أطقم موسم 2026-27: قمصان برشلونة وريال مدريد ومانشستر وكل الأندية الكبرى

مع اقتراب موسم 2025-26 من نهايته، تتجه الأنظار الآن نحو موسم 2026-27، حيث تكشف أكبر أندية كرة القدم في العالم عن جميع أطقمها الجديدة للحملة المقبلة.

تعاونت بعض أكبر العلامات التجارية الرياضية وأندية كرة القدم حول العالم لإنتاج أطقم رائعة حقًا. إن الوفرة السنوية من إصدارات القمصان الجديدة تُبرز دائمًا أفضل ما تقدمه ثقافة كرة القدم والموضة، لأنها دائمًا أكثر من مجرد قميص كرة قدم.

تتنافس شركات تصنيع الأطقم مثل Nike وAdidas وNew Balance وغيرها على جذب انتباه عشاق كرة القدم من خلال ابتكار تصاميم جديدة كل عام، والطلب على درجة تجعل هناك دائمًا مجالًا للابتكار. وكلما كان أكبر، كان أفضل.

إذا كنت ترغب في استعادة ما تم إصداره الموسم الماضي، فتابع دليلنا الكامل لجميع أطقم كرة القدم التي صدرت لموسم 2025-26.

سواء أكان اتجاهًا جديدًا بأسلوب مستقبلي تجريبي أو محاولة استرجاعية بطابع كلاسيكي، فهناك مجموعة واسعة من الخيارات للاختيار من بينها. GOAL يلقي نظرة أقرب على ما سترتديه أفضل الفرق في موسم 2026-27.



