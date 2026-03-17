أصبح الآن "نموذجًا يحتذى به": يبدو أن نادي بايرن ميونيخ قد أعلن داخليًا أن اللاعب الذي كان معارًا لديه أصبح غير قابل للبيع

وفقًا لتقارير متطابقة، يُقال على سبيل المثال إن يوفنتوس تورينو قد درس بجدية في الصيف الماضي إمكانية التعاقد مع اللاعب الدولي الكرواتي، حيث كان البطل التاريخي قد حدد سعرًا يبلغ 50 مليون يورو لستانيسيتش في ذلك الوقت. هذا ما ادعاه على الأقل فابريزيو رومانو في سبتمبر من العام الماضي.

ولجعل العرض أكثر جاذبية، يُقال إن نادي ميونيخ عرض بعد ذلك ساشا بوي، الذي عاد الآن إلى غالطة سراي، كعنصر في صفقة المقايضة. لكن هذا العرض أيضًا قوبل بالرفض في تورينو. ورغم كل ذلك، لا يزال ستانيسيتش مرشحًا في خطط يوفنتوس المستقبلية، كما ادعى رومانو في ذلك الوقت. لكن يبدو أن هذه المحاولة ستتضح الآن أنها مستحيلة بالنسبة للسيدة العجوز.