة إلى التشكيلة الأساسية عندما يزور بورنموث ملعب الإمارات يوم السبت، لكن ذلك قد يتحول بسهولة إلى خطأ. لقد جعل أندوني إيراولا فريق "الكرز" أحد أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز في الضغط، وفريقًا ذكيًا وماكرًا عندما لا تكون الكرة في حوزته. حتى أنهم تمكنوا من تحقيق فوز 2-1 خارج أرضهم على أرسنال الموسم الماضي بين مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين "المدفعجية" وباريس سان جيرمان.

    ليس هناك داعٍ للمخاطرة بصحة ساكا أكثر من ذلك، في الوقت الذي يتوق داومان بشدة للحصول على المزيد من الفرص مع الفريق الأول، لا سيما في الدوري الإنجليزي الممتاز. الفوز سيجعل الفارق في الصدارة 12 نقطة قبل أن يتوجه مانشستر سيتي إلى تشيلسي يوم الأحد، مما يزيد الضغط على رجال بيب جوارديولا. يجب على أرتيتا أن يثق في أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة وجاهزين.

    أرسنال على وشك تحقيق إنجاز خالد. إنهم قريبون جدًا من خط النهاية. لا يمكنهم السماح لعمر داومان بأن يكون العامل الذي يحدد ما إذا كانوا قادرين على تجديد تشكيلة الفريق أم لا.

الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
بورنموث crest
بورنموث
بورنموث