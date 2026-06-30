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"أضاع هوية هولندا كأنه مدرب إيطالي".. إبراهيموفيتش غاضبًا يهاجم رونالد كومان عقب الخسارة من المغرب!
مغامرة تكتيكية تؤدي إلى كارثة
خرج منتخب هولندا من دور الـ32 بعد أن فشل في الحفاظ على تقدمه في الدقائق الأخيرة أمام منتخب مغربي لم يكل أو يمل.
وقد تخلّى المدرب بشكل مفاجئ عن خطته المعتادة، حيث اعتمد تشكيلة دفاعية شديدة التحفظ مكونة من خمسة لاعبين للمرة الأولى في 32 مباراة.
وبدا أن الهدف الأول الذي سجله كودي جاكبو في الشوط الثاني قد حسم تأهل الفريق، لكن هدف التعادل المدمر الذي سُجل في الوقت المحتسب بدل الضائع أجبر الفريقين على خوض الوقت الإضافي، قبل أن تحكم ركلات الترجيح الكئيبة على الهولنديين بالهزيمة بنتيجة 3-2.
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إبراهيموفيتش يدين التكتيك السلبي
أثناء عمله كمحلل في قناة «فوكس سبورتس»، أعرب إبراهيموفيتش عن غضبه من المظهر الذي بدا عليه الفريق على أرض الملعب تحت قيادة كومان، والذي لم يكن مألوفًا على الإطلاق.
وقال إبراهيموفيتش: "هذه الهزيمة هي خطأ كومان لأنني لم أتعرف على هذا المنتخب الهولندي. لقد خسر بفعل أسلوب لا يعكس الهوية الهولندية. وهذا ما يغضبني.
"لقد تعلمت دائمًا: الهجوم، الهجوم، الهجوم. هذه ليست الهوية الهولندية. اليوم، بدا كومان وكأنه مدرب إيطالي، يلعب من أجل عدم الخسارة، في حين أن هولندا تلعب دائمًا من أجل الفوز. إذا خسرت، فخسر على الأقل بهويتك الخاصة ولا تغيرها.
"لم تكن هذه هي هولندا التي اعتدت رؤيتها. كان من الواضح أيضًا من طريقة لعبهم أنهم لم يشعروا بالراحة. اختفت السيطرة على الكرة، واختفى أسلوب كرة القدم الهجومية... بدا الأمر سيئًا للغاية، وكان ذلك كله بسبب كومان. لم يعجبني الأمر على الإطلاق، مطلقًا."
"من الواضح أن لديه رؤية مختلفة"
ولم تكن هذه الانتقادات معزولة، حيث أعرب أسطورة آرسنال والمنتخب الفرنسي تييري هنري عن دهشته المماثلة إزاء هذا التحول التكتيكي البراجماتي.
وعلق هنري على قرارات المدرب السابق لبرشلونة قائلاً: «تستبدل لاعب وسط بمدافع... وبذلك، فإنك تقول في الأساس إنك تخاف من المغرب. بالطبع، يحق لك فعل ذلك. إذا فزت، فأنت على صواب. وإذا خسرت، فأنت مخطئ. لقد فوجئت حقاً لأن هذه ليست الطريقة التي تلعب بها هولندا عادةً. لكن من الواضح أن كومان كان لديه رؤية مختلفة».
- Getty Images Sport
حالة من عدم اليقين الإداري تسيطر على منتخب هولندا
تخيم الآن سحابة من عدم اليقين على معسكر المنتخب الهولندي في أعقاب أدائه السيئ بشكل غير مسبوق في ركلات الترجيح في مونتيري.
وقد بدأت بالفعل تحقيقات داخلية صارمة حول أزمة الهوية التي يبدو أن الفريق يعاني منها. ومع تزايد الضغوط من جميع الجهات، ينصب التركيز في الوقت الحالي على المنصب الحساس، حيث يُقال إن كومان يدرس إمكانية الاستقالة من منصبه.