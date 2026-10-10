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علي رفعت

أصحاب الجوائز خارج التشكيلة ضد خيتافي: رفاهية لم تتخيلها جماهير برشلونة.. فليك منحهم ما لم يحلموا به!

برشلونة ضد خيتافي
برشلونة
خيتافي
الدوري الإسباني
هانسي فليك

المشهد في ملعب سبوتيفاي كامب نو لم يكن مجرد انتصار جديد في الدوري الإسباني، بل إعلان صريح عن مرحلة لم تعشها جماهير النادي الكتالوني منذ سنوات، بعدما تحولت دكة البدلاء والغيابات الاحترازية إلى دليل قوة وهيمنة تمنح المدرب الألماني هانزي فليك رفاهية مطلقة في إدارة الرصيد البشري.

حسم برشلونة مواجهته أمام خيتافي بثبات واقتدار، ليواصل مسيرته المبهرة في قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني، في ليلة كان بطلها الأول المشهد الذي سبق انطلاق صافرة البداية.

تسلم الثنائي رافينيا وجواو كانسيلو جوائز رابطة الدوري الإسباني الرسمية لأفضل لاعب وأفضل هدف في الشهر وسط تحية حارة من المدرجات، لكن المفارقة الكبرى تجلت في غياب الثنائي المتوج تمامًا عن التشكيلة الأساسية، إذ فضل فليك إراحة رافينيا احترازيًا بعد الإصابة الدولية، بينما استقر كانسيلو على مقاعد البدلاء، ليتابع أصحاب الجوائز الرسمية تفوق زملائهم من خارج الخطوط دون أن تهتز المنظومة الهجومية أو تفقد بريقها المعتاد.


  • عمق التشكيلة يفرض شروطه في مواجهة الفخاخ المعقدة

    المواجهة أمام منافس عنيد ومعقد دفاعيًا وبدنيًا مثل خيتافي كانت تمثل في أوقات سابقة اختبارًا معقدًا يستنزف كل عناصر التشكيل الأساسي، إلا أن المشهد اختلف جذريًا بفضل المداورة الذكية التي انتهجها فليك. 

    بجانب ثنائية الجوائز، اختار المدرب الألماني إبقاء ركائز ثقيلة على مقاعد البدلاء في مقدمتها بيدري الذي خاض أكثر من مئتي دقيقة في التوقف الدولي، ومعه المدافع الشاب باو كوبارسي بعد استنزافه في 270 دقيقة مع المنتخب الإسباني، بالإضافة إلى فيرمين لوبيز. 

    هذا التحول الجذري في دكة البدلاء جعل الفريق الكتالوني يدخل اللقاء بأسماء أخرى جائعة للظهور وصناعة الفارق، لتتحول مقاعد البدلاء من عبء فني إلى سلاح استراتيجي يحمي النجوم من شبح الإصابات العضلية ويضمن استمرارية النسق العالي طوال تسعين دقيقة.


  • flickGetty Images

    وسادة النقاط تمنح المدرب جرأة التدوير وراحة البال

    الجرأة التكتيكية التي ظهرت بوضوح في خيارات فليك لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج عمل تراكمي أثمر بداية مثالية للموسم حصد خلالها الفريق 21 نقطة كاملة من سبع مباريات، موسعا الفارق إلى ست نقاط عن الغريم التقليدي ريال مدريد. 

    هذا الفارق النقطي المريح صنع وسادة أمان حقيقية نزعت الضغوط العصبية عن عقل الجهاز الفني، وجعلت قرارات إراحة الأعمدة الرئيسية وعدم المخاطرة بالنجوم مثل رافينيا تبدو خيارًا طبيعيًا وذكيًا بدلًا من تصنيفها كمخاطرة غير محسوبة. 

    السجل النقطي المثالي منح الفريق الكتالوني قدرة نادرة على التفكير في المدى البعيد، وتوزيع الجهد البدني بالتساوي قبل الدخول في معارك دوري أبطال أوروبا والقمم الحاسمة، مما رسخ شعور الهدوء التام داخل غرفة الملابس وثقة الجماهير في كل ورقة يقرر المدرب الدفع بها.


  • بيت القصيد

    القوة الحقيقية لأي مشروع كروي ينافس على الألقاب الكبرى لا تقاس فقط بجودة الأحد عشر لاعبًا داخل المستطيل الأخضر، بل بمدى صلابة الفريق عندما يغيب هؤلاء النجوم. 

    أن يقف برشلونة اليوم في موقف يتيح له ترك أفضل لاعب وصاحب أفضل هدف في الشهر المنصرم وأبرز نجوم خط وسطه ودفاعه خارج التشكيل الأساسي، ثم ينتصر بأداء مقنع ونتيجة مريحة، فهذا هو المعنى الحرفي للرفاهية التي افتقدها عشاق البلوجرانا لسنوات طويلة، والمؤشر الأبرز على أن فليك أعاد بناء فريق لا يرتبط حضوره بأسماء بعينها بل بعقلية منظومة لا تتنازل عن الانتصارات.


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