أصيب لمدة خمسة أشهر.. ريال مدريد يتلقى أنباءً سعيدة بشأن مبابي ونجمه الغائب!

يبدو أن طريق التعافي الطويل لميليتاو يقترب من نهايته في سانتياجو برنابيو. فبعد خمسة أشهر قضاها بعيدًا عن الملاعب، اجتاز قلب الدفاع بنجاح آخر تقييم بدني له، بحسب صحيفة ماركا.

يأتي هذا الاختراق الطبي بعد زيارة إلى فالديبيباس قام بها الدكتور لاسي ليمباين، الأخصائي الفنلندي الذي أجرى للاعب عملية جراحية في وقت سابق من هذا العام. وكان الخبير الطبي في العاصمة الإسبانية للإشراف شخصيًا على المراحل الأخيرة من برنامج إعادة تأهيل المدافع وتقييم مستوى لياقته.

وعقب الفحص الناجح، لجأ الدكتور ليمباين إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليعبّر عن رضاه عن التقدم الذي أحرزه لاعب بورتو السابق، حيث قال: "يوم رائع في مدريد مع @edermilitao والطاقم الطبي وطاقم الأداء في @realmadrid. يوم كامل مكرّس لعودته، إذ يواصل إيدر تقدّمه وفقًا للخطة بعد العملية الجراحية لإصابته الوترية الخطيرة."

"لقد كان من دواعي سرورنا أن نسهم بخبرتنا وتجربتنا في عملية عودته إلى اللعب، بهدف نهائي هو مساعدته على العودة بأمان والأداء مجددًا على أعلى مستوى. جزيل الشكر لإيدر ولكل طاقم ريال مدريد على التعاون الممتاز وعلى يوم ناجح للغاية. العودة إلى الملعب إنجاز، أما العودة إلى أعلى مستوى أداء لديك فهي الهدف."