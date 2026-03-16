AFP
"أصعب مركز في العالم" - إرلينغ هالاند يواجه "200 مليون" مدافع، بينما يندفع بيب جوارديولا للدفاع عن نجم مانشستر سيتي
تراجع مفاجئ في المستوى
على الرغم من كونه هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد فقد هالاند لمسته التهديفية في النصف الثاني من الموسم. بعد انطلاقة قوية سجل خلالها 19 هدفاً في أول 17 مباراة بالدوري، لم يتمكن المهاجم النرويجي سوى من تسجيل ثلاثة أهداف فقط في آخر 12 مباراة بالدوري. ومع ذلك، رفض جوارديولا إلقاء اللوم على نجمه، بل سلط الضوء على العدد الهائل من اللاعبين الذين يوجههم مدربو الفرق المنافسة لمراقبة اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً.
هالاند يواجه مدافعين بقيمة «200 مليون»
وقد أظهرت رحلة مانشستر سيتي الأخيرة إلى ملعب لندن، التي انتهت بالتعادل 1-1، بوضوح الخنق التكتيكي الذي يعاني منه هالاند حالياً. فقد وجد نفسه معزولاً في مقدمة الملعب، محاطاً باستمرار بخط دفاع منخفض ومنضبط، ويكافح من أجل إيجاد المساحات التي عادةً ما يتألق فيها.
قال جوارديولا بعد المباراة: "هل تعرفون كم عدد المدافعين المركزيين الذين أحاطوا به اليوم؟ 200 مليون". "هل تعرفون كم عدد لاعبي خط الوسط الدفاعي؟ إنه أصعب مركز على وجه الأرض، ولذلك علينا أن نستعين بالجناحين لملء هذا الفراغ. نحاول دائمًا. الأمر ليس سهلاً، وأحيانًا نمر بفترات صعبة وعلينا أن نتقبل ذلك".
أرض مجهولة بالنسبة للفائز مرتين بجائزة الحذاء الذهبي
وقد لفت التراجع الحالي انتباه العديد من المراقبين، حيث أشار جو كول، لاعب خط وسط تشيلسي السابق، إلى أن أرقام هالاند قد تراجعت إلى مستويات لم تشهدها منذ طفولته. وقال كول خلال تحليله لما بعد المباراة على قناة TNT Sports: «هذه أرقام لم يسبق له أن سجلها من قبل، إنها أرض مجهولة بالنسبة له. لم تسجل أرقامه هذا الانخفاض منذ أن كان في السابعة من عمره تقريبًا».
آمال الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا معلقة بخيط رفيع
مع بقاء ثماني مباريات على نهاية الموسم، يواجه مانشستر سيتي معركة شاقة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وباعتباره يحتل المركز الثاني ويواجه فارق تسع نقاط عن المتصدر أرسنال، لم يعد هناك مجال للخطأ، وقد يكون أداء هالاند هو العامل الحاسم في قدرته على تحقيق انطلاقة قوية في المرحلة الأخيرة. ومع ذلك، قبل أن يتمكنوا من استئناف سعيهم المحلي، يجب على رجال جوارديولا أولاً تسلق جبل أكثر انحداراً في أوروبا، حيث يحاولون قلب تأخرهم 3-0 أمام ريال مدريد في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.
